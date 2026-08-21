Tháng 7 âm dọn bàn thờ nhất định phải tránh các đại kỵ này kẻo động bát hương, tán lộc

Những điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ vào tháng 7 âm lịch

Theo VTC News, lau dọn bàn thờ là một trong những công việc được nhiều gia đình Việt đặc biệt coi trọng. Khác với các khu vực sinh hoạt thông thường trong nhà, bàn thờ là không gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc nên việc vệ sinh, sắp xếp cần được thực hiện cẩn trọng, có trình tự và lưu ý những điều nên tránh.

Từ việc chọn thời điểm, cách thức lau dọn cho đến các vật dụng sử dụng đều được lưu truyền qua nhiều thế hệ như những kinh nghiệm văn hóa dân gian.

Tuyệt đối kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ thờ trong tháng cô hồn

Một trong những điều thường được nhắc đến là hạn chế tối đa việc làm rơi vỡ các vật dụng thờ cúng như bát, đĩa, chân nến, lọ hoa hay đồ sứ đặt trên bàn thờ. Trong văn hóa dân gian, việc làm hỏng đồ thờ bị xem là điều không may mắn. Vì vậy, khi lau dọn, các thao tác cần nhẹ nhàng, cẩn thận, thể hiện sự trang nghiêm và tôn kính đối với không gian thờ tự.

Hạn chế tối đa việc làm rơi vỡ các vật dụng thờ cúng như bát, đĩa, chân nến, lọ hoa hay đồ sứ đặt trên bàn thờ.

Không tùy tiện xê dịch bát hương

Bát hương được xem là vật phẩm trung tâm trên bàn thờ, mang ý nghĩa tinh thần quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Dân gian quan niệm bát hương là nơi hội tụ sự tưởng nhớ, là biểu tượng kết nối giữa các thế hệ. Do đó, việc di chuyển bát hương một cách tùy tiện thường được khuyên là nên tránh.

Khi cần lau dọn khu vực xung quanh, nhiều gia đình áp dụng cách giữ cố định bát hương bằng một tay, tay còn lại dùng khăn sạch để lau. Trong trường hợp buộc phải di chuyển, họ thường khấn xin trước và sau đó đặt bát hương trở lại đúng vị trí ban đầu. Các tượng thờ đặt trên bàn thờ cũng được xử lý theo nguyên tắc tương tự để giữ sự ổn định và trật tự của không gian thờ cúng.

Không dùng rượu gừng để lau ban thờ

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nhiều người cho rằng trong rượu có chứa một lượng cồn nhất định nên có tác dụng sát trùng, diệt khuẩn tốt, kết hợp với gừng để mang lại mùi thơm dễ chịu khi lau dọn ban thờ.

Tuy nhiên đây là một trong những dung dịch tuyệt đối không dùng để lau ban thờ vì tính nóng cực kỳ cao, có thể làm hỏng ban thờ và các đồ thờ cúng. Thay vì dùng rượu gừng, các bạn có thể lau dọn ban thờ với nước gừng hoặc nước ngũ vị hương đã đun sôi để nguội còn hơi ấm.

Nên chọn thời gian lau dọn bàn thờ tốt nhất vào dịp cuối tháng 7 âm lịch

Dùng nước vang ấm, loại nước đun từ 5 thứ thảo dược thơm, nước gừng để lau. Bao sái thuận là lau bài vị Phật, rồi thần linh trước, sau đó thay nước mới để lau bài vị tổ tiên (không nên làm ngược lại vì bị coi là bất kính).

Khi muốn thay bát hương, tỉa bỏ chân hương bày tỏ lòng thành kính và tránh hỏa hoạn thì cũng nên chờ tới cuối tháng hoặc tốt nhất là cuối năm.

Sau khi lau sạch bát hương, đồ thờ cúng, bài vị sạch sẽ bằng nước thơm, để khô thì đặt lại như cũ. Thời điểm bao sái tổng thể bàn thờ dịp rằm tháng 7 âm lịch cần làm từ cuối tháng 6 âm lịch, còn bây giờ thì thời điểm đó đã qua. Vì thế, chỉ nên lau sạch đèn nến, đồ thờ, chứ không nên nhổ bỏ chân hương, dịch chuyển bát hương nữa, bởi về mặt tâm linh vẫn nên tôn trọng nếp xưa và làm như thế là "động" bát hương, không tốt. Còn khi muốn thay bát hương, tỉa bỏ chân hương bày tỏ lòng thành kính và tránh hỏa hoạn thì cũng nên chờ tới cuối tháng hoặc tốt nhất là cuối năm.

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời điểm cuối tháng hoặc cuối năm khi lau dọn bát hương chỉ nên để lại 3 chân hương. Với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại 5 chân nhang.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Lý do bất ngờ khiến những mệnh này nên trồng cây khế trong 4 tháng cuối năm 2026 GĐXH - Trồng cây khế đúng thời điểm không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp gia chủ đón nhận nguồn tài lộc dồi dào.

Vị trí đặt bình hoa trong nhà để két lúc nào cũng rủng rỉnh tiền GĐXH - Đặt bình hoa trong nhà là nghệ thuật trang trí vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa tác động trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.