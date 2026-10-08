Đẹp hơn Honda Air Blade, xe ga 125cc thương hiệu Ý giá 30 triệu đồng phong cách thể thao, vận hành linh hoạt hấp dẫn khách Việt

Xe ga 125cc thương hiệu Ý phong cách thể thao, vận hành linh hoạt hấp dẫn khách Việt

SXR GT 125

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Aprilia vừa ra mắt mẫu maxi-scooter SXR GT 125 tại thị trường Ấn Độ, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga mang phong cách thể thao, thiết kế khác biệt và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

SXR GT 125 sở hữu kiểu dáng maxi-scooter đặc trưng của Aprilia với phần đầu xe lớn, kính chắn gió cao, thân xe kéo dài và tư thế ngồi hướng đến sự thoải mái. Cụm đèn phía trước sử dụng thiết kế LED đặc trưng, kết hợp với những đường nét góc cạnh tạo diện mạo thể thao. Xe được cung cấp với ba lựa chọn màu gồm Matte Black, Glossy Azzurro và Glossy White.

SXR GT 125 sở hữu kiểu dáng maxi-scooter đặc trưng của Aprilia

Điểm đáng chú ý trên SXR GT 125 là kích thước bánh xe được nâng lên 14 inch, sử dụng mâm hợp kim. Cấu hình này lớn hơn bánh 12 inch trên mẫu SXR thế hệ trước, qua đó được kỳ vọng cải thiện độ ổn định và khả năng hấp thụ các gờ giảm tốc, ổ gà khi vận hành. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Điểm đáng chú ý trên SXR GT 125 là kích thước bánh xe

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124,45 cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 10,6 mã lực tại 7.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.200 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động CVT. Đây là cấu hình hướng nhiều hơn đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị thay vì chạy theo hiệu năng cao.





Hệ thống phanh trên SXR GT 125 gồm đĩa trước đường kính 220 mm

Hệ thống phanh trên SXR GT 125 gồm đĩa trước đường kính 220 mm và phanh tang trống phía sau 140 mm. Xe sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS thay vì ABS. Đây là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý so với SXR GT 175, phiên bản cao hơn trong cùng dòng sản phẩm.

Aprilia cũng trang bị cho SXR GT 125 bảng đồng hồ LCD kích thước 5 inch. Tuy nhiên, phiên bản 125 cc không có các tính năng kết nối thông minh như Bluetooth hay những tiện ích quản lý điện thoại được cung cấp trên bản SXR GT 175. Cách bố trí trang bị này cho thấy Aprilia tập trung SXR GT 125 vào nhóm khách hàng muốn một mẫu maxi-scooter có thiết kế nổi bật nhưng vẫn giữ cấu hình tương đối đơn giản.





Aprilia cũng trang bị cho SXR GT 125 bảng đồng hồ LCD kích thước 5 inch.

Về mặt vận hành, SXR GT 125 được định vị giữa xe tay ga đô thị thông thường và maxi-scooter cỡ lớn. Động cơ 125 cc giúp xe dễ tiếp cận với người dùng phổ thông, trong khi bánh 14 inch, thân xe lớn và tư thế ngồi đặc trưng mang lại hình ảnh của một mẫu xe thiên về touring. Đây cũng là cách Aprilia tạo khác biệt cho SXR GT 125 trong phân khúc xe tay ga 125 cc.

Giá xe ga 125cc SXR GT 125

Xe ga 125cc SXR GT 125 có giá bán từ 109.999 rupee, tương đương khoảng 30 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp, chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí liên quan nếu nhập khẩu về Việt Nam.

Tại Ấn Độ, đối thủ trực tiếp của SXR GT 125 là Suzuki Burgman Street. Mẫu xe của Suzuki có lợi thế về giá bán và được trang bị một số tính năng kết nối trên các phiên bản nhất định. Trong khi đó, Aprilia tạo khác biệt bằng thiết kế mang đậm phong cách Italy, động cơ có công suất 10,6 mã lực và hệ thống bánh 14 inch.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.