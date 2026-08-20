Vì sao bàn thờ Thần tài cần bát nước thả hoa? Gạo muối cúng xong làm gì mới đúng?

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Nhiều gia đình vẫn đặt bát nước thả hoa và cúng gạo muối lên bàn thờ Thần tài theo thói quen mà chưa rõ ý nghĩa thực sự. Phong thủy cho rằng, việc dùng sai cách có thể khiến tài lộc bị tiêu tán.

Ý nghĩa của gạo, muối và nước trong lễ cúng Thần tài

Gạo là lương thực quan trọng trong đời sống người Việt từ hàng nghìn năm. Vì vậy, gạo xuất hiện trong nhiều nghi lễ và phong tục truyền thống.

Theo VOV, trong lễ cúng chúng sinh, gạo thường được dùng cùng muối. Sau lễ, ở một số địa phương có tục rắc gạo, muối ra ngoài với ý nghĩa bố thí cho chúng sinh.

Ở góc độ văn hóa, việc sử dụng gạo trong lễ cúng có thể được hiểu đơn giản là đem thứ lương thực thiết yếu của con người để chia sẻ với những đối tượng được tin là không có nơi nương tựa. Điều này phù hợp với tinh thần bố thí - cho đi những thứ thiết yếu thay vì đặt nặng giá trị vật chất của lễ vật.

Muối cũng xuất hiện trong nhiều phong tục của người Việt, từ lễ cưới, lễ nhập trạch đến các nghi lễ liên quan đến đời sống tâm linh. Trong lễ cúng chúng sinh, muối thường được đặt cùng gạo và sau đó rắc ra ngoài theo phong tục của nhiều vùng.

Dân gian có nhiều cách lý giải về ý nghĩa của muối, trong đó có quan niệm về sự thanh sạch, xua đuổi điều không may. Tuy nhiên, đây là những quan niệm thuộc tín ngưỡng dân gian, không nên coi là cơ sở khoa học hay một yêu cầu bắt buộc. Nếu nhìn từ góc độ phong tục, gạo và muối có giá trị biểu tượng nhiều hơn là giá trị vật chất của chính lễ vật.

Vì sao bàn thờ Thần tài cần bát nước thả hoa? Gạo muối cúng xong làm gì mới đúng? - Ảnh 1.

Nhiều gia đình vẫn đặt bát nước thả hoa và cúng gạo muối lên bàn thờ Thần tài theo thói quen mà chưa rõ ý nghĩa thực sự. Việc dùng sai cách có thể khiến tài lộc bị tiêu tán.

Mặt khác, trong lễ cúng Thần tài, nước là một lễ vật không thể thiếu, đại diện cho tài lộc, sự lưu thông và dòng chảy may mắn. Bởi vậy, khi dâng nước sạch lên bàn thờ Thần tài là để thể hiện lòng thành kính và mong cầu cho tiền tài hanh thông, công việc thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, nước thuộc hành Thủy là yếu tố nuôi dưỡng vạn vật, tạo nên sự sinh sôi và phát triển. Khi kết hợp với các yếu tố khác trong mâm lễ như gạo (Thổ), muối (Kim), thì nước đóng vai trò cân bằng ngũ hành, giúp gia tăng sự hòa hợp và thu hút tài vận đến với gia chủ. Vì thế, nước dâng lên bàn thờ luôn phải sạch, trong, không cặn bẩn và cần được thay đều đặn hàng ngày mới có thể đón nhận trọn vẹn phúc lộc từ Thần tài.

Gạo muối cúng Thần tài xong nên làm gì?

Thông tin trên VTC News, sau khi hoàn thành nghi lễ, gạo muối cúng Thần tài cần được gia chủ xử lý đúng cách để đảm bảo ý nghĩa tâm linh, đem lại sự an tâm cho mình và gia đình.

