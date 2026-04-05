Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Chủ nhật, 13:04 05/04/2026 | Giải trí
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện với hình ảnh giản dị, bình yên, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và sự đồng cảm từ khán giả.

Sáng 5/4, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên hai con nhỏ trên trang cá nhân. Không chia sẻ gì, nữ diễn viên chỉ để lại ba biểu tượng trái tim màu xanh và những khoảnh khắc bình yên bên con. Đây cũng là lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh mới kể từ khi ông xã - Shark Bình - vướng vòng lao lý.

Phương Oanh xuất hiện trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh được đăng tải, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, diện trang phục đời thường đơn giản. Giữa khung cảnh thiên nhiên, nữ diễn viên ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, thư thái.

Đáng chú ý, những khoảnh khắc cô ân cần bên hai con nhỏ, từ việc bế con, trò chuyện đến cùng các bé ngắm cảnh, mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.

Khoảnh khắc Phương Oanh hạnh phúc bên 2 con nhỏ.

Bài đăng nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội khi thu hút hàng loạt lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. 

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã để lại những lời khen ngợi và động viên đầy ấm áp dành cho nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ của cô, đồng thời gửi lời chúc bình an đến ba mẹ con.

Không ít fan còn chia sẻ luôn dõi theo và ủng hộ cô trong mọi vai diễn, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút dư luận. Ảnh chụp từ FBNV

Về đời tư, sau khi chồng vướng ồn ào pháp lý, Phương Oanh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và tích cực khi duy trì kết nối với khán giả theo cách riêng. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng đăng tải các video nấu ăn, chia sẻ cuộc sống thường ngày với hình ảnh giản dị, gần gũi.

Chính sự bình thản và cách đối diện nhẹ nhàng với sóng gió giúp Phương Oanh nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Không ồn ào, không phản ứng gay gắt, cô chọn cách "ở ẩn" vừa đủ để cân bằng cuộc sống cá nhân.

Phương Oanh bất ngờ xuất hiện, gây chú ý với diện mạo mớiPhương Oanh bất ngờ xuất hiện, gây chú ý với diện mạo mới

GĐXH - Diễn viên Phương Oanh được nhiều người khen xinh đẹp trong khoảnh khắc đời thường được viral trên mạng xã hội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bức ảnh 'gây bão' của Phương Oanh cùng Thanh Thủy

Bức ảnh 'gây bão' của Phương Oanh cùng Thanh Thủy

Phương Oanh: 'Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng'

Phương Oanh: 'Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng'

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Phương Oanh đăng ảnh Tết của con, cặp song sinh 'chiếm sóng' mạng xã hội vì cực đáng yêu

Phương Oanh đăng ảnh Tết của con, cặp song sinh 'chiếm sóng' mạng xã hội vì cực đáng yêu

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Động thái gây bất ngờ của Phương Oanh

Cùng chuyên mục

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Giải trí - 39 phút trước

GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Thế giới showbiz - 46 phút trước

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài tuổi 82 đi lại khó khăn, quanh quẩn trong nhà ngắm di ảnh vợ, cuộc sống chật vật nhưng ông cho biết, "sống dai có lẽ nhờ ăn chay trường, niệm Phật".

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dân

Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý tại công viên Thống Nhất sáng 5/4 khi tham gia Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân.

Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận ra

Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận ra

Giải trí - 15 giờ trước

Đâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng "nghiện làm vườn" đến mức quên luôn cả hình tượng.

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Steven Nguyễn đã có vai diễn Trung tá Minh Kiên vô cùng thành công trong “Không giới hạn”, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 23 giờ trước

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh khiến khán giả sốc visual khi xuất hiện trên phim giờ vàng với nhan sắc không tuổi. Ở đời thực, cô làm mẹ đơn thân kín tiếng và luôn giữ gìn hình ảnh của con trai.

Xem nhiều

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa
Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Xem - nghe - đọc
Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top