Đi cướp giật bị bắt, lộ ra 9 vụ trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng

Được biết từ tháng 9/2024 đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Khung thời gian xảy ra vụ việc thường là từ 17h-19h, được thực hiện bởi các đối tượng rất liều lĩnh, manh động.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự- Kinh tế- Ma túy phối hợp với Công an các phường, trong đó có Công an phường Hòa Khánh Bắc đánh giá phương thức, thủ đoạn của đối tượng gây án.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường, trinh sát nhận thấy đây là đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự nghiên cứu trước khi thực hiện hành vi phạm tội như lợi dụng thời điểm vắng vẻ, ít người, điều kiện thời tiết trời mưa, xung quanh không có hệ thống camera giám sát… để gây án.

Các đối tượng Võ Văn Tuệ và Đặng Ngọc Dũng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm chứng minh, làm rõ đối tượng, Đội cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Bắc tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động trên địa bàn.

Qua sàng lọc, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Võ Văn Tuệ, trú quận Thanh Khê gần đây hay xuất hiện tại quận Liên Chiểu với các biểu hiện nghi vấn. Xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng, trinh sát phát hiện Tuệ đã có 1 tiền án về hành vi “Cố ý gây thương tích” và mãn hạn tù chưa lâu.

Đến ngày 11/11, sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã quyết định tổ chức bắt giữ Võ Văn Tuệ khi đối tượng đang có mặt tại địa bàn quận.

Tại Cơ quan Công an, Tuệ khai nhận từ giữa tháng 9/2024 đến nay đã cùng với Đặng Ngọc Dũng thực hiện 1 vụ cướp giật và 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Cẩm Lệ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ một số tang vật gồm ĐTDĐ, Ipad, laptop mà các đối tượng đã trộm cắp, cướp giật và 1 xe mô là phương tiện các đối tượng dùng để gây án. Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu tiếp tục đấu tranh mở rộng.