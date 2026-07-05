Giá bạc hôm nay 5/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chững lại sau đà phục hồi nhẹ
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đi ngang, vẫn duy trì ở vùng 64 - 65 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 5/7
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy tiếp tục đi ngang. Đến tận chiều giá bạc vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng qua, ổn định ở vùng 64,666 triệu đồng/kg, tương đương 2,425 triệu đồng/lượng. Đã nhích nhẹ 80.000 đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng hôm 3/5 (64,586 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat đang niêm yết giá ở vùng 64,587 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá bán mở phiên sáng qua. Sau một nhịp tăng nhẹ những ngày trước, giá bán đang có chiều hướng chững lại.
Giá bạc Sacombank - SBJ
Hai ngày liên tiếp, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc vẫn niêm yết giá bán tại khung giờ 15h35 chiều 3/5, duy trì ở vùng 65,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,442 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 5/7 cũng có động thái đi ngang sau đà phục hồi nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,425 triệu đồng/lượng và khoảng 12,125 triệu đồng/5 lượng, vẫn giữ nguyên giá bán mở phiên sáng hôm qua 4/7.
Sau đà phục hồi liên tiếp 4 ngày trước, hiện nay giá bạc đã chững lại. Những tín hiệu bất thường của thị trường bạc hiện nay khiến tâm lý các nhà đầu tư cũng có nhiều xu hướng trái chiều. Nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại kỳ vọng giá bạc phục hồi về thời điểm thị trường bạc nóng sốt.
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.
Giá bạc thế giới
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay tiếp tục duy trì đà ổn định ở vùng 62 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
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