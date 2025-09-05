Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữ
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
Bà Hương bị nhồi máu não từ một năm trước, bác sĩ nghi ngờ thuyên tắc não nguyên nhân từ tim. Ba tháng sau, siêu âm tim ghi nhận nhĩ trái có một khối u, bác sĩ khuyên phẫu thuật sớm nhưng người nhà bệnh nhân chần chừ vì cơ thể của bà chưa hoàn toàn hồi phục sau đợt nhồi máu não. Tháng 6 năm nay, bà Hương đi khám sức khỏe tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.
Tại đây, BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy, Trung tâm Tim mạch cho biết kết quả siêu âm tim ghi nhận khối u (nghi là u nhầy) kích thước 11×4 cm nằm ở tâm nhĩ trái, gồm 3 búi dạng thùy dính vào nhau, di động qua van hai lá.
U nhầy (myxoma) là loại u nguyên phát thường gặp nhất ở tim, phần lớn lành tính, và thường khu trú tại tâm nhĩ trái. Trường hợp của bà Hương, bác sĩ Thủy giải thích nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ, hoặc ngừng tim đột ngột do tắc nghẽn dòng máu tim. Các bác sĩ hội chẩn và phẫu thuật khẩn cho bệnh nhân để tránh nguy cơ đột tử do tắc nghẽn dòng máu trong tim.
ThS.BS Trần Thúc Khang, Phó khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u dạng nhầy bám vào vách liên nhĩ, cắt rộng quanh chân khối u nhằm tránh nguy cơ tái phát, kiểm tra van hai lá và tạo hình vách liên nhĩ cho bệnh nhân. Giải phẫu bệnh sau mổ xác định u lành tính. Tái khám sau một tuần, bà Hương hồi phục sức khỏe, sinh hoạt bình thường, không còn mệt khi gắng sức, người bệnh tiếp tục điều trị hỗ trợ nâng đỡ sau phẫu thuật.
U nhầy ở tim có nguy hiểm không?
Theo bác sĩ Khang, tỷ lệ u nhầy khoảng 0,01-0,2% các trường hợp phẫu thuật tim. 75% trong số đó lành tính. U hay xuất hiện ở vị trí nhĩ trái, một số trường hợp nằm ở nhĩ phải hoặc thất. Nguy cơ chính của khối u nhầy gồm tắc cơ học (van hai lá, đường ra thất trái), gây đột tử, thuyên tắc xa (những mảnh vỡ của khối u trôi theo dòng máu làm tắc mạch ở xa như mạch não, mạch tứ chi, mạch tạng…), tổn thương tại chỗ (hỏng van hai lá, rối loạn dẫn truyền). Người bệnh có thể không có triệu chứng, một số người biểu hiện toàn thân như sụt cân, sốt, ngất, đột tử…
Bác sĩ khuyến nghị mọi người, nhất là người có biểu hiện bất thường hoặc người cao tuổi nên khám tại các trung tâm y tế chuyên khoa để kiểm tra đầy đủ, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời. Siêu âm tim là phương pháp tiêu chuẩn để chẩn đoán u nhầy.
