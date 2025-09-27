Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biết

Lợi ích của việc ăn sáng bằng trái cây để giảm cân

Trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng mà không làm tăng nhiều calo. Ăn sáng bằng trái cây giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ trao đổi chất, tăng cường miễn dịch và cải thiện làn da. Chất xơ trong trái cây tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày. Một số loại như bưởi, táo, dâu tây còn có enzyme hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, giúp tăng hiệu quả giảm cân.

Hạn chế của việc ăn sáng bằng trái cây để giảm cân

Tuy nhiên, nếu chỉ ăn sáng bằng trái cây trong thời gian dài, có thể gặp phải tình trạng thiếu hụt protein và chất béo lành mạnh – hai thành phần quan trọng giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ não bộ và cung cấp năng lượng lâu dài. Một số loại trái cây có chỉ số đường huyết cao như chuối, xoài, nho... làm đường huyết tăng nhanh, gây đói sớm và khiến chúng ta ăn nhiều hơn sau đó. Ngoài ra, trái cây chứa nhiều acid như cam, chanh, dứa có thể kích thích dạ dày, không phù hợp với người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược acid.

Bữa sáng chỉ có trái cây cũng có thể không đủ năng lượng cho một ngày làm việc, dễ gây mệt mỏi, giảm tập trung. Hơn nữa, tiêu thụ nhiều trái cây chứa fructose mà không kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

