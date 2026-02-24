Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trần Tiểu Vy gây chú ý sau kỳ nghỉ Tết dài bên bố mẹ

Thứ ba, 19:29 24/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết 2026 bên bố mẹ, Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trở lại với công việc khiến fan thích thú.

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Trần Tiểu Vy cùng nhiều sao Việt trở lại bận rộn với công việc đầu năm. Mới đây, nàng hậu chia sẻ hình ảnh có phần "uể oải" trong ngày đầu đi làm trở lại: "Vẫn chưa quen với việc đi làm lại lắm". 

Bài đăng của Trần Tiểu Vy khiến fan thích thú vì có thể nói đây là tâm trạng chung của rất nhiều người sau những ngày nghỉ Tết dài bên gia đình, người thân.

Trần Tiểu Vy gây chú ý sau Tết 2026 cùng gia đình và trở lại công việc - Ảnh 1.

Trần Tiểu Vy bắt đầu trở lại với những dự án trong năm 2026. Biểu cảm của nàng hậu trong ngày đầu đi làm sau Tết khiến fan thích thú.

Trước đó, Trần Tiểu Vy cũng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc sum vầy bên gia đình tại quê nhà Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Sau một năm bận rộn với lịch trình dày đặc, nàng hậu lựa chọn trở về nhà để đón Tết cùng bố mẹ và em trai, tận hưởng trọn vẹn không khí đoàn viên.

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy hào hứng đăng tải bức ảnh chụp cùng gia đình trước cổng nhà. Trong khung hình giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười, cô diện áo yếm kết hợp quần lụa sáng màu và dép bệt, khoe vẻ đẹp trong trẻo, nền nã. Khoảnh khắc bốn thành viên quây quần bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trần Tiểu Vy gây chú ý sau Tết 2026 cùng gia đình và trở lại công việc - Ảnh 2.

Sau một năm bận rộn với lịch trình dày đặc, Trần Tiểu Vy trở về nhà để đón Tết cùng bố mẹ và em trai, tận hưởng trọn vẹn không khí đoàn viên.

Không chỉ thế, cô còn hào hứng diện áo dài Tết khoe sắc cùng mẹ. Đây là một dịp hiếm hoi 2 mẹ con Tiểu Vy chung khung hình vì cô phải sống xa nhà trong suốt thời gian qua. Mẹ của nàng hậu tên Huỳnh Thị Thu Trang, sinh sống ở Hội An cùng chồng và con trai nhỏ. Được biết, mẹ của Tiểu Vy bắt đầu trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng trở bệnh. Hiện tại, cô Thu Trang đang làm chủ một spa tại Hội An. Dù có công việc riêng khá bận rộn nhưng mẹ Tiểu Vy luôn đồng hành cùng con gái khi nàng hậu cần.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến trước tổ ấm hạnh phúc của nàng hậu. Không ít người nhận xét cả gia đình đều sở hữu ngoại hình nổi bật và nụ cười giống nhau: "Tính ra Tiểu Vy là một trong những hoa hậu hiếm hoi không can thiệp thẩm mỹ. Nhìn em trai cô ấy thì biết"; "Cả nhà đều đẹp, cực phẩm quá đi, chúc mừng năm mới"; "Chúc mừng năm mới! Hy vọng bạn sẽ có một năm mới vui vẻ và thành công"; "Gia đình bốn nụ cười y chang nhau luôn"…

Trần Tiểu Vy gây chú ý sau Tết 2026 cùng gia đình và trở lại công việc - Ảnh 3.
Trần Tiểu Vy gây chú ý sau Tết 2026 cùng gia đình và trở lại công việc - Ảnh 4.

Tiểu Vy khoe ảnh cùng mẹ trong dịp Tết 2026. 

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Tiểu Vy gần như không có nhiều thời gian ở nhà. Cô liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện, dự án cộng đồng và thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Lịch trình dày đặc khiến nàng hậu thường xuyên xa gia đình. Mỗi dịp có thời gian rảnh, cô luôn cố gắng thu xếp trở về quê thăm bố mẹ, bù đắp những khoảng thời gian xa cách.

Cách đây vài năm, Trần Tiểu Vy gây bất ngờ khi xây tặng bố mẹ một căn nhà mới sau 5 năm đăng quang. Cô từng xúc động chia sẻ về món quà này: "Gia đình luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm qua. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đến từ Hội An. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 18 tuổi và sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, nàng hậu ghi dấu ấn không chỉ ở sân chơi nhan sắc, sàn diễn thời trang, đóng MV mà đã lấn sân điện ảnh trong 1 số phim đình đám như: Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, Mai, Bộ tứ báo thủ.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ý

Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ý

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80

Cùng chuyên mục

Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu

Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn Văn Hậu du xuân cùng gia đình vợ, nhan sắc mẹ đẻ Doãn Hải My gây sốt vì quá trẻ trung, rạng rỡ, dù đứng cạnh con gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.

Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'

Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phim "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận tin vui khi được "xuất ngoại" công chiếu tại thị trường nước ngoài.

Xem nhiều

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Giải trí

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa
Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Giải trí
"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa
Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top