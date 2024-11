Đổ thuốc trừ sâu vào nước sinh hoạt nhà hàng xóm

Khoảng 9h ngày 20/10/2024, anh Đ.T.N (SN 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và mùi lạ giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với Công an xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Văn Bàn đã chỉ đạo lực lượng CSĐT phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc kể trên.

Ton bị bắt tạm giam (ảnh tư liệu).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do có mâu thuẫn với vợ chồng anh N, nên khoảng 8h ngày 20/10/2024, Triệu Thị Ton (trú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an huyện Văn Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton.