Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Sáng 5/4, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên hai con nhỏ trên trang cá nhân. Không chia sẻ gì, nữ diễn viên chỉ để lại ba biểu tượng trái tim màu xanh và những khoảnh khắc bình yên bên con. Đây cũng là lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh mới kể từ khi ông xã - Shark Bình - vướng vòng lao lý.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, diện trang phục đời thường đơn giản. Giữa khung cảnh thiên nhiên, nữ diễn viên ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, thư thái.

Đáng chú ý, những khoảnh khắc cô ân cần bên hai con nhỏ, từ việc bế con, trò chuyện đến cùng các bé ngắm cảnh, mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.

Bài đăng nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội khi thu hút hàng loạt lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã để lại những lời khen ngợi và động viên đầy ấm áp dành cho nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ của cô, đồng thời gửi lời chúc bình an đến ba mẹ con.

Không ít fan còn chia sẻ luôn dõi theo và ủng hộ cô trong mọi vai diễn, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Về đời tư, sau khi chồng vướng ồn ào pháp lý, Phương Oanh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và tích cực khi duy trì kết nối với khán giả theo cách riêng. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng đăng tải các video nấu ăn, chia sẻ cuộc sống thường ngày với hình ảnh giản dị, gần gũi.

Chính sự bình thản và cách đối diện nhẹ nhàng với sóng gió giúp Phương Oanh nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Không ồn ào, không phản ứng gay gắt, cô chọn cách "ở ẩn" vừa đủ để cân bằng cuộc sống cá nhân.