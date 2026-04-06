Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Trong những tập vừa lên sóng gần đây của phim "Đồng hồ đếm ngược" có sự tham gia của gương mặt mới gây chú ý đó là nhân vật bé Nhi (Thục Trang Sachi). Trong phim, Nhi là con riêng của bà Bích, em gái cùng cha khác mẹ với Thành (Thanh Sơn). Nhi là một cô bé nhút nhát, sống khép mình và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.

Sự xuất hiện của Thành trong cuộc đời đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Nhi dần cởi mở, mạnh mẽ hơn và học cách tin vào những điều tốt đẹp. Là tuyến nhân vật thứ chính trong phần cuối của bộ phim Nhi được xem là “mảnh ghép cảm xúc” quan trọng, góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn mà bộ phim hướng tới.

Thục Trang Sachi vai bé Nhi trong "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh VTV

Dù không sở hữu quá nhiều lời thoại, nhân vật bé Nhi của Thục Trang Sachi trong "Đồng hồ đếm ngược" vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm.

Nhiều phân đoạn nội tâm được xử lý tiết chế, góp phần giúp hình ảnh bé Nhi trở nên gần gũi và dễ tạo sự đồng cảm với người xem.

Nhi là cô bé đáng thương vì có bố là người thường xuyên uống rượu say, đánh chửi vợ con. Ảnh VTV

Trước "Đồng hồ đếm ngược", Thục Trang Sachi từng gây chú ý khi góp mặt với những vai diễn ngắn trong "Những chặng đường bụi bặm", "Mùa hoa tìm lại".

Trước khi được chú ý qua phim ảnh, Thục Trang Sachi (sinh năm 2013) từng theo đuổi âm nhạc và tham gia nhiều chương trình biểu diễn trực tiếp quy mô cấp quốc gia và một số chương trình truyền hình như "Hoa vui ca" (VTV3), cùng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ lớn như: Hòa Minzy, diva Hà Trần... Em từng giành giải Quán quân hạng mục thanh nhạc lứa tuổi 12–14 tại cuộc thi nghệ thuật quốc tế châu Á - Thái Bình Dương APIAF 2026, tổ chức tại Trung Quốc.

Diễn viên Thục Trang Sachi và Thanh Sơn. Ảnh FBNV

Sự khác biệt giữa hình ảnh nhân vật bé Nhi nhiều nội tâm trên màn ảnh và một ca sĩ nhí tự tin trên sân khấu cũng góp phần tạo nên sức hút riêng. Nhiều khán giả ấn tượng, yêu mến Thục Trang Sachi cho rằng nền tảng âm nhạc đã hỗ trợ tích cực cho khả năng xử lý cảm xúc của Sachi trong diễn xuất và dự báo đây sẽ là diễn viên đầy triển vọng của phim truyền hình.

