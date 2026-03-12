Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại
GĐXH - Sau một thời gian im ắng, diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trở lại trên kênh cá nhân với vlog nấu ăn. Nữ diễn viên gây chú ý với diện mạo tươi tắn nhưng có phần bị giảm cân so với trước.
Sau gần nửa năm vắng bóng trên các nền tảng ẩm thực, diễn viên Phương Oanh bất ngờ trở lại khi đăng tải một vlog nấu ăn trên cả TikTok và Fanpage cá nhân, kèm dòng chú thích giản dị: "Một món ăn nhỏ". Dù chỉ là một video ngắn ghi lại khoảnh khắc trong căn bếp quen thuộc, sự xuất hiện trở lại của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người theo dõi.
Trong vlog, Phương Oanh vào bếp chế biến món chân gà hầm cùng táo đỏ, kỷ tử, đỗ đen và một số loại thảo mộc. Cô xuất hiện trong bộ pyjama thoải mái, mái tóc buộc nửa gọn gàng, gương mặt gần như để mộc, mang lại cảm giác gần gũi và đời thường. Khác với không khí rộn ràng, nhí nhảnh từng thấy trong các vlog nấu ăn trước đây, video lần này được phủ lên gam màu trầm lắng hơn, khi nữ diễn viên chỉ lựa chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng làm nền, tạo nên nhịp điệu chậm rãi và thư thái cho toàn bộ khung hình.
Toàn bộ vlog nấu ăn của Phương Oanh.
Được biết, trong vòng nửa năm qua, cô không hề xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào. Trong thời gian phát sóng phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cô cũng hạn chế xuất hiện sau những ồn ào của người thân.
Hiện tại, cô sống kín tiếng và dành toàn bộ tâm sức cho việc nội trợ, chăm sóc 2 con. Nữ diễn viên "Hương vị tình thân" nấu nhiều món ngon cho gia đình và 2 bên nội ngoại. Cô còn tự lập kiếm tiền bằng hình ảnh từ các nền tảng kênh cá nhân của mình.
Phương Oanh bén duyên nghề diễn với xuất phát điểm không phải người trong ngành. Cô Oanh ban đầu là người mẫu ở công ty Venus, sau đó lấn sân truyền hình và được chú ý qua một số phim của VFC như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin...
Với vóc dáng cao ráo và gương mặt xinh đẹp, cô được đạo diễn chọn vào vai Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" và chính vai diễn này đẩy tên tuổi của Phương Oanh lên cao. Sau "Quỳnh búp bê", Phương Oanh tiếp tục thử sức trong các phim "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân"...
