Một số điều cần chú ý về phong thuỷ phòng bếp

Vị trí đặt bếp nấu ăn

Theo phong thủy, bếp tượng trưng cho hành hỏa, hơi ấm, sức khỏe và hạnh phúc của cả gia đình. Vì vậy không nên đặt bếp ở giữa phòng, vị trí không có chỗ dựa hoặc ở trước cửa sổ luôn mở.

Ngoài ra, bếp cũng không được đặt dưới xà ngang trong nhà. Vì theo quan niệm phong thủy, xà ngang đè lên ông Táo có thể chặn lại sự thịnh vượng và tài vận của gia đình.

Khi đặt bếp cần tránh các vị trí xấu như đối diện với nhà vệ sinh, đối diện với phòng ngủ, đối diện với cửa chính. Bên cạnh đó không nên đặt bếp ở ban công, hoặc để các góc nhọn chiếu thẳng vào bếp sẽ ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà.

Hướng nhà bếp hợp phong thuỷ

Khi bố trí nhà bếp, điều đầu tiên cần cân nhắc là chọn hướng đặt bếp. Hướng bếp được tính là hướng đối diện với lưng người nấu khi đứng trước bếp. Có hai hướng bếp lý tưởng nhất là Đông và Đông Nam. Vì đây chính là hướng thuộc hành Mộc rất tốt cho nhà bếp (hành Hỏa và hành Thủy).

Trong quan niệm âm dương ngũ hành, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Do đó, ba hành này sẽ tương sinh tương khắc và hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, hành Mộc đứng giữa giúp cân bằng mối quan hệ tương khắc giữa hành Hỏa và Thủy.

Phong thủy cho biết, không nên đặt bếp ở chính giữa nhà vì đây là khu vực trung tâm cần sự yên ổn và tĩnh lặng, không được ám mùi thức ăn. Hành Hỏa của bếp cũng sẽ tác động xấu đến phong thủy ngôi nhà, gây nhiễu loạn các dòng khí tốt lưu thông trong nhà.

Bố trí nội thất ngăn nắp

Nhà bếp phải luôn được lau chùi dọn dẹp để duy trì sự sạch sẽ, thoáng mát, không hấp hơi nước. Các đồ vật phải bố trí hợp lý, có sự ngăn nắp và cất gọn gàng trên kệ hoặc ngăn tủ. Cần tránh đọng lại dầu mỡ, vết bẩn hoặc thức ăn thừa trên mặt bếp, tủ và vách tường sẽ tạo sự ảm đạm cho nhà bếp.

Một căn bếp được bố trí phù hợp sẽ tạo được không gian ấm cúng cho các thành viên.

Ngoài ra, về mặt khoa học, nếu bếp không được lau dọn sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc tích tụ. Về lâu dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà, nhất là các bệnh về hô hấp và đường tiêu hóa.

Không gian thoáng đãng

Phong thủy cho rằng, nếu nhà bếp luôn mở sẽ làm thất thoát tài lộc của gia chủ. Tuy nhiên dưới góc độ khoa học, một gian bếp luôn đóng kín mít sẽ khiến cho mùi đồ ăn, dầu mỡ bị đọng lại trong phòng. Từ đó tạo nên sự u ám, làm âm khí nặng nề hơn và tác động xấu đến sức khỏe của mọi người trong nhà.

Tốt nhất bạn nên bố trí phòng bếp có đủ ánh sáng chiếu vào để tạo không gian thoáng đãng ấm áp hơn, xua tan những điều không tốt. Trường hợp nhà dạng ống hoặc diện tích nhỏ không có nhiều không gian mở hoặc ánh sáng tự nhiên thì cần lắp thêm máy hút khói, quạt thông gió để đảm bảo sự lưu thông không khí của nhà bếp và xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách.

Cân bằng Thuỷ và Hoả trong nhà bếp

Bên cạnh lửa, nước cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong nhà bếp. Mà theo ngũ hành thì Thủy và Hỏa luôn xung khắc với nhau nên việc cân bằng nước và lửa trong nhà bếp phải cẩn thận để tạo nên phong thủy tốt và tạo ra tài lộc, may mắn cho gia đình.

Các vật điện tử như nồi cơm điện, lò nướng, tủ lạnh… nên đặt xa bếp nấu vì nhiệt độ cao của bếp có thể làm hư hỏng đồ đạc, nguy hiểm hơn là gây cháy nổ.

Do đó, khi bố trí vòi nước trong nhà bếp không được đặt ở quá gần vị trí của bếp nấu. Nếu không sẽ khiến nước "nhấn chìm" ông bà Táo. Ngoài ra cũng không nên đặt vòi nước ở vị trí đối diện bếp sẽ tạo ra thế Thủy – Hỏa đối nhau gây nhiều xung khắc, bất hòa trong nhà. Máy giặt cũng được xem là yếu tố Thủy nên cần tránh đặt trong khu vực nhà bếp.

Đảm bảo tính an toàn khi đặt đồ nội thất

Bạn cần sắp xếp các đồ nội thất trong nhà bếp tại vị trí thích hợp. Các dụng cụ cắt gọt như dao kéo, thớt nên đặt cố định để thuận tiện khi sử dụng, nên cất trong tủ hoặc cất gọn ở nơi xa tầm tay trẻ em tránh việc rơi rớt, mất an toàn cho người trong nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.