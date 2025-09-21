Đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ: Muốn chạy làn 1, phải nhớ quy định mới
Chính thức siết chặt phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, cấm xe tải, xe khách lớn chạy làn 1, đồng thời điều chỉnh quy định tốc độ.
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới đây đã ban hành hai quyết định số 1313 và 1314, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Điểm nhấn quan trọng là việc siết chặt quy định phân làn, đặc biệt tại làn số 1, làn sát dải phân cách giữa.
Theo đó, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến chính có 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75 mét. Làn 1 cho phép chạy tốc độ từ 90 đến 120 km/h nhưng cấm xe tải thông dụng, trừ các loại bán tải và xe tải VAN; cấm xe tải chuyên dùng, trừ xe chở tiền; cấm xe đầu kéo, rơ-moóc; đồng thời cấm ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và xe khách giường nằm. Làn 2 có tốc độ từ 80 đến 120 km/h, trong khi làn 3 được giới hạn từ 60 đến 100 km/h.
Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mỗi chiều xe chạy gồm 3 làn cơ giới rộng 3,75 mét và một làn dừng khẩn cấp rộng 3 mét. Quy định mới nêu rõ xe tải và xe khách trên 29 chỗ ngồi, bao gồm cả xe giường nằm, không được lưu thông ở làn số 1. Làn này cho phép chạy từ 80 đến 100 km/h và có các giới hạn cấm tương tự về loại xe như trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Làn 2 giới hạn tốc độ từ 70 đến 100 km/h, còn làn 3 từ 60 đến 100 km/h. Trên tuyến này, phương tiện không được phép quay đầu, đồng thời làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ xe gặp sự cố.
Cả hai quyết định đều giao trách nhiệm cho doanh nghiệp quản lý khai thác là VIDIFI trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các đơn vị phải rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ phân làn, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ I trong công tác giám sát, tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Hai quyết định số 1313 và 1314 thay thế các phương án thí điểm trước đó, có hiệu lực ngay sau khi ký. Người tham gia giao thông cần lưu ý chấp hành nghiêm các quy định mới, đặc biệt tại làn số 1, nơi áp dụng tốc độ cao nhưng đã được siết chặt loại phương tiện được phép lưu thông.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão RagasaXã hội - 9 giờ trước
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồnXã hội - 9 giờ trước
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà TĩnhXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng 'cò đất' từ các nơi khác kéo đến dựng rạp, tự ý phân lô, bán nền gây nhiễu loạn giá đất tại xã Toàn Lưu, công an đã vào cuộc để chấn chỉnh, lập lại trật tự.
Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão RasagaXã hội - 12 giờ trước
Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũXã hội - 14 giờ trước
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trườngXã hội - 14 giờ trước
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?Xã hội - 14 giờ trước
Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.
Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.