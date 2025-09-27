Đến ngay ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 – Nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia hàng đầu
Sáng mai (28/9), tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam' Lần 5 do Báo Sức Khỏe Đời Sống tổ chức sẽ diễn ra, với 10 gian tư vấn miễn phí, nơi các PGS, TS, bác sĩ đầu ngành trực tiếp giải đáp thắc mắc về sức khỏe, dinh dưỡng và vận động cho người dân...
Sự kiện 'Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam' Lần 5 có sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Đây là cơ hội quý giá cho người dân nhận tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa và khoa học từ các chuyên gia uy tín. Tại đây, mọi người sẽ được giải đáp các thắc mắc về sức khỏe, cân nặng, dinh dưỡng và vận động. Hãy tham gia để áp dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống hàng ngày và cải thiện sức khỏe của bạn.
Chương trình ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 gồm hai phần diễn ra song song, kết hợp giữa thi kiến thức – vận động và tư vấn trực tiếp cho cộng đồng.
1.1 Phần thi kiến thức và biểu diễn vận động của 20 đội chơi
Phần thi dành cho 20 đội chơi sẽ bao gồm câu hỏi kiến thức về dinh dưỡng và vận động, từ những nguyên tắc cơ bản đến các mẹo thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ thi kiến thức, mỗi đội còn biểu diễn một tiết mục vận động được lựa chọn từ Aerobic, Zumba, Dance Sports, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ… thời gian tối đa 5 phút/đội.
Ba giám khảo uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động sẽ trực tiếp chấm điểm, đảm bảo sự công bằng và tính chuyên môn cao. Phần thi này không chỉ tạo sân chơi vui nhộn, mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vận động kết hợp với dinh dưỡng khoa học trong đời sống hàng ngày.
1. 2 Phần tư vấn dinh dưỡng miễn phí dành cho người dân
Điểm nhấn của chương trình là 10 gian tư vấn miễn phí, nơi các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng trực tiếp trao đổi với người dân. Người tham gia có thể nhận tư vấn cá nhân hóa về chế độ ăn, cân nặng, vận động, cũng như giải đáp các thắc mắc về sức khỏe liên quan.
Các gian tư vấn sẽ tập trung vào nhiều chủ đề: Từ dinh dưỡng cho trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, đến chế độ ăn cho người mắc bệnh mạn tính, kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe tim mạch và cách duy trì lối sống năng động, cân bằng… Với sự tiếp cận với các PGS, TS, bác sĩ giàu kinh nghiệm, người dân sẽ nhận được những thông tin chính xác, khoa học và tin cậy.
2. Chuyên gia uy tín – Điểm nhấn của chương trình
Một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn và uy tín của sự kiện chính là đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng. Các PGS, TS và bác sĩ đầu ngành không chỉ có kiến thức sâu rộng, mà còn giàu kinh nghiệm trong tư vấn sức khỏe cộng đồng.
Người dân sẽ được học hỏi trực tiếp, nhận lời khuyên chính xác và phù hợp với từng cá nhân, tránh được những quan niệm sai lầm về dinh dưỡng, ăn uống và tập luyện. Đây là cơ hội hiếm có để mọi người được tư vấn miễn phí và khoa học, giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
|
CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGÀY DINH DƯỠNG CỘNG ĐỒNG LẦN 5
|
1
|
TS.BS. Trần Khánh Vân
Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
2
|
TS.BS. Trần Thị Minh Nguyệt
Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
3
|
TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng
Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
4
|
TS.BS Nguyễn Thị Lương Hạnh
Phó Trưởng khoa Khám tư vấn Dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
5
|
TS.BS. Trần Châu Quyên
Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
6
|
ThS.BS. Ngô Thị Thu Huyền
Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
7
|
TS. Lê Thị Hương Giang
Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19 – 8
|
8
|
BSCKI. Đặng Thu Hiền
Nguyên bác sĩ Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
|
9
|
ThS. Lê Thị Thu Hà
Tổ trưởng Tổ Chuyên môn Dinh dưỡng- ATTP, trường ĐH Y tế Công cộng
|
10
|
TS. Lê Thị Tuyết Nhung
Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
Một số hình ảnh tại các gian Tư vấn ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4 tại Dinh Độc Lập, TP. Hồ Chí Minh:
3. Giao lưu và truyền cảm hứng
Ngoài hai phần chính, chương trình còn có sự góp mặt của MC Vũ Mạnh Cường và ca sĩ Việt Tú, mang đến những màn giao lưu sôi nổi, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh. Khán giả sẽ không chỉ học hỏi kiến thức bổ ích, mà còn thưởng thức các tiết mục biểu diễn vận động sinh động, tạo nên không khí vừa học vừa chơi, phù hợp cho mọi lứa tuổi.
‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn là cầu nối trực tiếp giữa người dân và các chuyên gia uy tín, giúp nâng cao kiến thức, tạo thói quen sống khỏe mạnh và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe từ dinh dưỡng và vận động.
Việc tổ chức các gian tư vấn trực tiếp, kết hợp phần thi kiến thức và biểu diễn vận động, cho thấy chương trình đặt người dân làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và có ý thức chăm sóc sức khỏe từ sớm.
Với 20 đội chơi năng động, 10 gian tư vấn khoa học và đội ngũ chuyên gia uy tín, sự kiện hứa hẹn sẽ là một ngày hội thú vị, bổ ích và truyền cảm hứng, mở ra cơ hội để mọi người học hỏi, trải nghiệm và áp dụng kiến thức dinh dưỡng – vận động vào cuộc sống hàng ngày.
