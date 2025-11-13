Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc quan trọng để bạn sắp xếp máy rửa bát theo phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và niềm vui cho gia đình.
Những vị trí cần tránh
Theo phong thủy, máy rửa bát, chén thuộc hành Thủy, vì vậy cần đặt ở vị trí có nguồn nước và thoát nước thuận tiện, tránh ảnh hưởng đến các hành khác trong bếp.
Dù là máy âm tủ hay máy độc lập, cũng không nên đặt quá gần lò nướng, lò vi sóng hay bếp ga, vì những thiết bị này thuộc hành Hỏa, có thể gây xung đột với hành Thủy của máy rửa chén, làm mất cân bằng âm dương trong bếp.
Gần bếp nấu
Bếp nấu thường được xem là trung tâm của nguồn năng lượng trong căn nhà, là nơi thể hiện sự sáng tạo và tạo ra năng lượng ấm áp cho gia đình. Tuy nhiên, việc đặt máy rửa bát gần bếp nấu có thể gây ra sự xung đột giữa các yếu tố phong thủy.
Bếp nấu thuộc hành Hỏa, Thủy và Hỏa tương khắc nhau, khiến cho sự đối đầu của Hỏa và Thủy có thể gây ra những bất lợi về mặt phong thủy như không gặp may mắn trong cuộc sống.
Gần cửa ra vào
Cửa ra vào được coi là cửa chính của ngôi nhà, là nơi để nguồn khí chính của căn nhà được đón vào. Phong thủy cho biết, nếu đặt máy rửa bát gần cửa ra vào, nó có thể cản trở dòng khí lưu thông, tác động đến sự cân bằng và tài lộc của gia đình.
Gần nhà vệ sinh
Nhà vệ sinh thường là nơi ô uế, nếu đặt máy rửa bát ở đây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, việc đặt máy rửa bát gần nhà vệ sinh cũng có thể tạo ra mùi khó chịu và làm mất cân bằng về mặt năng lượng trong không gian nhà ở.
Một số gợi ý về hướng đặt máy rửa bát theo nguyên tắc phong thủy
Đặt máy rửa bát ở góc Tây Nam của nhà bếp
Theo quan niệm phong thủy, hướng Tây Nam thường được coi là hướng mang lại may mắn và tài lộc. Do đó, đặt máy rửa bát ở vị trí này có thể giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực và tạo ra một không gian sống hài hòa.
Lắp đặt máy rửa chén bát ở góc Bắc căn bếp
Góc Bắc cũng thuộc hành Thủy, giúp tăng cường hiệu suất của máy rửa bát. Đặt máy ở đây có thể cải thiện sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ.
Đặt máy rửa bát ở góc Đông của bếp
Góc Đông thuộc hành Mộc, có thể khắc chế hành Thổ trong bếp, làm cho không gian trở nên sinh động và tươi mới. Việc đặt máy ở góc này cũng giúp gia chủ tăng cường mối quan hệ với gia đình và bạn bè.
Chọn kích thước và màu sắc của máy rửa bát phù hợp
Chọn máy rửa chén bát có kích thước vừa phải, không quá lớn hay quá nhỏ so với diện tích bếp. Nếu máy rửa chén quá lớn, nó sẽ chiếm quá nhiều diện tích. Nếu máy rửa chén quá nhỏ, nó sẽ không đủ chứa được số lượng bát đĩa cần rửa.
Chọn máy rửa bát có màu sắc hài hòa với tông màu chủ đạo của nhà bếp. Nếu nhà bếp của bạn có tông màu sáng, bạn nên chọn máy rửa bát có màu trắng, xám, xanh dương hay xanh lá, để tạo ra sự hài hòa và thanh lịch. Nếu nhà bếp có tông màu tối, bạn nên chọn máy rửa bát có màu đen, nâu, đỏ hay vàng, để tạo ra sự ấm áp và sang trọng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
