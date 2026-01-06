Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy Khánh
GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.
Con trai Huy Khánh điển trai, học giỏi
Huy Khánh mới đây đã khoe con trai với niềm tự hào vô bờ bến. Nam diễn viên khoe ảnh đi chơi bóng đá cùng con và viết: "Cậu bé ngày nào nay đã mạnh dạn hơn xưa rất nhiều. Chung đội với các bậc cha chú là điều may mắn của 2 cha con".
Được biết, con trai Huy Khánh - Ghini năm nay đã tròn 20 tuổi. Cậu đã phát triển vượt bậc, chiều cao trên 1,8m, cao hơn cả bố. Đặc biệt, gương mặt của cậu hội tụ được những nét đẹp của bố lẫn mẹ nên rất ưa nhìn.
Huy Khánh khoe con trai 20 tuổi có diện mạo điển trai cùng chiều cao vượt trội.
Trước khi đi nước ngoài du học, Ghini được mẹ đầu tư cho học tại ngôi trường quốc tế ở TP.HCM xếp hàng đầu các trường có học phí đắt đỏ nhất phía Nam. Trong 3 năm học phổ thông, doanh nhân Lương Hoàng Anh phải chi trả ít nhất 2,2 tỷ đồng chỉ riêng cho việc học của Ghini. Sau khi du học Canada từ năm 2022, Ghini đậu vào đại học St.George (thuộc đại học Toronto) - trường danh giá hàng đầu tại Canada.
Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh cho biết cô thấy tự hào vì quý tử nỗ lực để được vào cùng trường đại học với 2 chị gái (con riêng của Lương Hoàng Anh với chồng trước). Theo lời chia sẻ của Lương Hoàng Anh, Ghini luôn tự giác học tập. Cô yên tâm khi quý tử được giáo viên khen có tác phong nghiêm túc ở trường.
Ngoài học giỏi, cậu bé còn có nhiều tài lẻ, đam mê bóng đá và chơi nhiều môn thể thao khác. Ghini được mẹ chăm sóc đủ đầy. Huy Khánh từng tiết lộ, tuy con trai còn nhỏ tuổi nhưng là "một tay chơi" trong giới kinh doanh với bất động sản riêng và có bộ sưu tập tranh hàng nghìn đô ngay từ năm 14 tuổi.
Con trai Huy Khánh nhận được đầy đủ tình cảm từ bố mẹ
Sau ly hôn, Huy Khánh và vợ cũ ít xuất hiện cùng nhau nhưng cả 2 vẫn chung tay nuôi dạy Ghini. Lương Hoàng Anh thậm chí có lần còn không ngần ngại cho biết sẽ mời cả gia đình Huy Khánh sang nước ngoài dự sinh nhật Ghini. Trong một bài đăng chúc mừng sinh nhật con trai, nữ doanh nhân cũng không ngần ngại bình luận vui vẻ.
Mặc dù đã không còn chung sống, không còn là gia đình của nhau nhưng với cả hai, con cái vẫn là mối bận tâm lớn nhất mà ai cũng phải hạ cái tôi để cùng nhau xây dựng tương lai cho con.
Nói về tình cảm với con trai, Huy Khánh cho biết anh ít gặp gỡ con trai vì hai bố con sống xa nhau nhưng thường nhắn tin, trò chuyện qua mạng xã hội. "Dịp hè con thường về Việt Nam chơi. Những khi đó, bố con tôi lại đi ăn, đi chơi thể thao chung. Tôi và con trai là đồng đội, khoác cùng màu áo trên sân bóng. Tôi vui vì hai bố con có cơ hội gần gũi như thế vì nhiều gia đình cha con sống cùng nhau cũng chưa chắc có dịp chơi cùng. Tôi nghĩ ở đời được cái này thì mất cái kia nên tôi trân trọng những gì đang có và cố gắng bù đắp cho con mỗi khi được gần bên cháu", Huy Khánh nói.
Nam diễn viên cho biết trước khi Ghini đi du học, anh và con trai gặp nhau mỗi tuần khoảng vài tiếng. Huy Khánh thường đưa con đi mua đồ thể thao, đồ dùng học tập, trò chuyện về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, nam diễn viên đưa cả bé Cát theo khi đi với con lớn để hai anh em gần gũi nhau hơn. Theo Huy Khánh, con gái anh tình cảm, quý mến anh trai, hay nhắc tới Ghini trong khi cậu anh sống nội tâm, ít biểu lộ tình cảm. Nam diễn viên hy vọng sau này trưởng thành, con trai dần thay đổi, dạn dĩ, cởi mở hơn.
Ảnh: FBNV
