Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Không đặt bàn thờ Thổ Công đối diện với cửa chính

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi bày trí bàn thờ Thổ Công là không được đặt bàn thờ đối diện với cửa chính. Mặc dù một số vị thần khác, như Quan Công, có thể được đặt quay mặt ra cửa chính để bảo vệ gia đình khỏi tà khí và năng lượng xấu, nhưng đối với Thổ Công, điều này lại là điều cấm kỵ.

Trong phong thủy, Thổ Công tượng trưng cho đất đai và sự ổn định. Nếu bàn thờ Thổ Công được đặt đối diện với cửa chính, điều này có thể khiến cho năng lượng của Thổ Công bị xáo trộn, và điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định và phát triển của gia đình.

Cửa chính là nơi đón nhận năng lượng từ bên ngoài vào, nhưng năng lượng này không phải lúc nào cũng tích cực. Đặt bàn thờ Thổ Công đối diện với cửa chính có thể khiến gia đình gặp phải những vận khí xấu và không gặp may trong cuộc sống.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên đặt bàn thờ Thổ Công ở một nơi khuất, không phải là nơi quá dễ dàng để nhìn thấy từ cửa chính, như vậy sẽ giúp gia đình bạn duy trì sự yên bình và tránh các tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tránh đặt bàn thờ Thổ Công đối diện với nhà vệ sinh

Một trong những sai lầm phổ biến khi đặt bàn thờ Thổ Công chính là việc đặt bàn thờ đối diện hoặc gần nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều năng lượng tiêu cực, không chỉ bởi vì sự tồn tại của các tạp khí mà còn do không gian này thường xuyên ẩm ướt, bẩn thỉu.

Theo phong thủy, đặt bàn thờ Thổ Công đối diện với nhà vệ sinh hoặc gần khu vực này có thể gây ảnh hưởng xấu đến năng lượng của bàn thờ.

Thổ Công là vị thần của đất đai, tượng trưng cho sự ổn định và thịnh vượng. Nếu bàn thờ Thổ Công đặt gần nhà vệ sinh, có thể sẽ tạo ra sự xung khắc giữa những yếu tố của đất (Thổ) và các yếu tố không sạch sẽ từ trong nhà vệ sinh. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc của gia đình.

Không những vậy, việc đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh còn là điều bất kính đối với vị thần, điều này có thể sẽ làm giảm đi sự linh thiêng nơi thờ cúng.

Vì vậy, để bảo vệ vận khí và tránh phạm đại kỵ, bạn cần lưu ý không đặt bàn thờ Thổ Công đối diện với nhà vệ sinh hoặc trong khu vực gần đó.

Vị trí đặt bàn thờ Thổ Công hợp phong thủy

Bàn thờ Thổ Công nên được đặt ở những nơi yên tĩnh, trang nghiêm và sạch sẽ. Vì vậy, việc đặt bàn thờ ở những nơi ồn ào, đông đúc hoặc có nhiều tạp âm là điều cấm kỵ. Điều này có thể làm xáo trộn năng lượng xung quanh bàn thờ Thổ Công, khiến cho việc thờ cúng không còn được linh thiêng như mong muốn.

Nếu không gian xung quanh bàn thờ Thổ Công có quá nhiều tiếng động, sẽ làm giảm bớt sự tôn nghiêm và tôn kính đối với vị thần, từ đó ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia đình.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đặt bàn thờ Thổ Công ở gần những thiết bị điện tử như tivi, máy tính, hoặc các loại âm thanh phát ra từ các thiết bị khác, vì từ trường của các thiết bị này có thể gây nhiễu loạn năng lượng xung quanh bàn thờ.

Để đảm bảo sự linh thiêng của bàn thờ Thổ Công và mang lại tài lộc, hạnh phúc cho gia đình, bạn cần chú ý đến việc bài trí bàn thờ sao cho hợp lý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.