Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đồng Đô la Mỹ tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV đồng loạt bán ra ở mức 26,463 đồng/USD
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Tỷ giá USD từ đầu năm đến nay liên tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Đặc biệt, lâu nay, đồng USD luôn duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tuy nhiên những ngày qua đà suy yếu của đồng Đô la Mỹ đã xuất hiện. Chỉ số USD Index (DXY) chốt tuần ở mức 100,88 điểm, đã giảm 0,47%.
Đồng USD khởi đầu tuần ổn định nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và mặt bằng lãi suất cao. Tuy nhiên, sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự báo, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc hoặc tạm dừng tăng lãi suất, khiến USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Đồng yên Nhật, EUR và bảng Anh đồng loạt tăng giá so với USD. Dù chỉ số DXY giảm từ trên 101 xuống khoảng 100,85 vào cuối tuần, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lãi suất cao và lập trường thận trọng của Fed trong kiểm soát lạm phát.
Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch hôm nay ngày 5/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà ổn định so với phiên trước, ở vùng 25.203 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá so với phiên trước, hiện ở mức 23.993 đồng mua vào và 26.413 đồng bán ra.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/7/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay duy trì ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,073 - 26,463 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ổn định so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.935 - 26.463 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,083 - 26,463 đồng/USD, giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 5/7/2026, khảo sát lúc 15h00 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.490 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.590 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 5/7, đi ngang tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,304.41 - 30,849.34 đồng/EUR, giá vẫn giữ nguyên giá so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.212 - 30.932 đồng/EUR, giữ ổn định so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,630 - 31,066 đồng/EUR, mua vào và bán ra, giá bán không biến động so với phiên hôm qua.
Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 5/7/2026, khảo sát lúc 15h05 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.043 và bán ra là 30.143 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay không biến động so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.04 - 169.87 đồng/JPY; VietinBank cũng không biến động so với ngày hôm qua, ở mức 157,44 - 168,94 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen lại đi ngang so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.14 - 169.03 đồng/JPY.
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