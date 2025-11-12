Kiêng kỵ đặt bếp dưới gầm cầu thang

Vai trò của phong thủy bếp và cầu thang

Vai trò trong phong thủy của nhà bếp là rất quan trọng, ảnh hưởng không hề nhỏ tới cuộc sống của gia chủ:

Theo phong thủy, nhà bếp có vai trò tiên quyết trong việc thu hút vượng khí và tài lộc trong mỗi gia đình. Nên đặt gian bếp tại vị trí hợp bản mệnh gia chủ, đảm bảo hài hòa về ánh sáng, không gian thoáng đãng. Đặt bếp tại các hướng cung Quý Nhân, Tài Lộc sẽ giúp gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nhà bếp còn được cho là nơi cân bằng âm dương cho ngôi nhà. Việc bố trí gian bếp phạm điều cấm kỵ trong phong thủy làm cho trường khí trong bếp bị rối loạn dẫn đến bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình, hay xảy ra cãi vã. Ngôi nhà mang phong thủy xấu gây ảnh hưởng tài lộc của gia chủ.

Đặt bếp dưới cầu thang là giải pháp tối ưu cho nhà có diện tích nhỏ. Tuy nhiên, vị trí này dễ phạm phong thủy do đặc tính luân chuyển khí của cầu thang.

Trong phong thủy, cầu thang cũng chiếm vai trò quan trọng không kém. Nếu khéo léo vận dụng ngũ hành có thể mang lại sự hài hòa, cân bằng đối với trường khí nội thất. Ngược lại, nếu bố trí sai lầm sẽ gây hậu quả không tốt.

Cầu thang nên được xây dựng sao cho rộng rãi, sáng sủa và không bị tù túng vì nó được xem là phương tiện dẫn khí từ tầng này lên tầng kia.

Nếu bố trí hợp lý cầu thang, có thể đem lại hiệu quả về phong thủy. Tuy nhiên nếu bố trí sai có thể đem đến sự xui xẻo cho ngôi nhà của bạn.

Ưu điểm

Việc thiết kế bếp ngay dưới chân cầu thang mang lại nhiều ưu điểm. Sử dụng tối ưu diện tích trong không gian ngôi nhà. Đặc biệt hữu ích với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp, tận dụng góc chết dưới cầu thang để đặt bếp giúp tiết kiệm không gian.

Không gian tầng trệt sẽ trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn. Việc tận dụng góc khuất dưới gầm cầu thang là giải pháp giúp không gian tầng trệt được nới rộng hơn. Đồng thời, mang đến không gian gọn gàng, khoa học cho tầng trệt và giúp phòng khách bên cạnh được rộng và gọn gàng hơn.

Kiêng kỵ khi đặt bếp ở cầu thang

Theo phong thủy, việc bố trí bếp dưới cầu thang là điều kiêng kị. Vị trí này là nơi lưu thông dòng khí từ tầng dưới lên tầng trên. Việc bố trí bếp dưới cầu thang sẽ khiến nhiệt nóng từ chỗ nấu nướng tỏa lên tầng trên. Điều này làm cho những dòng khí tốt sẽ bị chặn lại, căn nhà bị luồng khí nóng xâm chiếm.

Bên dưới gầm cầu thang là khu vực chứa đựng nguồn năng lượng xui xẻo, cũng như tích tụ luồng sát khí tiêu cực. Còn không gian bếp lại là "nơi thổi lửa cho hạnh phúc gia đình", là nơi trú ngụ của các vị thần Tài mang nhiều phước lộc đến cho ngôi nhà.

Do đó, việc đặt bếp dưới gầm chân cầu thang có thể gây cản trở vượng khí. Cách thiết kế này còn có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe thành viên trong gia đình. Đồng thời có thể ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự đoàn kết trong gia đạo.

Lưu ý thiết kế phong thủy bếp và cầu thang

Lựa chọn hướng bếp hợp lý: Cũng theo phong thủy, bếp nên đặt ở vị trí xấu nhìn về hướng tốt. Như vậy phần nào giúp gia đình tránh những điều không may, đón nhận nhiều phúc lộc.

Nên lưu ý vị trí đặt bếp dưới gầm cầu thang: Cửa bếp không được nhìn thẳng ra cửa chính, không được đặt đối diện cửa nhà vệ sinh hay phòng ngủ. Không đặt bếp gần bồn rửa hay tủ lạnh, bếp là hành hỏa nên xung khắc với các vật dụng hành hỏa.

Tránh đặt bếp dưới vị trí xà ngang đè qua: Màu sơn phù hợp với bản mệnh gia chủ nhằm mang lại vượng khí, tài lộc cho gia đình. Lưu ý cần thiết kế sao cho gian bếp có đủ ánh sáng, sử dụng các đồ dùng gia dụng đơn giản, hợp lý để không làm cho gian bếp trở nên chật chội, ngột ngạt.

* Thông tin phong tnuyr trong bài mang tính tham khảo.