Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Mới đây, những khoảnh khắc du xuân đầu năm của gia đình nhà vợ Đoàn Văn Hậu được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ bởi sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng mà còn vì nhan sắc trẻ trung rạng rỡ của bà Mai Đoàn - mẹ đẻ Doãn Hải My.