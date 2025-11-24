Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định chăm sóc cho Mỹ Anh (Phương Oanh) dù cô có đồng ý hay không. Mỹ Anh bị sốt nên chồng cũ hết lòng chăm sóc và nói sẽ đưa cô đi viện bất chấp ý kiến của Mỹ Anh.
Đăng nói mà không cho vợ cũ cơ hội xen vào: "Em đừng chỉ đạo nữa. Việc của em là nghỉ ngơi, đơn giản thế thôi. Ngày trước em sắp xếp thế nào anh cũng nghe cả. Không phải mọi ý kiến của em đều đúng cả đâu, đấy là anh đang nhường em thôi".
"Anh không muốn cả hai đứa cứ căng thẳng, chiến tranh lạnh rồi mất vui. Nhưng bây giờ anh sẽ không nhường em nữa. Đơn giản thế này, anh không còn là chồng của em nhưng anh vẫn là bố thằng Minh nên anh thay nó chăm em vì không muốn nó lây cúm từ em, thế thôi" - Đăng nói lý do quan tâm tới Mỹ Anh.
Trong khi đó, Toàn (Tô Dũng) đến tận công ty đưa trà sữa cho Trúc Lam (Quỳnh Kool). Toàn ghen ra mặt khi cậu em đồng nghiệp của vợ là Lâm (Hà Thành) nói biết đây là món mà Trúc Lam thích từ lâu. "Làm gì có chuyện đồng nghiệp biết sở thích của nhau, nhất là đồng nghiệp nam giới nữa" - Toàn thắc mắc.
Lâm đáp: "Đấy là anh không để ý thôi, em là kiểu người khá tâm lý nên sở thích của tất cả các chị em đều biết hết". Toàn khuyên Lâm nên tập trung vào chuyên môn hơn là quan tâm tới những việc khác.
"Tôi đang cảnh cáo cậu. Tôi thấy cậu đang thân thiết quá với Trúc Lam vợ tôi. Chỉ là đồng nghiệp thôi, ý tứ một chút đi", Toàn nói với Lâm. Ở lần trước, chính mắt Toàn thấy Lâm tới tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam, bởi vậy lần gặp mặt này Toàn đã tỏ ra thiếu bình tĩnh trước sự quan tâm quá mức của Lâm.
Tập 46 phim"Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng trên kênh VTV3 vào 20h tối 24/11.
