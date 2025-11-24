Mới nhất
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở

Thứ hai, 15:15 24/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Lằn ranh", Phó bí thư tỉnh Sách đột nhiên thay đổi quyết định muốn Khắc phải rút lui khỏi vị trí giám đốc sở vì ông cho rằng bản thân đã đặt tin tưởng nhầm người. Điều này khiến Khắc vô cùng hoang mang và bất ngờ vì không biết mình đã làm sai điều gì. 

“Cậu là người có năng lực nhưng lại để cảm xúc chi phối quá nhiều. Chính trị không dành cho những trái tim mềm yếu. Tôi đã tin tưởng cậu, thậm chí là đã dẫn dắt cậu, nhưng giờ tôi nghĩ có thể mình đã mắc sai lầm” - ông Sách nói với Khắc.

Dù Khắc cố gắng giải thích rằng đang làm tất cả mọi việc vì mục tiêu chung, vì những gì ông Sách đã vạch ra nhưng ông Sách không lay chuyển.

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở - Ảnh 1.

Phó bí thư tỉnh Sách thẳng thắn nói Khắc nên rút lui khỏi chiếc ghế Giám đốc sở. Ảnh VTV

Triển đã tỏ rõ thái độ bức xúc với Khắc khi thấy mình như đang "làm ơn mắc oán" vì việc giúp đỡ Vinh. “Tại sao ông để chuyện thằng Vinh đi xa thế? Ông có biết là lấy cái sai này để sửa một cái sai khác là việc cực kỳ ngu ngốc không? Đi tù mọt gông à, nó kéo cả ông cả tôi xuống đấy” - Triển nói gay gắt.

Trong khi đó, Khắc vẫn cố gắng mở lời nói đỡ cho Vinh khiến Triển càng thấy bực bội hơn. "Ông cứ coi nó như trẻ mẫu giáo nhỉ, ông chết vì tính cả nể đấy" - Triển tuyên bố.

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở - Ảnh 2.

Triển cho rằng Khắc đang giúp Vinh là tự đưa nhau vào lao lý. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu vẫn không thể bỏ qua hoài nghi về chiếc thẻ đen dưới gối chồng và sự xuất hiện của Thu Huyền, quản lý nhà hàng Biển Chớp tại bệnh viện. Người mà cô tìm đến dò hỏi thông tin chính là Triển.

Trước câu hỏi thẳng thắn của Thu, Triển lại vừa vừa trấn an, vừa bông đùa rằng Thu Huyền là người “sắc sảo, mặn mà mà lại không khó tính”. "Vợ tôi dặn là đàn ông có gia đình là không nên thân với bạn khác giới, ngoại trừ chị Thu. Hình như vợ tôi không coi bà là phụ nữ hay sao ấy. Yên tâm, ông Chấn nhà bà không liên quan đến quả ấy. Nhìn bà cứ như đánh ghen đến nơi, giãn mặt ra" - Triển trêu Thu.

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở - Ảnh 3.

Hằng Thu nghi ngờ Thu Huyền có liên quan mật thiết tới tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Tuy Triển tuyên bố Chấn không có mối quan hệ bất chính nào với Thu Huyền nhưng Thu lại càng thêm hoài nghi, bởi cô hiểu không điều gì là ngẫu nhiên. Thu Huyền không chỉ là quản lý nhà hàng mà còn là bạn gái hiện tại của Khắc - Giám đốc Sở Xây dựng và có liên quan tới tập đoàn Trinh Tam, chính Huyền đã mang quà đến bệnh viện tặng cho vợ chồng Thu.

Tập 17 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 24/11 trên kênh VTV1.

T.Hằng (th)
Top