Theo ghi nhận thực tế, thị trường dịch vụ cắt tỉa cây xanh tại Đà Nẵng trước đây chủ yếu là các đội nhóm tự phát làm. Điểm yếu của mô hình này là thiếu kiến thức về sinh lý thực vật (dẫn đến việc cắt cụt ngọn làm chết cây) và thiếu trang thiết bị an toàn, cũng như thiếu trách nhiệm khi có sự cố.

Tuy nhiên, với sự tham gia của các đơn vị cảnh quan cây xanh Đà Nẵng có thâm niên như VerdantDN - Hotline 0364062341 (hoạt động từ năm 2010), bộ mặt của ngành đã thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất được ghi nhận tại doanh nghiệp này là sự đầu tư bài bản vào yếu tố con người. Thay vì sử dụng lao động thời vụ, đơn vị này xây dựng đội ngũ nòng cốt là các Kỹ sư Lâm nghiệp được đào tạo chính quy từ Đại học Nông Lâm Huế, thợ làm vườn, cắt tỉa cây xanh có chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp.

Sự thay đổi này mang lại giá trị kép cho khách hàng:

1. Về mặt kỹ thuật: Cây xanh không bị "tàn phá" mà được chăm sóc, chữa bệnh và cắt tỉa đúng kỹ thuật để vừa đảm bảo an toàn trong bão, vừa duy trì khả năng sinh trưởng.

2. Về mặt thẩm mỹ: Các kỹ sư có tư duy cảnh quan giúp việc cắt tỉa không làm mất đi dáng thế của cây, đặc biệt quan trọng đối với các biệt thự, resort cao cấp.

Khách hàng yên tâm hơn khi có bảo hiểm và kiểm định an toàn

Một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý rủi ro xây dựng tại Đà Nẵng nhận định: "Trong các công việc rủi ro cao như làm việc trên cao hay cẩu kéo vật nặng, uy tín không nằm ở lời hứa, mà nằm ở bằng chứng pháp lý."

Xét trên khía cạnh này, VerdantDN đang tạo dựng niềm tin vững chắc nhờ hệ thống pháp lý minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ):

• Pháp nhân minh bạch: Là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoạt động lâu năm, đảm bảo tính chịu trách nhiệm trước pháp luật (khác biệt hoàn toàn với các nhóm thợ tự do).

• Chứng chỉ hành nghề: Đội ngũ nhân sự trực tiếp thi công đều trải qua các khóa huấn luyện khắt khe, sở hữu Chứng chỉ Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và Chứng chỉ an toàn làm việc trên cao. Đây là "giấy thông hành" bắt buộc để đảm bảo không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đáng chú ý, VerdantDN là một trong số ít đơn vị công khai minh bạch về Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng tới 2 tỷ đồng. Theo đó, nếu có bất kỳ sự cố nào gây thiệt hại cho tài sản của khách hàng hoặc bên thứ ba trong quá trình thi công, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra bồi thường. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp khách hàng giải tỏa tâm lý lo sợ về trách nhiệm liên đới.

Sức mạnh của cơ giới hóa và công nghệ cắt tỉa bằng đu dây tiếp cận

Quan sát tại một công trình xử lý cây cổ thụ trên đường Bạch Đằng do VerdantDN thực hiện, có thể thấy rõ sự vượt trội về công nghệ so với phương pháp thủ công.

Đơn vị này huy động hệ thống thiết bị cơ giới hạng nặng đã qua kiểm định an toàn định kỳ, bao gồm: xe cẩu tự hành, xe nâng người và xe tải chuyên dụng. Đặc biệt, đối với những vị trí xe cẩu không thể tiếp cận, đội ngũ nhân viên sở hữu Chứng chỉ sơ cấp nghề đu dây tiếp cận sẽ thực hiện các kỹ thuật leo trèo chuyên nghiệp, sử dụng dây đai an toàn đạt chuẩn để tiếp cận và xử lý ngọn cây một cách chính xác, kết hợp với drone AI để khảo sát trước khi tiến hành chặt hạ cây.

Ngoài ra, VerdantDN còn ghi điểm nhờ việc áp dụng công nghệ trong chăm sóc cây xanh:

- Máy đào gốc cây: Giúp loại bỏ gốc rễ nhanh chóng mà không cần đào xới vỉa hè diện rộng.

- Máy nghiền thân cây: Xử lý cành lá tại chỗ thành mùn hữu cơ, giảm thiểu khối lượng rác thải vận chuyển và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.

Trải nghiệm khách hàng: Khi sự tận tâm định hình thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở năng lực kỹ thuật, khía cạnh dịch vụ nâng tầm cũng được VerdantDN chú trọng. Khảo sát ý kiến khách hàng cho thấy, thái độ phục vụ văn minh, đồng phục chỉnh tề và quy trình dọn dẹp "sạch hơn nguyên trạng" là những điểm cộng lớn giúp thương hiệu này giữ chân được nhiều đối tác khó tính như các khu nghỉ dưỡng 5 sao hay các cơ quan ngoại giao.

Anh T.V.H (Chủ một biệt thự tại quận Sơn Trà) chia sẻ: "Tôi chọn VerdantDN không phải vì giá rẻ nhất, mà vì họ cho tôi cảm giác an tâm. Họ có đầy đủ chứng chỉ làm việc trên cao, có bảo hiểm và làm việc rất quy củ. Sau khi cắt cây xong, sân vườn sạch bong, không vương vãi một cọng rác."

Sự chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ cây xanh chuyên nghiệp, có pháp nhân và bảo hiểm rõ ràng là xu thế tất yếu của một đô thị văn minh như Đà Nẵng. Với nền tảng kinh nghiệm 15 năm cùng hệ thống chứng chỉ năng lực toàn diện, VerdantDN đang chứng minh vai trò tiên phong trong việc nâng tầm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cho ngành dịch vụ đặc thù này.