Giữ lại gạo muối trong nhà: Gạo và muối được cho vào hũ sạch, đậy nắp kín và đặt ở góc bàn thờ Thần tài, lâu lâu kiểm tra thấy có nguy cơ mốc hỏng, chảy nước mới thay một lần, hoặc thay vào dịp cuối năm, dịp vía Thần tài 10/1 âm lịch. Cách làm này có ý nghĩa "giữ lộc trong nhà", tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và bình an.

Rải gạo muối cúng Thần tài trước cửa khi cúng xong: Sau lễ cúng, gia chủ rải lần lượt gạo muối trước sân nhà hoặc trước cửa hàng (có thể trộn lẫn hai loại này với nhau rồi rải). Cách làm này mang hàm ý xua đuổi tà khí và những điều xui rủi, mở đường cho tài lộc vào nhà. Với mong muốn giữ tài lộc, cách đầu tiên được áp dụng phổ biến hơn.

Vì sao bàn thờ Thần tài cần bát nước thả hoa? Gạo muối cúng xong làm gì mới đúng? - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, gạo muối cúng Thần tài cần được gia chủ xử lý đúng cách để đảm bảo ý nghĩa tâm linh, đem lại sự an tâm cho mình và gia đình.

Trong việc xử lý gạo muối cúng thần Tài hay trong các nghi lễ khác, có một điều kiêng kỵ mọi người cần nhớ, đó là tuyệt đối không vứt vào thùng rác hay nơi ô uế vì hành động này được coi là bất kính.

Vì sao bàn thờ Thần tài hay có một bát nước thả hoa?

Bát nước thả hoa hay còn được biết đến với tên gọi khác là bát nước minh đường tụ thủy, là vật phẩm thờ cúng không thể thiếu được sử dụng để đặt lên bàn thờ Thần tài, Thổ Địa.

Trong phong thủy, minh đường tụ thủy chính là một khoảng đất trống lớn trước cửa có ao hồ, sông nước hoặc đài phun nước. Mà nước chính là biểu tượng của phúc khí, điềm tốt lành và mang đến nhiều tài lộc, may mắn.

Người xưa tin rằng, sau nhà có núi cao, trước có sông nhỏ, tức "trước thấp sau cao" thì đó là nơi tàng phong tụ khí, gia chủ ắt ăn nên làm ra, nhiều của cải. Cũng vì quan niệm này mà nhiều gia đình có diện tích đất rộng thường bố trí thêm đài phun nước, hòn non bộ, hồ cá… phía trước nhà để phong thủy nhà ở tốt hơn, giúp chiêu tài đón lộc.

Tuy nhiên do diện tích đất sinh hoạt ngày càng thu hẹp nên nhiều gia đình không thể xây dựng những thứ này được. Vì vậy, người ta đã làm ra bát nước thả hoa như ngày nay để thay thế cho minh đường tụ thủy.

Vì sao bàn thờ Thần tài cần bát nước thả hoa? Gạo muối cúng xong làm gì mới đúng? - Ảnh 3.

Bát nước này thường được đặt trước bàn thờ Thần tài với ý nghĩa giữ gìn của cải và giúp tiền tài, may mắn của gia chủ trong kinh doanh buôn bán làm ăn không bị trôi đi.

Trên thực tế, khi thờ cúng Thần tài, gia chủ thường phải dùng nước sạch có thêm mùi thơm và nước này được đựng trong một cái bát, bên trên rắc lên những cánh hoa. Bát nước này thường được đặt trước bàn thờ Thần tài với ý nghĩa giữ gìn của cải và giúp tiền tài, may mắn của gia chủ trong kinh doanh buôn bán làm ăn không bị trôi đi.

Cũng theo VTV, thờ cúng tốt là ở lòng thành kính, nếu tâm không thành có cúng cầu thế nào cũng chẳng linh nghiệm, không được thần Phật chứng giám. Trong ngày làm lễ cúng Thần tài, gia chủ nên lưu ý chớ nên sinh sự, gây chuyện cãi vã, sau khi cúng lễ không được nói lời thô tục, chửi mắng người khác.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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