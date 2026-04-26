Đeo đồng hồ, trang sức khi chế biến thực phẩm kinh doanh có thể bị phạt 4 triệu

Đáng chú ý, nhiều nhóm hành vi vi phạm được đề xuất tăng mức xử phạt từ 1,5 đến 2 lần so với hiện hành, như vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; tự công bố, đăng ký bản công bố; kiểm nghiệm, quảng cáo, ghi nhãn; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; sử dụng phụ gia sai quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng.

Theo đề xuất, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

Với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cửa hàng bán thực phẩm chín, dự thảo đưa ra nhiều mức phạt cụ thể.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đeo đồng hồ, trang sức khi chế biến thực phẩm kinh doanh có thể bị phạt tới 4 triệu (Ảnh minh họa)

Mức phạt cao hơn, từ 6 - 10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; hệ thống cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải. Đặc biệt, nếu sử dụng nguồn nước không đạt quy chuẩn trong chế biến, mức phạt có thể lên tới 15 - 20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E trong căng tin, bếp ăn tập thể…bị đề xuất xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Đối với thức ăn đường phố, các lỗi phổ biến như không che đậy thực phẩm, dụng cụ không bảo đảm, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay có thể bị phạt 1 - 2 triệu đồng; các vi phạm nghiêm trọng hơn bị xử phạt 2 - 6 triệu đồng.

Phạt nặng hành vi sử dụng nguyên liệu bẩn, hóa chất cấm

Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi nguy cơ cao. Theo đó, việc sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc bị tiêu hủy để chế biến, kinh doanh thực phẩm có thể bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng. Hành vi sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc bị đề xuất phạt 45 - 60 triệu đồng.

Mức phạt 30 - 60 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật không bảo đảm chỉ tiêu an toàn hoặc không đạt yêu cầu kiểm dịch.

Đáng chú ý, mức phạt cao nhất từ 80 - 100 triệu đồng được áp dụng với các hành vi sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất, chế biến thực phẩm, khi giá trị sản phẩm vi phạm đạt ngưỡng theo quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự thảo cũng đề xuất xử phạt 10 - 20 triệu đồng đối với cơ sở không bổ sung vitamin, khoáng chất theo danh mục bắt buộc. Trường hợp sử dụng lao động trực tiếp chế biến thực phẩm nhưng không khám sức khỏe định kỳ có thể bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng/người, tổng mức phạt tối đa lên tới 75 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ sở vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm còn có thể bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm trong thời gian từ 2 - 6 tháng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; mở rộng thẩm quyền cho một số chức danh trong cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực nhằm tăng hiệu quả thực thi.