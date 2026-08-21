Trồng hoa mẫu đơn trước nhà và cách chọn hoa tươi chuẩn phong thủy chiêu tài

Hoa mẫu đơn trồng trước nhà được không?

Theo VTC News, hoa mẫu đơn hay còn gọi là cây bông trang, mẫu đơn ta, là một loại thực vật dạng bụi, thân gỗ nhỏ, có hoa, dễ trồng, dễ chăm sóc.

Cây hoa mẫu đơn có chiều cao trung bình từ 1 - 2 m, phân thành nhiều nhánh cành tỏa xung quanh thân chính, kích thước cành tương đối nhỏ và có vỏ ngoài màu nâu nhạt hay xám nhạt. Hoa mẫu đơn nhỏ, mọc thành chùm, mỗi chùm có đến vài chục hoa với các màu như đỏ, vàng và trắng, cam.

Hoa mẫu đơn rất đẹp với những cánh hoa nhỏ, có thể cho hoa quanh năm nhưng nở rộ nhất là mùa hè và mùa thu. Cây hoa mẫu đơn hấp thụ khí độc hại, chặn khói bụi và giúp không khí trong lành. Bên cạnh đó, khi đến mùa hoa nở, hoa mẫu đơn có hương thơm nhẹ giúp mọi người cảm thấy dễ chịu, thư thái.

Với màu sắc nổi bật, hoa mẫu đơn thích hợp dùng làm cây cảnh cho không gian sống. Do đặc điểm về kích cỡ của cây, bạn nên trồng hoa trước sân nhà, khi cây hoa bắt đầu ra hoa, bạn có thể cắt vài cành hoa, cắm vào bình đặt phòng khách của gia đình.

Hoa mẫu đơn có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Trong phong thủy, hoa mẫu đơn không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng mà còn mang trong mình nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc:

Hoa mẫu đơn hay còn gọi là cây bông trang, mẫu đơn ta, là một loại thực vật dạng bụi, thân gỗ nhỏ, có hoa, dễ trồng, dễ chăm sóc.

Biểu tượng của phú quý và thịnh vượng: Mẫu đơn được mệnh danh là "hoa vương giả", tượng trưng cho tài lộc, sự giàu sang và cuộc sống sung túc. Trưng bày hoa mẫu đơn trong nhà hay nơi làm việc giúp thu hút may mắn và tiền tài.

Tình duyên và hôn nhân viên mãn: Hoa mẫu đơn còn được coi là loài hoa của tình yêu và hạnh phúc đôi lứa. Với người độc thân, đặt hoa mẫu đơn ở phòng ngủ giúp tăng vận đào hoa, sớm gặp được nhân duyên như ý. Với gia đình, hoa mẫu đơn mang đến sự hòa thuận, bền chặt trong hôn nhân.

Quyền uy và địa vị: Từ thời phong kiến, hoa mẫu đơn thường xuất hiện trong cung đình, gắn liền với tầng lớp quý tộc. Ngày nay, nó còn được xem là biểu tượng của quyền lực, địa vị và sự thành công trong sự nghiệp.

May mắn và cát tường: Mẫu đơn nhiều màu sắc mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp xua tan điều xui rủi. Đặt hoa mẫu đơn ở phòng khách trong nhà ở, bàn làm việc nơi văn phòng hay khu vực phong thủy quan trọng sẽ gia tăng vận khí tốt lành.

Những lưu ý khi trồng hoa mẫu đơn trước nhà

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, khi trồng hoa mẫu đơn bạn cần chọn vị trí trồng phù hợp, bởi hoa mẫu đơn cần nhiều ánh sáng để phát triển tốt, vì vậy nên chọn vị trí trồng có đủ ánh nắng mặt trời.

Hoa mẫu đơn có thể bị một số loại sâu bệnh tấn công, vì thế bạn cần chú ý quan sát và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Ngoài ra bạn cũng cần chọn giống hoa sao cho phù hợp. Có nhiều giống hoa mẫu đơn khác nhau với màu sắc và hình dáng đa dạng. Bạn nên chọn giống hoa phù hợp với sở thích và không gian trước nhà.

Mặt khác, hoa mẫu đơn cần được tưới nước đều đặn, bón phân định kỳ và cắt tỉa cành lá thường xuyên để phát triển tốt và ra hoa đẹp. Hoa mẫu đơn có thể bị một số loại sâu bệnh tấn công, vì thế bạn cần chú ý quan sát và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Cây hoa mẫu đơn hợp với tuổi nào?

Người mệnh Hỏa, mệnh Thổ nên trồng hoa mẫu đơn ta trước nhà, trong đó gia chủ các tuổi sau nên trồng: Gia chủ mệnh Hỏa, tuổi Thân (1956), tuổi Dậu (1957), tuổi Thìn (1964), tuổi Tỵ (1965), tuổi Ngọ (1974), tuổi Mùi (1979), tuổi Dần (1986), tuổi Mão (1987), tuổi Tuất (1994), tuổi Hợi (1995), tuổi Tý (2008), tuổi Sửu (2009).

Gia chủ mệnh Thổ, tuổi Tý (1960), tuổi Sửu (1961), tuổi Thân (1968), tuổi Dậu (1969), tuổi Thìn (1976), tuổi Tỵ (1977), tuổi Ngọ (1990), tuổi Mùi (1991), tuổi Dần (1998), tuổi Mão (1999), tuổi Tuất (2006), tuổi Hợi (2007).

Hoa mẫu đơn ta không kén đất trồng. Tuy nhiên để cây phát triển thuận lợi nên trộn đất thịt với một chút xơ dừa và phân chuồng hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho cây.

Cách chăm sóc cây hoa mẫu đơn

Cây bông trang (hoa trang) hay cây hoa mẫu đơn truyền thống rất dễ chăm sóc. Sau khi mua cây về, bạn cần tìm nơi có nắng nhưng tránh nắng gắt chiếu trực tiếp vào cây. Hàng tuần chỉ cần tưới nước 1-2 lần vào buổi sáng.

Hoa mẫu đơn ta không kén đất trồng. Tuy nhiên để cây phát triển thuận lợi nên trộn đất thịt với một chút xơ dừa và phân chuồng hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho cây.

Cách chọn hoa tươi hợp phong thủy giúp gia chủ rước tài lộc vào nhà

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, hoa tươi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà của bạn vì chúng mang lại năng lượng tích cực và có ý nghĩa phong thủy cực tốt. Ngoài năng lượng của vẻ đẹp, hoa cũng mang lại may mắn và sự tốt lành cho bất kỳ ngôi nhà nào.

Ngoài năng lượng của vẻ đẹp, hoa cũng mang lại may mắn và sự tốt lành cho bất kỳ ngôi nhà nào.

Trong phong thủy, người ta thường chú ý đến màu sắc và số lượng cũng như biểu tượng của một số loại hoa cụ thể. Ngoài hoa mẫu đơn ra thì dưới đây là những loại hoa tốt cho phong thủy:

Hoa anh đào

Những bông hoa anh đào thường được coi mang lại năng lượng cho sự khởi đầu mới, tràn đầy sinh khí với cảm giác tươi mát.

Thông thường, hình ảnh của hoa anh đào được sử dụng như một phương thuốc về tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, hoa anh đào đôi lúc cũng được sử dụng như một biểu tượng về sức khỏe.

Hoa cúc

Trong phong thủy, hoa cúc là biểu tượng cho một cuộc sống dễ dàng và cân bằng. Đồng thời, loài hoa này có năng lượng âm dương vô cùng mạnh mẽ và được sử dụng để thu hút may mắn cho ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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