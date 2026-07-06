Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD từ đầu năm đến nay liên tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Đặc biệt, lâu nay, đồng USD luôn duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tuy nhiên những ngày qua đà suy yếu của đồng Đô la Mỹ đã xuất hiện. Chỉ số USD Index (DXY) phiên đầu tuần ở mức 100,88 điểm.

Đồng USD được dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần này sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ kém khả quan, làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Thị trường hiện chỉ dự báo khoảng 45% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Giới đầu tư sẽ theo dõi biên bản họp Fed và phát biểu của các quan chức để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Phần lớn chuyên gia nhận định USD có xu hướng giảm trong trung hạn, dù vẫn có thể phục hồi nếu dữ liệu kinh tế hoặc lạm phát của Mỹ tích cực hơn dự kiến. Bên cạnh đó, diễn biến của đồng yên Nhật và khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối cũng sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 6/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà ổn định so với 2 phiên trước, ở vùng 25.203 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá so với hai phiên trước, hiện ở mức 23.993 đồng mua vào và 26.413 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 6/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 6/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 6/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,073 - 26,463 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ổn định so với 2 phiên trước đó, hiện giữ mức 25.935 - 26.463 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,083 - 26,463 đồng/USD, giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 6/7/2026, khảo sát lúc 07h44 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.490 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.590 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 6/7, đi ngang tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,304.41 - 30,849.34 đồng/EUR, giá vẫn giữ nguyên giá so với giá 2 phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.212 - 30.932 đồng/EUR, giữ ổn định so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,630 - 31,066 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giá bán không biến động so với 2 phiên cuối tuần trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 6/7/2026, khảo sát lúc 07h45 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.043 và bán ra là 30.143 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.04 - 169.87 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên đã giảm 16 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, ở mức 157,28 - 168,78 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.14 - 169.03 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đồng Đô la Mỹ tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV đồng loạt bán ra ở mức 26,463 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.