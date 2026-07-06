Loại rau dại trước bỏ đi nay là đặc sản giá 200.000 đồng/kg được người Trung Quốc xem là 'rau trường thọ', sang tận nơi để thu mua
GĐXH - Loại rau dại mọc ven bờ suối, dưới tàn rừng của các tỉnh miền núi phía Bắc trước ăn không hết thường bỏ đi hoặc nuôi gia súc giờ thành đặc sản có giá lên tới 200.000 đồng được người dân thành phố ưa chuộng.
Rau dớn: Loại rau dại trước bỏ đi nay thành đặc sản giá lên tới 200.000 đồng/kg
Rau dớn thuộc họ quyết, có hình dáng tương tự cây dương xỉ. Sau những buổi lên nương, người dân thường hái những ngọn rau non mang về chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Không chỉ xuất hiện trong bữa cơm hằng ngày, rau dớn còn góp mặt trong các dịp lễ hội, tiếp đãi khách quý, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc.
Cây rau dớn có kích thước nhỏ, đầu cành cong như vòi voi với những lá non vươn thẳng. Khi thu hái rau dớn người ta lấy lá non, ngọn non dùng luộc, nấu canh, xào thịt, làm nộm, cũng có thể dùng ăn sống. Loại rau này thích hợp với môi trường hoang dã, mọc thành nhiều tán lớn cho nên người ta thường khó có thể tự trồng ra chúng. Hàng năm cứ vào mùa mưa ở phía Bắc nước ta thì sẽ xuất hiện rất nhiều rau dớn. Ở một số nơi khác, kết thúc mùa mưa vào tháng 9, tháng 10 âm lịch sẽ thấy rau dớn mọc thành từng dải xanh ngát.
Chị Nguyễn Thị Minh (Tây Hồ – Hà Nội), gia đình chị có sở thích ăn rau rừng từ khoảng vài năm nay. Khi đó, chị được một người quen cho một ít để ăn thử. Sau khi ăn thấy ngon, chị Minh thường xuyên mua các loại rau khác như bò khai, rau dớn hay rau tàu bay để ăn.
"Dù giá thành của những loại rau này không hề rẻ, tuy nhiên, vì là rau sạch và ông xã thích ăn nên tôi thường xuyên mua về để xào thịt bò hoặc đôi khi làm món nộm. Mùa nào thức đó, mùa măng đắng, gia đình chúng tôi mua măng, mùa rau dớn thì mua rau dớn. Đặc biệt là cải mèo, năm nào cũng phải mua về dự trữ vì bọn trẻ con nhà tôi rất thích ăn cải mèo", chị Minh cho biết. Hiện tại, nhiều cửa hàng rau sạch đang báo giá loại rau này không hề rẻ, có nơi lên đến 200.000 đồng một kg, tuy nhiên vì là rau sạch nên rất đông chị em nội chợ tìm mua.
Vì sao rau dớn được người Trung Quốc tìm mua?
Có thời điểm, thương lái Trung Quốc từng đổ xô đến các bản làng Tây Bắc để thu mua rau dớn với giá cao, có lúc lên tới 200.000 đồng/kg. Nhiều người gọi đây là loại rau "trường sinh bất lão" vì tin rằng nó có khả năng cải thiện sức khỏe, bồi bổ cơ thể và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Điều này khiến rau dớn trở nên khan hiếm, dù mọc tự nhiên khá nhiều nhưng việc thu hái cũng không hề dễ dàng do địa hình hiểm trở.
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