Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Thứ năm, 10:40 12/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau một thời gian im ắng, diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trở lại trên kênh cá nhân với vlog nấu ăn. Nữ diễn viên gây chú ý với diện mạo tươi tắn nhưng có phần bị giảm cân so với trước.

Động thái gây bất ngờ của Phương OanhĐộng thái gây bất ngờ của Phương Oanh

GĐXH - Phương Oanh sau một thời gian kín tiếng đã bất ngờ chia sẻ một hình ảnh khiến bạn bè lẫn người hâm mộ đồng cảm.

Sau gần nửa năm vắng bóng trên các nền tảng ẩm thực, diễn viên Phương Oanh bất ngờ trở lại khi đăng tải một vlog nấu ăn trên cả TikTok và Fanpage cá nhân, kèm dòng chú thích giản dị: "Một món ăn nhỏ". Dù chỉ là một video ngắn ghi lại khoảnh khắc trong căn bếp quen thuộc, sự xuất hiện trở lại của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người theo dõi.

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại - Ảnh 2.

Phương Oanh xuất hiện trở lại với hình ảnh tươi tắn.

Trong vlog, Phương Oanh vào bếp chế biến món chân gà hầm cùng táo đỏ, kỷ tử, đỗ đen và một số loại thảo mộc. Cô xuất hiện trong bộ pyjama thoải mái, mái tóc buộc nửa gọn gàng, gương mặt gần như để mộc, mang lại cảm giác gần gũi và đời thường. Khác với không khí rộn ràng, nhí nhảnh từng thấy trong các vlog nấu ăn trước đây, video lần này được phủ lên gam màu trầm lắng hơn, khi nữ diễn viên chỉ lựa chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng làm nền, tạo nên nhịp điệu chậm rãi và thư thái cho toàn bộ khung hình.

Toàn bộ vlog nấu ăn của Phương Oanh.

Được biết, trong vòng nửa năm qua, cô không hề xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào. Trong thời gian phát sóng phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cô cũng hạn chế xuất hiện sau những ồn ào của người thân. 

Hiện tại, cô sống kín tiếng và dành toàn bộ tâm sức cho việc nội trợ, chăm sóc 2 con. Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" nấu nhiều món ngon cho gia đình và 2 bên nội ngoại. Cô còn tự lập kiếm tiền bằng hình ảnh từ các nền tảng kênh cá nhân của mình. 

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại - Ảnh 4.

Hiện tại, Phương Oanh tập trung sức lực chăm sóc 2 con.

Phương Oanh bén duyên nghề diễn với xuất phát điểm không phải người trong ngành. Cô  Oanh ban đầu là người mẫu ở công ty Venus, sau đó lấn sân truyền hình và được chú ý qua một số phim của VFC như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin...

Với vóc dáng cao ráo và gương mặt xinh đẹp, cô được đạo diễn chọn vào vai Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" và chính vai diễn này đẩy tên tuổi của Phương Oanh lên cao. Sau "Quỳnh búp bê", Phương Oanh tiếp tục thử sức trong các phim "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân"...

Ảnh, clip: FBNV

Phương Oanh xuất hiện trở lạiPhương Oanh xuất hiện trở lại

GĐXH - Phương Oanh mới đây đã xuất hiện trên MXH với vlog nấu ăn trên kênh của một nhãn hàng. Hình ảnh này của cô đã gây chú ý với khán giả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc - 24 phút trước

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, NSND Minh Châu cho rằng đàn ông phải “ra đàn ông”, tức là hào sảng, cao thượng và có trách nhiệm. Dẫu vậy, bà cũng thừa nhận những người như vậy không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại.

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tài Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.

Không nhận ra nữ nghệ sĩ đoàn kịch Kim Cương một thời, U80 gãy 4 đốt sống, lãng tai

Không nhận ra nữ nghệ sĩ đoàn kịch Kim Cương một thời, U80 gãy 4 đốt sống, lãng tai

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Tai tôi bây giờ không nghe thấy gì, phải nói to mới nghe được. Mắt cũng mờ. Bệnh tiểu đường đó", nghệ sĩ Uyên Trinh chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân và biến cố đời tư, diễn viên Đào Hoàng Yến tìm thấy sự bình an qua hành trình "xuất gia gieo duyên" tại Ấn Độ. Ở tuổi ngoài 40, "cô Xuyến" của "Về nhà đi con" tái xuất với diện mạo lạc quan, sẵn sàng mở lòng đón nhận hạnh phúc mới.

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thùy Anh trong vai Hà Lê là người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn" mang đến sự bất ngờ, kịch tính.

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Xem nhiều

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Giải trí

GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz
'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa
Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Giải trí
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top