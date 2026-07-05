Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế đậm chất thể thao, trang bị chẳng kém Air Blade

Xe ga 125cc thiết kế đậm chất thể thao, trang bị chẳng kém Air Blade

Thương hiệu Vento vừa chính thức giới thiệu bộ đôi minibike mới gồm Vento Ovni 125 và Vento Ovni Track 125

Thương hiệu Vento vừa chính thức giới thiệu bộ đôi minibike mới gồm Vento Ovni 125 và Vento Ovni Track 125, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, dễ điều khiển và phù hợp với môi trường đô thị. Với thiết kế độc đáo, hộp số tự động CVT cùng mức giá dễ tiếp cận, hai mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Navi trong phân khúc xe minibike.

Cả Vento Ovni 125 và Ovni Track 125 đều được phát triển trên cùng nền tảng khung sườn và động cơ, tuy nhiên mỗi phiên bản lại theo đuổi một phong cách riêng nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong khi Ovni 125 tập trung vào khả năng di chuyển linh hoạt trên đường phố với bộ lốp dành cho đô thị và thiết kế tối ưu cho giao thông hằng ngày, thì Ovni Track 125 mang đậm chất crossover với vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính hơn.

Cả Vento Ovni 125 và Ovni Track 125 đều được phát triển trên cùng nền tảng khung sườn và động cơ

Điểm khác biệt lớn nhất của Ovni Track 125 nằm ở gói trang bị tiêu chuẩn dành cho những cung đường đa địa hình. Xe được trang bị lốp gai off-road, thanh trượt bảo vệ thân xe, khung bảo vệ động cơ, đèn trợ sáng cùng ốp bảo vệ tay lái. Những chi tiết này không chỉ tăng tính thực dụng mà còn tạo nên diện mạo hầm hố, thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách phiêu lưu.

Điểm khác biệt lớn nhất của Ovni Track 125 nằm ở gói trang bị tiêu chuẩn dành cho những cung đường đa địa hình.

Về vận hành, cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ 4 thì dung tích 125,1 cc, làm mát bằng không khí cưỡng bức. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 7,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống nhiên liệu vẫn sử dụng bộ chế hòa khí kết hợp đánh lửa CDI điện tử, trong khi hộp số tự động CVT giúp việc điều khiển trở nên đơn giản và thuận tiện hơn đối với người mới sử dụng. Động cơ cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Về vận hành, cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ 4 thì dung tích 125,1 cc

Bộ đôi minibike của Vento sở hữu kích thước tổng thể dài 1.790 mm, rộng 760 mm và cao 1.070 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, phù hợp với nhiều thể trạng khác nhau. Trọng lượng khô chỉ 95 kg mang lại lợi thế lớn khi di chuyển trong phố đông hoặc khi cần xoay trở trong không gian hẹp. Bình nhiên liệu có dung tích 4,5 lít, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau tích hợp hệ thống phanh liên kết CBS nhằm nâng cao độ an toàn khi vận hành. Bộ lốp có kích thước 90/90-R12 ở bánh trước và 3.50-R10 ở bánh sau.

Vento còn chú trọng đến yếu tố công nghệ và tiện ích.

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, Vento còn chú trọng đến yếu tố công nghệ và tiện ích. Xe được trang bị hệ thống báo động chống trộm, chức năng khởi động từ xa bằng chìa khóa điều khiển, cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại trên tay lái, khoang chứa đồ dưới yên cùng hệ thống đèn LED cường độ cao. Đáng chú ý, hãng còn giới thiệu dòng mũ bảo hiểm thông minh VenTec Smart có khả năng kết nối Bluetooth để nghe nhạc, nhận cuộc gọi và hỗ trợ dẫn đường, tạo nên hệ sinh thái công nghệ đồng bộ với xe.

Giá xe ga 125cc Vento Ovni 125 và Ovni Track 125

Tại thời điểm ra mắt, Vento áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt. Phiên bản Ovni 125 có giá 4.990.000 peso Colombia (khoảng 27 triệu đồng), trong khi Ovni Track 125 được niêm yết ở mức 5.390.000 peso Colombia (tương đương 30 triệu đồng) nhờ sở hữu nhiều trang bị bổ sung dành cho phong cách crossover. Với thiết kế nổi bật, khả năng vận hành đơn giản và mức giá cạnh tranh, bộ đôi Vento Ovni 125 và Ovni Track 125 hứa hẹn sẽ tạo nên sức ép đáng kể trong phân khúc minibike số tự động tại thị trường Colombia.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.