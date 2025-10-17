Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Cách em 1 milimet", tập phim được phát sóng vào tối nay (17/10), Biên đi vào Nam cùng bố và thời gian đầu vẫn viết thư về cho những người bạn ở làng Mây. Tuy nhiên sau đó, Biên bỗng nhiên biến mất khiến Tú (diễn viên Quỳnh Châu) và các bạn mong ngóng.

Biên trưởng thành (diễn viên Hoàng Long) đã bất ngờ xuất hiện. Nhưng có vẻ như cuộc đời của Biên đã không mấy thuận lợi. Biên với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần, ít nói và lái xe ô tô cho một cô gái. Cô gái trẻ dường như rất quan tâm đến Biên và hỏi han anh đủ chuyện trên suốt chuyến đi. Tuy nhiên, Biên dường như không hứng thú đáp lại.

Biên xuất hiện trở lại như một người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn. Ảnh VTV

Theo như cuộc trò chuyện, cô ta đã phát hiện ra việc Biên đã ký một giấy nợ "hơn 3 tỏi" (3 tỷ đồng) với bố của mình. Khi cô gái hỏi Biên định làm thuê cho bố cô ta đến bao giờ, Biên chỉ lạnh lùng nói đấy là việc của mình và không muốn tiếp nối cuộc nói chuyện nữa.

Cũng theo lời cô gái, Biên hay để ý một quán ăn có cậu chủ quán béo ú và dường như rất quan tâm tới quán ăn vỉa hè này.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách đột ngột từ Nhật trở về Việt Nam sau khi gọi điện thoại cho chị gái là Ngân (diễn viên Huyền Lizzie), thông báo việc sắp lấy vợ. Bách đã đi ăn với Ngân và con gái của cô, cháu gái anh đã xin chụp ảnh selfie cùng. Tấm ảnh sau đó đã được cô bé gửi đến cho Tú.

Bách đột ngột từ Nhật trở về Việt Nam, điều này đã được Tú biết. Ảnh VTV

Đức (diễn viên Trọng Lân) cũng vậy, anh trở về và có vẻ không muốn bị Tú và Viễn phát hiện. Đức đã xuất hiện tại công ty của Viễn mấy ngày trước, đã vô tình va chạm với Tú trong hành lang công ty nhưng vì lý do nào đó, Đức chưa muốn cả hai biết mình đang hiện diện ở nơi này. Đức chưa muốn Tú biết mình đã trở về và ở rất gần cô.

Đức đã trở về và chưa muốn cho Tú biết sự hiện diện của mình. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 17/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm' GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.