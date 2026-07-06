Nhiều căn nhà mặt phố trên các tuyến đường lớn tại các phường Thanh Xuân đóng cửa bỏ không 'dài cổ' chờ khách thuê
GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên nhu cầu thuê loại hình nhà ở này đang giảm nhiệt.
Nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân đăng tin cho thuê rầm rộ
Di chuyển dọc các tuyến phố lớn trên địa bàn phường Thanh Xuân hiện nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh cho thuê nhà. Không chỉ đăng thông tin cho thuê theo cách truyền thống. Hiện nay nhiều chủ nhà còn đăng trên các trang tin, mạng xã hội. Chỉ tính riêng trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 7/2026, đang có khoảng gần 50 bất động sản nhà mặt phố trên địa bàn phường Thanh Xuân được đăng tin cho thuê.
Trong khi giá bán của những căn nhà mặt phố này tăng phi mã, có nhiều căn lên tới vài chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng, thì giá cho thuê mỗi tháng chỉ dao động khoảng vài chục cho đến vài trăm triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố, thiết kế 7 tầng, rộng 45m2 tại đường Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 39 triệu đồng/tháng.
Căn nhà mặt phố, thiết kế 1 tầng, rộng 165m2, mặt tiền 15m, tại đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng tin cho thuê với giá 160 triệu đồng/tháng.
Toà nhà mặt phố Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân rộng 140m2, được thiết kế 8 tầng nổi và 1 tầng hầm hiện đang được cho thuê với giá 99 triệu đồng/tháng.
Như vậy giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Thanh Xuân đang dao động phổ biến từ 30 cho đến gần 300 triệu đồng/tháng/căn.
Không dễ cho thuê những căn nhà mặt phố
Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội. Bởi thế nhiều người có nhu cầu thuê phải cân nhắc, hoặc lựa chọn những vị trí xa trung tâm để có giá phải chăng hơn.
Thêm vào đó hành vi mua sắm, tiêu dùng của người dân hiện nay đã thay đổi, thay vì mua trực tiếp tại các cửa hàng, họ chuyển sang mua sắm online, đó cũng là lý do khiến việc cho thuê nhà mặt phố hay shophouse hiện nay trở nên khó khăn.
Diện mạo mới của nhiều tuyến phố tại phường Thanh Xuân
Hiện nay phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Vượt Toyota Vios, Honda City 2026 gây xôn xao vì quá đẹp, giá rẻ chỉ 450 triệu đồng khiến Hyundai Accent 'dè chừng'Giá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - Honda City phiên bản 2026 vừa ra mắt ở Thái Lan đã ‘gây bão’ khi nhận được 10.000 đơn hàng nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá hấp dẫn chỉ 450 triệu đồng.
Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Đồng Đô la Mỹ chững lại ở cả hai khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 6/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Loại rau dại trước bỏ đi nay là đặc sản giá 200.000 đồng/kg được người Trung Quốc xem là 'rau trường thọ', sang tận nơi để thu muaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Loại rau dại mọc ven bờ suối, dưới tàn rừng của các tỉnh miền núi phía Bắc trước ăn không hết thường bỏ đi hoặc nuôi gia súc giờ thành đặc sản có giá lên tới 200.000 đồng được người dân thành phố ưa chuộng.
Trải nghiệm xe số 110cc Thái Lan giá 19 triệu đồng đậm chất Cub cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại khiến khách Việt săn lùngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc Thái Lan gây ấn tượng với thiết kế đậm chất Cub cổ điển, động cơ 109cc tiết kiệm nhiên liệu, nhiều trang bị hiện đại và mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng.
Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế đậm chất thể thao, trang bị chẳng kém Air BladeGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc đang thu hút khách hàng nhờ ngoại hình thể thao hơn cả Honda Air Blade, giá cực rẻ chỉ 27 triệu đồng lấn át Vision.
Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đồng Đô la Mỹ tại Vietcombank, Vietinbank, BIDV đồng loạt bán ra ở mức 26,463 đồng/USDGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 5/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 5/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chững lại sau đà phục hồi nhẹGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đi ngang, vẫn duy trì ở vùng 64 - 65 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá chỉ 19 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng, không yêu cầu bằng lái, chạy tới 80km mỗi lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân khá sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Rộng hơn cả Hyundai Grand i10, SUV giá chỉ 230 triệu đồng về đại lý trang bị đẳng cấp, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH hấp dẫn người muaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV mới của thương hiệu Pháp Citroen đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị với mức giá khởi điểm chỉ từ khoảng 220 triệu đồng, thấp hơn cả Hyundai i10.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026Giá cả thị trường
GĐXH - Theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản tại khu vực phường Thanh Xuân, giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân tăng mạnh trong giai đoạn từ 2024-2025, bước sang năm 2026 giá đã chững lại, tuy nhiên giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới.