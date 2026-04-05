Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng
GĐXH - Xuất hiện với hình ảnh giản dị, bình yên, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và sự đồng cảm từ khán giả.
Sáng 5/4, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên hai con nhỏ trên trang cá nhân. Không chia sẻ gì, nữ diễn viên chỉ để lại ba biểu tượng trái tim màu xanh và những khoảnh khắc bình yên bên con. Đây cũng là lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh mới kể từ khi ông xã - Shark Bình - vướng vòng lao lý.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, diện trang phục đời thường đơn giản. Giữa khung cảnh thiên nhiên, nữ diễn viên ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, thư thái.
Đáng chú ý, những khoảnh khắc cô ân cần bên hai con nhỏ, từ việc bế con, trò chuyện đến cùng các bé ngắm cảnh, mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.
Bài đăng nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội khi thu hút hàng loạt lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.
Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã để lại những lời khen ngợi và động viên đầy ấm áp dành cho nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ của cô, đồng thời gửi lời chúc bình an đến ba mẹ con.
Không ít fan còn chia sẻ luôn dõi theo và ủng hộ cô trong mọi vai diễn, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Về đời tư, sau khi chồng vướng ồn ào pháp lý, Phương Oanh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông.
Dù vậy, nữ diễn viên vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và tích cực khi duy trì kết nối với khán giả theo cách riêng. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng đăng tải các video nấu ăn, chia sẻ cuộc sống thường ngày với hình ảnh giản dị, gần gũi.
Chính sự bình thản và cách đối diện nhẹ nhàng với sóng gió giúp Phương Oanh nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Không ồn ào, không phản ứng gay gắt, cô chọn cách "ở ẩn" vừa đủ để cân bằng cuộc sống cá nhân.
Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?Giải trí - 39 phút trước
GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.
Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáoThế giới showbiz - 46 phút trước
Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.
Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trườngGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài tuổi 82 đi lại khó khăn, quanh quẩn trong nhà ngắm di ảnh vợ, cuộc sống chật vật nhưng ông cho biết, "sống dai có lẽ nhờ ăn chay trường, niệm Phật".
Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.
Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dânGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý tại công viên Thống Nhất sáng 5/4 khi tham gia Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân.
Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận raGiải trí - 15 giờ trước
Đâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng "nghiện làm vườn" đến mức quên luôn cả hình tượng.
Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven NguyễnGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?Thế giới showbiz - 23 giờ trước
Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.
NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tinCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.
Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh khiến khán giả sốc visual khi xuất hiện trên phim giờ vàng với nhan sắc không tuổi. Ở đời thực, cô làm mẹ đơn thân kín tiếng và luôn giữ gìn hình ảnh của con trai.
Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.