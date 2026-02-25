Nữ NSND quê Bắc Ninh vào vai mẹ Văn Mai Hương trong phim Tết 'Thỏ ơi!!' là ai?

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành? GĐXH - Trong tập phía sau hậu trường mới nhất, các diễn viên trong phim điện ảnh Tết 2026 "Thỏ ơi!!" đã hé lộ bản thân chính là "nạn nhân của đạo diễn Trấn Thành".

Phim Tết "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành đang tiệm cận mốc doanh thu 300 tỷ đồng và đang là phim đứng đầu phòng vé. Trong số các nhân vật chính của phim thì khán giả còn chú ý đến gương mặt gạo cội NSND Hồng Vân. Chị vào vai người mẹ quá cố của 2 nhân vật Hải Lan (Văn Mai Hương) và Hải Linh (Lyly). Dù chỉ là nhân vật "chạy qua màn hình" nhưng khán giả vẫn ấn tượng với lời thoại chân thật và rất đời.

NSND Hồng Vân bên 2 con gái trong phim "Thỏ ơi!!".

Qua lời thoại của nhân vật Hải Lan, vai người mẹ của NSND Hồng Vân hiện lên trong mắt khán giả là người phụ nữ mạnh mẽ, bản năng nhưng cũng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Đây chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng sự xuất hiện của NSND Hồng Vân cũng đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho phim Tết "Thỏ ơi!!".

Nhắc đến NSND Hồng Vân, ai cũng biết chỉ là bà trùm trong làng sân khấu kịch phía Nam. NSND Hồng Vân sinh năm 1966 quê nội là vùng đất quan họ Bắc Ninh và gia đình ông bà, cha mẹ đều không có ai theo nghệ thuật.

NSND Hồng Vân là bà trùm làng kịch phía Nam.

Sau này, Hồng Vân là người đầu tiên trong nhà theo nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp cả nước và hiện giờ là "bà bầu" sân khấu. Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn. Hồng Vân cũng là bầu sô của Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân.

Thời gian gần đây, ngoài các show diễn hài, NSND Hồng Vân còn nổi tiếng trên truyền hình với các chương trình như Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen, chị còn nổi tiếng với phim "Gạo nếp gạo tẻ" trên HTV. NSND Hồng Vân được xem là một nữ diễn viên gạo cội có tâm lớn dành cho ngành sân khấu. Chính vì vậy chị được đồng nghiệp lẫn học trò cực kỳ yêu mến.

Không chỉ cống hiến cho làng kịch nói phía Nam, NSND Hồng Vân còn tham gia cả phim điện ảnh. Cuối năm 2025, chị vào vai bà Hai Hành trong phim "Cưới vợ cho cha". Trong phim này, "cặp đôi hoàn cảnh" dưới sự thể hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu tạo thành chất xúc tác hai nửa trái dấu đầy hài hước và duyên dáng. Là bạn diễn nhiều năm với nhau, hai nghệ sĩ gạo cội phối hợp và tung hứng "diễn như không diễn", tạo nên bà Hai Hành nũng nịu đáng yêu đối nghịch với ông Sáu Sếu lúc nào cũng khó đăm đăm, nhưng cũng lúc nào lúng túng trước mối tình đầu của mình.

Nữ nghệ sĩ quê gốc Bắc Ninh và khoảnh khắc bình yên bên hiên nhà.

Ngoài phim ảnh, NSND Hồng Vân còn là nhà quản lý xuất sắc khi đưa sân khấu Kịch Hồng Vân đạt được nhiều giải thưởng lớn. Mới đây, sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành Huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành Huy chương Bạc. Trên trang cá nhân, chị đã hạnh phúc khoe niềm vui với tất cả mọi người và được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Về đời tư, NSND Hồng Vân có cuộc sống viên mãn bên chồng - diễn viên Lê Tuấn Anh. Chính anh là hậu phương vững chắc giúp chị ngày càng toàn tâm, toàn ý cho nghề. Ở tuổi trung niên, họ sống bình dị và hạnh phúc bên nhau như bao cặp vợ chồng bình thường khác.