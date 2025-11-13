Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp
GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.
Quan điểm về nhà có 2 bếp
Căn bếp chính là tấm gương để phản chiếu đời sống sinh hoạt của gia đình. Không gian này là nơi gia đình sum họp quây quần bên mâm cơn sau những giờ làm việc, học tập.
Có nhiều gia đình có không gian, diện tích bếp rộng và số lượng thành viên đông nên thiết kế nhà có 2 bếp. Vậy kết cấu này ảnh hưởng như thế nào đến tính thẩm mỹ, công năng và phong thủy của ngôi nhà?
Theo thẩm mỹ
Phong thủy cho hay, một ngôi nhà có 2 bếp thì kết cấu không được hài hòa. Đặc biệt những vật dụng trong mỗi bếp khá nhiều nên mang đến cảm giác hơi vướng víu, lộn xộn.
Để tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho tổng thể của căn bếp thì đòi hỏi diện tích khu đất phải rộng rãi, thoáng mát. Riêng với những gia đình xây nhà trên nền đất hẹp thì không nên bố trí 2 bếp.
Theo công năng sử dụng
Với những gia đình đông người thì việc sở hữu 2 bếp mang đến nhiều lợi ích. Chúng sẽ tối ưu hóa công năng sử dụng để đời sống sinh hoạt của cả gia đình dễ dàng. Nhất là trong nhịp sống hiện đại, tất bật thì còn gì tuyệt hơn khi tan ca về nhà ai cũng có thể nấu những món ngon để đãi gia đình.
Theo phong thủy
Cũng theo phong thủy, bếp là nơi kích cầu vượng khí cho gia chủ. Không gian này cần sạch sẽ và khô ráo để thu hút được nhiều tài lộc.
Phong thủy nhà có 2 bếp không ảnh hưởng hay tác động tới vận mệnh của gia chủ. Vấn đề đặt ra là khi thiết kế 2 bếp phải làm sao đó đặt đúng vị trí và hướng để mang lại những điều tốt lành.
Nguyên tắc phong thủy nhà có 2 bếp
Vị trí đặt 2 bếp
Để phong thủy nhà có 2 bếp tạo ra năng lượng tích cực thì bạn cần sắp xếp bếp tựa lưng vào tường. Theo quan niệm phong thủy, tường đại diện cho sự vững chãi, bền bỉ. Bếp nếu không tựa vào tường có thể khiến tiền tài của gia chủ suy yếu, nội bộ lục đục, mâu thuẫn.
Phong thủy cho rằng, "tọa hung hướng cát" cũng là một trong số phương án đặt bếp để át chế luồng khí xấu, mang tài vận về cho gia đình. Ngoài ra, bếp cần đặt nơi thoáng gió, nhiều ánh sáng và thuận lợi cho hệ thống điện và thoát nước.
Hướng của 2 bếp
Bên cạnh vị trí đặt bếp thì bạn cũng nên lưu tâm tới hướng của 2 bếp. Một khi chọn đúng hướng bếp sẽ sinh khí tạo nên môi trường sống tràn đầy năng lượng.
Hướng Đông Bắc đại diện cho hành Thổ, mà trong ngũ hành thì Hỏa và Thổ tương sinh nên giúp gia chủ tránh được bệnh tật. Mặt khác, nếu nhà hướng Đông Nam thì bếp cũng nên đặt trùng với hướng nhà hoặc đặt theo hướng Nam. Những hướng này đại diện cho Mộc mà Mộc lại dưỡng Hỏa nên gia chủ luôn gặp nhiều may mắn.
Bạn không nên đặt bếp hướng Tây vì hướng này thuộc hành Kim. Theo phong thủy, Hỏa gặp Kim có thể gây ra những điều không may mắn.
Điều kiêng kỵ với phong thủy nhà có 2 bếp
Tránh góc nhọn
Vị trí đặt bếp không nên có góc nhọn chĩa vào. Trong phong thủy, góc nhọn sắc có thể làm tổn hại đến sức khỏe của thành viên trong gia đình.
Hạn chế khoảng trống
Phong thủy cho biết, không gian bếp nếu hạn hẹp quá có thể khiến tính khí con người trong nhà hay cáu bẩn, hay gặp điều không may mắn.
Còn nếu phòng bếp quá rộng, đồ đạc chiếm một diện tích nhỏ, mà bếp lọt thỏm giữa khoảng không lớn thì có thể gây ra nhiều điều không tốt. Vì vậy, gia chủ nên thiết kế gian bếp với diện tích vừa phải, đồ nội thất, thiết bị nhà bếp bố trí hợp lý. Không để bếp có khoảng trống quá nhiều, vì như vậy có thể sẽ hao hụt tài sản.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
