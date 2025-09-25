Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa giật cấp 8-9 áp sát đất liền, Thủ đô Hà Nội có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 9

Theo bản tin dự báo thời tiết, hoàn lưu bão số 9 gây gió mạnh cho các đảo và đất liền khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm qua và sáng nay. Mưa lớn cũng xuất hiện từ đêm qua cho đến hết ngày 26/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Từ chiều tối qua bão số 9 đã giảm cấp khi ma sát với đất liền Trung Quốc. Cường độ bão còn ở cấp 13, di chuyển nhanh với tốc độ 20km/h theo hướng Tây.

Dự báo trưa chiều nay, bão số 9 sẽ đổ bộ vào phía Bắc Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9.

Các đặc khu Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cát Hải, Đảo Hòn Dấu gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 2- 4m.

Ở ven biển Quảng Ninh gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sâu trong đất liền Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh, Hải Phòng gió cấp 7-8.

Ở đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội gió cấp 6.

Mưa lớn sẽ xuất hiện trước tiên ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng. Đến gần trưa mưa lớn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tổng lượng mưa từ 150-350mm, có nơi mưa rất to trên 450mm.

Đặc biệt chuyên gia khí tượng lưu ý khu vực sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ) sẽ có mưa to đến rất to trong đợt mưa này.

Về cơn bão Bualoi, dự báo đêm 26/9 sẽ đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh có thể đạt cấp 12-13. Bão sẽ đi dọc vùng biển của khu vực Trung Bộ và có khả năng ảnh hưởng khu vực từ Huế trở ra Bắc Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào? GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão Ragasa cường độ rất mạnh giật trên cấp 17 dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị có mưa rất to.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa to do ảnh hưởng của bão số 9. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.