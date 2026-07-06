Nhiều căn nhà mặt phố trên các tuyến đường lớn tại các phường Thanh Xuân đóng cửa bỏ không 'dài cổ' chờ khách thuê

Nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân đăng tin cho thuê rầm rộ

Di chuyển dọc các tuyến phố lớn trên địa bàn phường Thanh Xuân hiện nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh cho thuê nhà. Không chỉ đăng thông tin cho thuê theo cách truyền thống. Hiện nay nhiều chủ nhà còn đăng trên các trang tin, mạng xã hội. Chỉ tính riêng trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 7/2026, đang có khoảng gần 50 bất động sản nhà mặt phố trên địa bàn phường Thanh Xuân được đăng tin cho thuê.

Trong khi giá bán của những căn nhà mặt phố này tăng phi mã, có nhiều căn lên tới vài chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng, thì giá cho thuê mỗi tháng chỉ dao động khoảng vài chục cho đến vài trăm triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố, thiết kế 7 tầng, rộng 45m2 tại đường Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 39 triệu đồng/tháng.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 1 tầng, rộng 165m2, mặt tiền 15m, tại đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng tin cho thuê với giá 160 triệu đồng/tháng.

Toà nhà mặt phố Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân rộng 140m2, được thiết kế 8 tầng nổi và 1 tầng hầm hiện đang được cho thuê với giá 99 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Thanh Xuân đang dao động phổ biến từ 30 cho đến gần 300 triệu đồng/tháng/căn.

Không dễ cho thuê những căn nhà mặt phố

Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội. Bởi thế nhiều người có nhu cầu thuê phải cân nhắc, hoặc lựa chọn những vị trí xa trung tâm để có giá phải chăng hơn.

Thêm vào đó hành vi mua sắm, tiêu dùng của người dân hiện nay đã thay đổi, thay vì mua trực tiếp tại các cửa hàng, họ chuyển sang mua sắm online, đó cũng là lý do khiến việc cho thuê nhà mặt phố hay shophouse hiện nay trở nên khó khăn.

Diện mạo mới của nhiều tuyến phố tại phường Thanh Xuân

Hiện nay phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.