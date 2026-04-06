Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Thứ hai, 11:34 06/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
GĐXH - Nhân vật bé Nhi xuất hiện trong “Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý bởi được coi là điểm nhấn câu chuyện cảm động ở những tập cuối.

Trong những tập vừa lên sóng gần đây của phim "Đồng hồ đếm ngược" có sự tham gia của gương mặt mới gây chú ý đó là nhân vật bé Nhi (Thục Trang Sachi). Trong phim, Nhi là con riêng của bà Bích, em gái cùng cha khác mẹ với Thành (Thanh Sơn). Nhi là một cô bé nhút nhát, sống khép mình và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. 

Sự xuất hiện của Thành trong cuộc đời đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Nhi dần cởi mở, mạnh mẽ hơn và học cách tin vào những điều tốt đẹp. Là tuyến nhân vật thứ chính trong phần cuối của bộ phim Nhi được xem là “mảnh ghép cảm xúc” quan trọng, góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn mà bộ phim hướng tới.

Thục Trang Sachi vai bé Nhi trong "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh VTV

Dù không sở hữu quá nhiều lời thoại, nhân vật bé Nhi của Thục Trang Sachi trong "Đồng hồ đếm ngược" vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm.

Nhiều phân đoạn nội tâm được xử lý tiết chế, góp phần giúp hình ảnh bé Nhi trở nên gần gũi và dễ tạo sự đồng cảm với người xem.

Nhi là cô bé đáng thương vì có bố là người thường xuyên uống rượu say, đánh chửi vợ con. Ảnh VTV

Trước "Đồng hồ đếm ngược", Thục Trang Sachi từng gây chú ý khi góp mặt với những vai diễn ngắn trong "Những chặng đường bụi bặm", "Mùa hoa tìm lại". 

Trước khi được chú ý qua phim ảnh, Thục Trang Sachi (sinh năm 2013) từng theo đuổi âm nhạc và tham gia nhiều chương trình biểu diễn trực tiếp quy mô cấp quốc gia và một số chương trình truyền hình như "Hoa vui ca" (VTV3), cùng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ lớn như: Hòa Minzy, diva Hà Trần... Em từng giành giải Quán quân hạng mục thanh nhạc lứa tuổi 12–14 tại cuộc thi nghệ thuật quốc tế châu Á - Thái Bình Dương APIAF 2026, tổ chức tại Trung Quốc.

Diễn viên Thục Trang Sachi và Thanh Sơn. Ảnh FBNV

Sự khác biệt giữa hình ảnh nhân vật bé Nhi nhiều nội tâm trên màn ảnh và một ca sĩ nhí tự tin trên sân khấu cũng góp phần tạo nên sức hút riêng. Nhiều khán giả ấn tượng, yêu mến Thục Trang Sachi cho rằng nền tảng âm nhạc đã hỗ trợ tích cực cho khả năng xử lý cảm xúc của Sachi trong diễn xuất và dự báo đây sẽ là diễn viên đầy triển vọng của phim truyền hình. 

Thục Trang Sachi gây chú ý với vai diễn bé Nhi trong ' Đồng hồ đếm ngược ' 2026 - Ảnh 4.Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.

Thục Trang Sachi gây chú ý với vai diễn bé Nhi trong ' Đồng hồ đếm ngược ' 2026 - Ảnh 5.Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.


Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Phim có Đoàn Thiên Ân gây sốt khi đưa khán giả bồi hồi với ký ức một thời

Phim có Đoàn Thiên Ân gây sốt khi đưa khán giả bồi hồi với ký ức một thời

GĐXH - MC Quyền Linh vừa có bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái lớn Lọ Lem tròn 20 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.

GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài tuổi 82 đi lại khó khăn, quanh quẩn trong nhà ngắm di ảnh vợ, cuộc sống chật vật nhưng ông cho biết, "sống dai có lẽ nhờ ăn chay trường, niệm Phật".

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

GĐXH - Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý tại công viên Thống Nhất sáng 5/4 khi tham gia Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân.

Đâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng "nghiện làm vườn" đến mức quên luôn cả hình tượng.

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong "Không giới hạn", để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

GĐXH - Xuất hiện với hình ảnh giản dị, bình yên, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và sự đồng cảm từ khán giả.

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong "Không giới hạn", để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

