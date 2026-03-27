Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng người

Sau nhiều lần tham gia họp lớp, tôi rút ra nguyên tắc "3 đi – 3 không đi" để chọn lọc những cuộc gặp thực sự có giá trị.

Cuối năm là thời điểm các buổi họp lớp diễn ra dày đặc. Có người coi đó là dịp gắn kết tình bạn, nhưng cũng không ít người cảm thấy họp lớp ngày nay trở thành nơi khoe nhà, khoe xe, khoe thành tích của con cái.

Vậy có nên tham dự hay không? Câu trả lời nằm ở việc bạn chọn đúng kiểu họp lớp.

3 kiểu họp lớp nên từ chối

Họp lớp biến thành cuộc so sánh thành tích

Trong nhiều buổi họp lớp, việc so sánh là điều khó tránh khỏi. Người khoe chức vụ, người khoe xe sang, người nói về con học trường quốc tế.

Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại khiến người khác cảm thấy tự ti.

Một người bạn của tôi từng chia sẻ, sau buổi họp lớp cấp 3, điều anh nhận được chỉ là cảm giác thua kém.

Bạn bè nói về nhà cửa, xe cộ, đầu tư, còn anh vẫn đang loay hoay với cuộc sống. Buổi họp lớp khi đó chẳng khác gì một "cuộc thi ngầm" xem ai thành công hơn.

Nếu họp lớp chỉ khiến bạn so sánh và áp lực, tốt nhất nên dành thời gian phát triển bản thân thay vì tham dự những cuộc gặp không mang lại giá trị.

Họp lớp chỉ để khoe giàu khoe sang

Không ít buổi họp lớp bị biến thành nơi phô trương vật chất. Người mang trang sức đắt tiền, người khoe dự án kinh doanh, người đưa ra những câu chuyện thành công nghe rất "hoành tráng".

Nhưng thực tế, không phải tất cả đều như vẻ ngoài. Có người chỉ đang cố gắng thể hiện để giữ thể diện.

Những buổi họp lớp kiểu này dễ trở thành sân khấu khoe mẽ, nơi mọi người quan tâm đến hình thức hơn là tình bạn.

Người thực sự thành công thường khiêm tốn, còn những cuộc khoe khoang chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Họp lớp nên là nơi chia sẻ chân thành, không phải cuộc trình diễn giàu có.

Họp lớp đầy nịnh bợ và lợi dụng quan hệ

Một kiểu họp lớp khác cũng khiến nhiều người khó chịu là cảnh một nhóm vây quanh người thành đạt nhất lớp để lấy lòng.

Những lời chúc tụng quá mức, những hành động xu nịnh khiến không khí mất đi sự tự nhiên.

Xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết, nhưng nếu đánh đổi lòng tự trọng để tìm kiếm lợi ích thì buổi họp lớp sẽ trở nên thiếu ý nghĩa.

Những tương tác xã hội kiểu này thường không bền vững và không mang lại giá trị thực.

Ba kiểu họp lớp trên đều khiến cuộc gặp trở nên nặng nề. Trong trường hợp đó, ở nhà nghỉ ngơi hoặc dành thời gian cho gia đình có khi lại tốt hơn.

Không phải buổi họp lớp nào cũng tiêu cực. Nếu biết chọn lọc, đây có thể là cơ hội kết nối rất tốt. Ảnh minh họa

3 kiểu họp lớp nên tham dự

Họp lớp giúp mở rộng mối quan hệ tích cực

Nếu biết chọn lọc, đây có thể là cơ hội kết nối rất tốt.

Bạn bè cùng lớp hiện nay có thể làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và việc duy trì liên lạc có thể mang lại cơ hội hợp tác trong tương lai.

Để tận dụng buổi họp lớp hiệu quả, bạn nên tìm hiểu trước về bạn bè, trò chuyện tự nhiên thay vì hỏi xin giúp đỡ trực tiếp.

Quan trọng nhất là bạn cần thể hiện giá trị của mình để tạo sự kết nối hai chiều.

Họp lớp là môi trường thân thiện, nơi những người từng có chung kỷ niệm dễ mở lòng hơn so với các cuộc networking xa lạ.

Họp lớp nơi bạn bè hỗ trợ lẫn nhau

Có những buổi họp lớp thực sự ấm áp, nơi mọi người chia sẻ khó khăn và động viên nhau.

Một người bạn của tôi từng thất bại khi khởi nghiệp, nhưng trong buổi họp lớp, anh nhận được nhiều lời khuyên và sự hỗ trợ từ bạn bè.

Sau buổi gặp, họ vẫn giữ liên lạc, chia sẻ cơ hội và giúp đỡ nhau trong công việc. Những buổi họp lớp như vậy không chỉ giúp kết nối mà còn mang lại động lực để mỗi người tiến lên.

Đôi khi, một cuộc gặp đúng nghĩa có thể giúp bạn tìm lại niềm tin và hướng đi mới trong cuộc sống.

Họp lớp để trao đổi thông tin và học hỏi

Những buổi họp lớp chất lượng thường tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và góc nhìn mới.

Khi mọi người không còn khoe khoang mà cùng trao đổi, giá trị của cuộc gặp sẽ tăng lên rất nhiều.

Trong giới kinh doanh, nhiều nhóm bạn học cũ duy trì gặp mặt định kỳ để thảo luận xu hướng thị trường, cơ hội đầu tư và cách giải quyết khó khăn.

Chính việc chia sẻ thông tin đã tạo nên những kết nối bền vững và cùng nhau phát triển.

Một buổi họp lớp đúng nghĩa không phải nơi để so sánh, mà là nơi mỗi người học được điều gì đó từ người khác.

Chọn họp lớp đúng cách để cuộc đời "thăng hạng"

Họp lớp không tốt cũng không xấu, điều quan trọng là bạn chọn tham dự những cuộc gặp phù hợp.

Nếu buổi họp lớp mang lại áp lực, hãy mạnh dạn từ chối. Nhưng nếu đó là cơ hội kết nối, học hỏi và hỗ trợ nhau, đừng bỏ lỡ.

Áp dụng nguyên tắc "3 đi – 3 không đi" giúp bạn tận hưởng họp lớp một cách nhẹ nhàng: vừa vui vẻ, vừa mở rộng mối quan hệ, lại không lãng phí thời gian.