Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Thứ sáu, 15:20 17/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Cách em 1 milimet", tập phim được phát sóng vào tối nay (17/10), Biên đi vào Nam cùng bố và thời gian đầu vẫn viết thư về cho những người bạn ở làng Mây. Tuy nhiên sau đó, Biên bỗng nhiên biến mất khiến Tú (diễn viên Quỳnh Châu) và các bạn mong ngóng.

Biên trưởng thành (diễn viên Hoàng Long) đã bất ngờ xuất hiện. Nhưng có vẻ như cuộc đời của Biên đã không mấy thuận lợi. Biên với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần, ít nói và lái xe ô tô cho một cô gái. Cô gái trẻ dường như rất quan tâm đến Biên và hỏi han anh đủ chuyện trên suốt chuyến đi. Tuy nhiên, Biên dường như không hứng thú đáp lại.

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 1.

Biên xuất hiện trở lại như một người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn. Ảnh VTV

Theo như cuộc trò chuyện, cô ta đã phát hiện ra việc Biên đã ký một giấy nợ "hơn 3 tỏi" (3 tỷ đồng) với bố của mình. Khi cô gái hỏi Biên định làm thuê cho bố cô ta đến bao giờ, Biên chỉ lạnh lùng nói đấy là việc của mình và không muốn tiếp nối cuộc nói chuyện nữa.

Cũng theo lời cô gái, Biên hay để ý một quán ăn có cậu chủ quán béo ú và dường như rất quan tâm tới quán ăn vỉa hè này.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách đột ngột từ Nhật trở về Việt Nam sau khi gọi điện thoại cho chị gái là Ngân (diễn viên Huyền Lizzie), thông báo việc sắp lấy vợ. Bách đã đi ăn với Ngân và con gái của cô, cháu gái anh đã xin chụp ảnh selfie cùng. Tấm ảnh sau đó đã được cô bé gửi đến cho Tú.

Cách em 1 milimet - Tập 14: Biên đã xuất hiện, Bách trở về từ Nhật, Đức trốn Tú - Ảnh 6.
Cách em 1 milimet - Tập 14: Biên đã xuất hiện, Bách trở về từ Nhật, Đức trốn Tú - Ảnh 7.

Bách đột ngột từ Nhật trở về Việt Nam, điều này đã được Tú biết. Ảnh VTV

Đức (diễn viên Trọng Lân) cũng vậy, anh trở về và có vẻ không muốn bị Tú và Viễn phát hiện. Đức đã xuất hiện tại công ty của Viễn mấy ngày trước, đã vô tình va chạm với Tú trong hành lang công ty nhưng vì lý do nào đó, Đức chưa muốn cả hai biết mình đang hiện diện ở nơi này. Đức chưa muốn Tú biết mình đã trở về và ở rất gần cô.

Cách em 1 milimet - Tập 14: Biên đã xuất hiện, Bách trở về từ Nhật, Đức trốn Tú - Ảnh 8.

Đức đã trở về và chưa muốn cho Tú biết sự hiện diện của mình. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 17/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập "Chiến sĩ quả cảm"Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì ViễnTú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.

Nữ diễn viên "sang chảnh" đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đámNữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

GĐXH - Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến khán giả tranh cãi.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Cùng chuyên mục

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Xem nhiều

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc
Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top