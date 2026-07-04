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SUV 7 chỗ cũ giá chỉ từ 70 triệu đồng: Nên chọn Toyota hay Mazda?
Thứ bảy, 15:00 04/07/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Nhiều mẫu SUV 7 chỗ cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản của các gia đình tại khu vực ngoại thành, nông thôn hoặc những tài xế mới cần phương tiện để rèn luyện kỹ năng lái xe.
Hiện nay, thị trường ô tô cũ tại Việt Nam ngày càng phong phú với nhiều lựa chọn ở các phân khúc khác nhau.
Trong tầm tài chính dưới 100 triệu đồng, thay vì tìm đến những mẫu xe hạng A nhỏ gọn đã qua sử dụng nhiều năm, không ít người dùng ưu tiên các dòng xe 7 chỗ gầm cao đời sâu nhờ không gian rộng rãi và tính thực dụng cao.
Dù đã có tuổi đời khoảng hai thập kỷ, nhiều mẫu xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản của các gia đình tại khu vực ngoại thành, nông thôn hoặc những tài xế mới cần phương tiện để rèn luyện kỹ năng lái xe.
Dưới đây là 3 mẫu xe 7 chỗ cũ có giá quanh ngưỡng 100 triệu đồng được nhiều người dùng đánh giá cao.
SUV 7 chỗ Toyota Zace (2001-2005) giá từ 70-95 triệu đồng
Nhắc đến những mẫu xe bền bỉ của Toyota sẽ không thể không nhắc tới xe Zace. Sau nhiều năm sử dụng, mẫu MPV này vẫn giữ giá khá tốt nhờ động cơ 1.8L nổi tiếng lành tính, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp.
Toyota Zace sở hữu khoảng sáng gầm cao, hệ thống treo sau dùng nhíp lá có khả năng chịu tải tốt cùng khoang nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người lớn. Một ưu điểm khác là nguồn phụ tùng thay thế vẫn rất dồi dào, giá thành hợp lý và dễ sửa chữa tại hầu hết các gara.
Lưu ý khi mua SUV 7 chỗ Toyota Zace
Tuy nhiên, do đã ra mắt từ lâu, Zace có khá ít trang bị tiện nghi và an toàn theo tiêu chuẩn hiện nay. Người mua cũng cần đặc biệt thận trọng với các phiên bản Zace DX bởi nhiều xe từng được sử dụng làm taxi hoặc xe phục vụ công trình, dẫn tới tình trạng khung gầm và động cơ xuống cấp. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên phiên bản GL mang biển số cá nhân, có lịch sử sử dụng và bảo dưỡng rõ ràng.
SUV 7 chỗ Mitsubishi Jolie (2003-2005) giá từ 65-90 triệu đồng
Từng là đối thủ đáng gờm của Toyota Zace trên thị trường, Mitsubishi Jolie ghi điểm nhờ thiết kế khỏe khoắn, đậm chất SUV với lốp dự phòng treo phía sau. Nhiều người dùng đánh giá khung gầm của Jolie cho cảm giác chắc chắn và ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao.
Không gian nội thất rộng rãi là một trong những lợi thế của mẫu xe này. Hàng ghế thứ ba có thể gập gọn, giúp tăng diện tích chứa hành lý khi cần thiết.
Lưu ý khi mua SUV 7 chỗ Mitsubishi Jolie cũ
Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi xe, nên lựa chọn các phiên bản sản xuất từ cuối năm 2003 hoặc đời 2004 trở về sau, đặc biệt là bản Jolie SS. Những phiên bản này đã được trang bị động cơ 2.0L phun xăng điện tử, cho mức tiêu hao nhiên liệu dao động khoảng 9-12 lít/100 km.
Ngược lại, các đời xe từ năm 2000 đến đầu năm 2003 sử dụng bộ chế hòa khí thường bị đánh giá tiêu tốn nhiên liệu đáng kể, với mức tiêu hao có thể lên tới 13-15 lít/100 km.
SUV 7 chỗ Mazda Premacy (2002-2004) giá từ 85-110 triệu đồng
Trong khi Toyota Zace và Mitsubishi Jolie chủ yếu sử dụng hộp số sàn, Mazda Premacy là một trong số ít lựa chọn quanh mốc 100 triệu đồng được trang bị hộp số tự động 4 cấp.
Sự kết hợp giữa động cơ 1.8L và hộp số tự động mang đến trải nghiệm lái nhẹ nhàng, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc. Thiết kế pha trộn giữa MPV và wagon cũng giúp Premacy sở hữu ngoại hình thanh thoát, gọn gàng hơn so với nhiều đối thủ cùng thời.
Dẫu vậy, mẫu xe này có khoảng sáng gầm thấp hơn đáng kể so với Zace hay Jolie, khiến việc di chuyển trên các cung đường xấu hoặc leo vỉa hè gặp nhiều hạn chế. Khả năng cách âm cũng không phải thế mạnh do thân vỏ tương đối mỏng.
Lưu ý khi mua SUV 7 chỗ Mazda Premacy cũ
Điểm cần lưu ý nhất khi mua Mazda Premacy cũ nằm ở hộp số tự động. Sau gần 20 năm vận hành, bộ phận này có thể xuất hiện hiện tượng giật, trượt số hoặc phản hồi chậm, kéo theo chi phí sửa chữa, đại tu không nhỏ.
Vì vậy, người mua nên lái thử xe ở nhiều điều kiện vận hành khác nhau để đánh giá chính xác tình trạng hộp số trước khi xuống tiền.
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