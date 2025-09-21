Đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ: Muốn chạy làn 1, phải nhớ quy định mới

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới đây đã ban hành hai quyết định số 1313 và 1314, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Điểm nhấn quan trọng là việc siết chặt quy định phân làn, đặc biệt tại làn số 1, làn sát dải phân cách giữa.

Theo đó, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến chính có 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75 mét. Làn 1 cho phép chạy tốc độ từ 90 đến 120 km/h nhưng cấm xe tải thông dụng, trừ các loại bán tải và xe tải VAN; cấm xe tải chuyên dùng, trừ xe chở tiền; cấm xe đầu kéo, rơ-moóc; đồng thời cấm ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và xe khách giường nằm. Làn 2 có tốc độ từ 80 đến 120 km/h, trong khi làn 3 được giới hạn từ 60 đến 100 km/h.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mỗi chiều xe chạy gồm 3 làn cơ giới rộng 3,75 mét và một làn dừng khẩn cấp rộng 3 mét. Quy định mới nêu rõ xe tải và xe khách trên 29 chỗ ngồi, bao gồm cả xe giường nằm, không được lưu thông ở làn số 1. Làn này cho phép chạy từ 80 đến 100 km/h và có các giới hạn cấm tương tự về loại xe như trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Làn 2 giới hạn tốc độ từ 70 đến 100 km/h, còn làn 3 từ 60 đến 100 km/h. Trên tuyến này, phương tiện không được phép quay đầu, đồng thời làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ xe gặp sự cố.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chính thức áp dụng quy định mới, cấm xe tải, xe khách lớn vào làn 1.

Cả hai quyết định đều giao trách nhiệm cho doanh nghiệp quản lý khai thác là VIDIFI trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các đơn vị phải rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ phân làn, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ I trong công tác giám sát, tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hai quyết định số 1313 và 1314 thay thế các phương án thí điểm trước đó, có hiệu lực ngay sau khi ký. Người tham gia giao thông cần lưu ý chấp hành nghiêm các quy định mới, đặc biệt tại làn số 1, nơi áp dụng tốc độ cao nhưng đã được siết chặt loại phương tiện được phép lưu thông.