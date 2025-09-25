Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa đã suy yếu, bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, khu vực nào của Việt Nam lại sắp bị ảnh hưởng?

Bão số 9 Ragasa suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Hồi 13h, tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5°N – 107,8°E. Sức gió mạnh nhất: dưới cấp 6 (< 39 km/h).

Dự báo trong những giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Tin bão mới nhất – cơn bão số 10 Bualoi

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 25/9, tâm bão ở khoảng 11,1°N – 128,1°E, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15.

Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h.

Dự báo: Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025.

Dự báo đường đi của bão số 10 Bualoi. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (24–72 giờ tới)

13h ngày 26/9, bão số 10 vị trí: 13,1°N – 123,2°E với cường độ: cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20 km/h.

13h ngày 27/9, bão số 10 vị trí 14,8°N – 117,5°E, đi vào Biển Đông với cường độ: cấp 12, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 12,0–17,5°N; phía Đông kinh tuyến 115,0°E

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông

13h ngày 28/9, bão số 10 ở vị trí: 16,4°N – 111,0°E với cường độ: cấp 12–13, giật cấp 16.

Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc, 25 km/h, có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 12,5–19,5°N; phía Đông kinh tuyến 108,0°E

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo trong những giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, tốc độ 25 km/h, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của bão số 10 Bualoi

Từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông gió cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Vùng gần tâm bão: cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 5–7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão Bualoi sẽ đi dọc vùng biển của khu vực Trung Bộ và có khả năng ảnh hưởng khu vực từ Huế trở ra Bắc Bộ.

