Một số điều cần chú ý về phong thuỷ phòng bếp
GĐXH - Một căn bếp được bố trí phù hợp sẽ tạo được không gian ấm cúng cho các thành viên. Ngoài ra còn mang lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe cho con người. Sau đây là một số điều bạn cần chú ý để bố trí phòng bếp hợp phong thủy.
Vị trí đặt bếp nấu ăn
Theo phong thủy, bếp tượng trưng cho hành hỏa, hơi ấm, sức khỏe và hạnh phúc của cả gia đình. Vì vậy không nên đặt bếp ở giữa phòng, vị trí không có chỗ dựa hoặc ở trước cửa sổ luôn mở.
Ngoài ra, bếp cũng không được đặt dưới xà ngang trong nhà. Vì theo quan niệm phong thủy, xà ngang đè lên ông Táo có thể chặn lại sự thịnh vượng và tài vận của gia đình.
Khi đặt bếp cần tránh các vị trí xấu như đối diện với nhà vệ sinh, đối diện với phòng ngủ, đối diện với cửa chính. Bên cạnh đó không nên đặt bếp ở ban công, hoặc để các góc nhọn chiếu thẳng vào bếp sẽ ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà.
Hướng nhà bếp hợp phong thuỷ
Khi bố trí nhà bếp, điều đầu tiên cần cân nhắc là chọn hướng đặt bếp. Hướng bếp được tính là hướng đối diện với lưng người nấu khi đứng trước bếp. Có hai hướng bếp lý tưởng nhất là Đông và Đông Nam. Vì đây chính là hướng thuộc hành Mộc rất tốt cho nhà bếp (hành Hỏa và hành Thủy).
Trong quan niệm âm dương ngũ hành, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Do đó, ba hành này sẽ tương sinh tương khắc và hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, hành Mộc đứng giữa giúp cân bằng mối quan hệ tương khắc giữa hành Hỏa và Thủy.
Phong thủy cho biết, không nên đặt bếp ở chính giữa nhà vì đây là khu vực trung tâm cần sự yên ổn và tĩnh lặng, không được ám mùi thức ăn. Hành Hỏa của bếp cũng sẽ tác động xấu đến phong thủy ngôi nhà, gây nhiễu loạn các dòng khí tốt lưu thông trong nhà.
Bố trí nội thất ngăn nắp
Nhà bếp phải luôn được lau chùi dọn dẹp để duy trì sự sạch sẽ, thoáng mát, không hấp hơi nước. Các đồ vật phải bố trí hợp lý, có sự ngăn nắp và cất gọn gàng trên kệ hoặc ngăn tủ. Cần tránh đọng lại dầu mỡ, vết bẩn hoặc thức ăn thừa trên mặt bếp, tủ và vách tường sẽ tạo sự ảm đạm cho nhà bếp.
Ngoài ra, về mặt khoa học, nếu bếp không được lau dọn sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc tích tụ. Về lâu dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà, nhất là các bệnh về hô hấp và đường tiêu hóa.
Không gian thoáng đãng
Phong thủy cho rằng, nếu nhà bếp luôn mở sẽ làm thất thoát tài lộc của gia chủ. Tuy nhiên dưới góc độ khoa học, một gian bếp luôn đóng kín mít sẽ khiến cho mùi đồ ăn, dầu mỡ bị đọng lại trong phòng. Từ đó tạo nên sự u ám, làm âm khí nặng nề hơn và tác động xấu đến sức khỏe của mọi người trong nhà.
Tốt nhất bạn nên bố trí phòng bếp có đủ ánh sáng chiếu vào để tạo không gian thoáng đãng ấm áp hơn, xua tan những điều không tốt. Trường hợp nhà dạng ống hoặc diện tích nhỏ không có nhiều không gian mở hoặc ánh sáng tự nhiên thì cần lắp thêm máy hút khói, quạt thông gió để đảm bảo sự lưu thông không khí của nhà bếp và xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách.
Cân bằng Thuỷ và Hoả trong nhà bếp
Bên cạnh lửa, nước cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong nhà bếp. Mà theo ngũ hành thì Thủy và Hỏa luôn xung khắc với nhau nên việc cân bằng nước và lửa trong nhà bếp phải cẩn thận để tạo nên phong thủy tốt và tạo ra tài lộc, may mắn cho gia đình.
Do đó, khi bố trí vòi nước trong nhà bếp không được đặt ở quá gần vị trí của bếp nấu. Nếu không sẽ khiến nước "nhấn chìm" ông bà Táo. Ngoài ra cũng không nên đặt vòi nước ở vị trí đối diện bếp sẽ tạo ra thế Thủy – Hỏa đối nhau gây nhiều xung khắc, bất hòa trong nhà. Máy giặt cũng được xem là yếu tố Thủy nên cần tránh đặt trong khu vực nhà bếp.
Đảm bảo tính an toàn khi đặt đồ nội thất
Bạn cần sắp xếp các đồ nội thất trong nhà bếp tại vị trí thích hợp. Các dụng cụ cắt gọt như dao kéo, thớt nên đặt cố định để thuận tiện khi sử dụng, nên cất trong tủ hoặc cất gọn ở nơi xa tầm tay trẻ em tránh việc rơi rớt, mất an toàn cho người trong nhà.
Các vật điện tử như nồi cơm điện, lò nướng, tủ lạnh… nên đặt xa bếp nấu vì nhiệt độ cao của bếp có thể làm hư hỏng đồ đạc, nguy hiểm hơn là gây cháy nổ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".
Kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây nền phòng bếpỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Phòng khách và phòng bếp là hai không gian luôn được chú trọng nhiều nhất trong nhà. Nếu được bố trí tốt và hợp phong thủy sẽ mang lại được không gian sinh hoạt tiện nghi, thẩm mỹ và tạo vận khí tốt cho gia chủ.
Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạtỞ - 7 giờ trước
GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.
Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Theo Báo Dân trí, gần đây dư luận xôn xao trước video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình. Những hình ảnh này được ghi lại bởi camera giám sát. Vậy lắp camera có cần thiết không, hãy đọc bài viết sau.
Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triểnỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Để bố trí phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau như tuổi, hướng… Sau đây là một số chia sẻ cùng gợi ý bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng để bạn đọc tham khảo.
Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.
Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ, sang trọng, hiện đạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Biết cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm. Không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái mà còn tạo nên phong cách sống sang trọng, hiện đại hơn.
Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn ChungỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.
Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.
Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy bàn ghế phòng khách cần tuân thủ những điều gì để không gian này luôn thoáng mát và thu hút khí tốt? Thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết sau.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.