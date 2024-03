Điều tra vụ thi thể người đàn ông nổi trên sông Tô Lịch, Hà Nội

Chiều 16/3, một lãnh đạo Công an xã Thanh Liệt cho biết đơn vị đang làm rõ vụ việc trên.

Người dân sinh sống ở khu vực xã Thanh Liệt phát hiện thi thể nổi trên sông vào khoảng 11h30 cùng ngày. Họ đã trình báo chính quyền sở tại đến hiện trường xử lý, điều tra.

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. (Ảnh: Đ.X.)

Công an xã Thanh Liệt đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Qua nắm bắt tình hình, thi thể được xác định là nam giới, nổi trên mặt nước và trôi dạt xuống khu vực này.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể đi để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.

Mới đây, tại Gia Lai, người dân cũng phát hiện một thi thể đang phân hủy trong đồi thông thuộc địa phận làng Tơ Vơn 1 (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) và trình báo công an. Lực lượng chức năng đã xác định nhân thân, lai lịch của tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.