Lý do bàn thờ Thần tài đặt dưới đất và số lượng cây phát tài nên có trong tháng 7 âm

Tại sao bàn thờ Thần tài lại đặt dưới mặt đất?

Thông tin trên VOV, truyền thuyết kể rằng, Thần tài vốn làm việc ở trên trời, vì một sự cố mà rơi xuống trần gian, từ đó có duyên giúp cho nhiều người ở hạ giới làm ăn phát tài. Để tỏ lòng biết ơn và cũng để cầu mong có thêm tài lộc, làm ăn thuận lợi, người dân lập bàn thờ cúng vị thần này.

Một điều đặc biệt trong việc thờ cúng Thần tài là bàn thờ thường được đặt ở vị trí thấp, gần mặt đất, thay vì đặt trên cao, ở nơi tôn nghiêm như bàn thờ gia tiên và các vị thần linh khác.

Tục lệ này có thể bắt nguồn từ một sự tích dân gian về Thần tài. Theo đó, sách "Sưu thần ký" của Trung Quốc kể lại rằng, người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo được thủy thần ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi đem Như Nguyệt về nhà được vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra, trở nên giàu có.

Vào ngày mùng 1 Tết năm ấy, không biết vì lý do gì Âu Minh tức giận đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống rác ở góc nhà.

Vợ Âu Minh không để ý nên khi quét nhà vô tình hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó về sau, nhà Âu Minh nghèo dần. Người ta nhận ra Như Nguyệt chính là Thần tài và lập bàn thờ để thờ. Từ sự tích này mà nhiều gia đình kiêng quét nhà, hốt rác vào 3 ngày Tết vì sợ làm mất Thần tài ẩn trong đống rác, và bàn thờ Thần tài mà thường được đặt ở góc nhà, trên sàn.

Một điều đặc biệt trong việc thờ cúng Thần tài là bàn thờ thường được đặt ở vị trí thấp, gần mặt đất, thay vì đặt trên cao, ở nơi tôn nghiêm như bàn thờ gia tiên và các vị thần linh khác.

Việc đặt bàn thờ Thần tài dưới mặt đất mang ý nghĩa biểu tượng của sự kết nối với đất đai, vì trong văn hóa Á Đông, đất là yếu tố quan trọng, biểu trưng cho sự ổn định, bền vững và thịnh vượng. Việc đặt bàn thờ Thần tài dưới mặt đất có ý nghĩa tạo nền tảng vững chắc cho việc kinh doanh, buôn bán.

Theo quan niệm phong thủy, vị trí thấp giúp Thần tài dễ dàng nhận được sự cầu nguyện và cúng bái từ gia chủ, đồng thời hút tài lộc từ bên ngoài vào nhà. Khi đặt bàn thờ Thần tài ở vị trí thấp, người thờ cúng phải cúi xuống thể hiện sự tôn kính và lòng thành tâm, từ đó gia tăng hiệu quả cầu tài.

Ngoài ra cũng theo phong thủy, vị trí thấp, gần cửa ra vào là điểm giao thoa giữa nội và ngoại, nơi dòng khí lưu thông mạnh mẽ nhất. Bàn thờ Thần tài đặt ở đây sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực, giúp gia chủ buôn may bán đắt. Bàn thờ Thần tài được đặt hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ, giúp Thần tài dễ dàng "nhìn thấy" khách hàng và mang tài lộc vào nhà.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, ông Địa tuy để dưới đất nhưng các vị này rất ưa chuộng sự sạch sẽ, sáng sủa. Trong quá trình thờ cúng, gia chủ nên giữ cho các vị thần sạch sẽ bằng cách tắm rửa, lau chùi bàn thờ thường xuyên thì mới mong may mắn, tiền tài đến với gia đình mình.

Nên đặt mấy cây phát tài phát lộc trên bàn thờ?

Thông tin trên VTC News, đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra, vì trong phong thủy và nghi lễ thờ cúng, con số là yếu tố luôn được coi trọng và mang những ý nghĩa nhất định. Dưới đây là ý nghĩa số lượng cây phát tài phát lộc theo quan niệm dân gian và phong thủy phương Đông:

Trồng 1 cây là tượng trưng cho vạn sự may mắn trong công việc và sự nghiệp.

Việc bài trí, đặc biệt là sử dụng cây phong thủy, cần tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt để đảm bảo sự hòa hợp và linh thiêng.

Trồng 2 cây thì theo quan niệm của người phương Đông, số hai tượng trưng cho lửa. Hai cây phát tài phát lộc cắm trong nước mang nghĩa lửa có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Nước còn có ý nghĩa là của cải, vì vậy nó tượng trưng cho việc thu hút sự giàu có.

Trồng 3 cây thì số 3 tượng trưng cho hành Mộc, có ý nghĩa mang lại thịnh vượng đối với gia chủ.

Trồng 4 cây thì số 4 tượng trưng cho vàng, việc trồng 4 cây thường mang ý nghĩa về tiền bạc.

Trồng 5 cây thì theo học thuyết ngũ hành, số 5 thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim, do đó 5 cây có ý nghĩa thu hút tài lộc.

Trồng 6 cây thì số 6 tượng trưng cho hạnh phúc và tuổi thọ. Số 6 trong tiếng Trung Quốc (lục) có âm gần giống với "lộc", vì thế tteo quan niệm dân gian, việc cắm 6 cây phát tài phát lộc sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đủ đầy, may mắn.

Việc đặt quá nhiều cây phát tài phát lộc trên bàn thờ (7 cây trở lên) được cho là không nên, vì số lượng dày đặc sẽ khiến cây khó phát triển.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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