Xe máy điện giá chỉ 19 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện Ampere Reo VYB

Thị trường xe máy điện tiếp tục đón thêm một lựa chọn mới khi Ampere chính thức giới thiệu mẫu Reo VYB tại Ấn Độ. Đây là dòng xe tay ga điện được định vị ở nhóm phổ thông hướng tới học sinh, sinh viên, người mới sử dụng xe điện hoặc khách hàng cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị.

Điểm đặc biệt của mẫu xe này nằm ở việc tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25 km/h. Theo quy định tại nhiều thị trường, những phương tiện điện có tốc độ thấp thuộc nhóm không yêu cầu giấy phép lái xe giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Dù thuộc nhóm xe điện giá rẻ, mẫu xe vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại với phong cách xe tay ga đô thị quen thuộc.

Xe vẫn sở hữu ngoại hình hiện đại với phong cách xe tay ga đô thị quen thuộc.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đặt trên yếm trước kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày, tạo diện mạo trẻ trung và năng động hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống đèn trang trí trên thân xe, chi tiết hiếm khi xuất hiện trên các mẫu xe điện phổ thông. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc trẻ trung như trắng, tím pastel, xám đậm hoặc xanh ánh kim.

Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 1,44 kWh.

Nhờ thiết kế sàn phẳng, xe mang lại sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày, đặc biệt phù hợp với học sinh và người thường xuyên di chuyển trong khu vực nội thành.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện tích hợp tại bánh sau với công suất 0,25 kW cùng mô-men xoắn cực đại 35 Nm. Dù không hướng tới khả năng tăng tốc mạnh mẽ, cấu hình này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng ngắn trong đô thị.

Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 1,44 kWh. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đây là quãng đường khá phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt đối với học sinh hoặc người làm việc trong phạm vi gần nhà.

Thời gian sạc đầy pin từ 0-100% vào khoảng 5 giờ 30 phút, cho phép người dùng dễ dàng sạc qua đêm để sử dụng vào ngày hôm sau.

Xe được trang bị chiếc cốp rộng 24 lít

Bên cạnh khả năng vận hành tiết kiệm, mẫu xe còn được trang bị nhiều tính năng hữu ích.

Xe sở hữu màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị các thông tin vận hành cơ bản, hệ thống đèn LED hiện đại cùng chức năng khởi động không cần chìa khóa thông qua remote thông minh.

Đáng chú ý, xe còn có chế độ lùi hỗ trợ quay đầu hoặc dắt xe trong không gian hẹp – trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp hơn.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 24 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân cần thiết. Ngoài ra, khoảng sáng gầm 140 mm cùng chiều dài cơ sở 1.310 mm giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường đô thị khác nhau.

Giá xe máy điện Reo VYB

Với mức giá chỉ khoảng 69.499 Rupee (tương đương gần 19,3 triệu đồng), mẫu xe điện này trở thành một trong những lựa chọn có chi phí sở hữu thấp nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, mức giá này nếu về Việt Nam có thể có giá cao hơn vì phải chịu một phần thuế nhập về đại lý.

Với mức giá chỉ khoảng 19 triệu đồng, khả năng vận hành tiết kiệm, quãng đường 80 km mỗi lần sạc và hàng loạt tiện ích hiện đại, mẫu xe điện mới của Ampere đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng trẻ.

Đặc biệt, việc không yêu cầu bằng lái tại một số thị trường giúp mẫu xe này tiếp cận tốt hơn với nhóm học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển cá nhân đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.