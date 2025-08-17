Mới nhất
Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 1.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, là người duy nhất trong gia đình theo đuổi nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh chọn Nhà hát Tuổi Trẻ là nơi đầu tiên để dấn thân, tạo tên tuổi qua vở "Nghêu Sò Ốc Hến".

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 2.

Doãn Quốc Đam được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình. Mặc dù xuất phát chỉ từ những vai phụ, Doãn Quốc Đam với khả năng diễn xuất đa dạng, qua nhiều thể loại vai diễn, từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm phức tạp.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 3.

Trong "Người phán xử", Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Trần Tú, là con nuôi của ông trùm Phan Quân. Vai diễn Trần Tú của Doãn Quốc Đam khiến người xem khá ấn tượng bởi tính cách ngông cuồng và máu lạnh.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 4.

Trong phim "Quỳnh Búp Bê" là vai giúp tên tuổi của Doãn Quốc Đam đến gần hơn với khán giả. Trong phim, vai Cảnh đảm nhận công việc bảo kê, điều động gái gọi. Vai Cảnh của Doãn Quốc Đam còn được đặt biệt danh là "Cảnh soái ca" vì những hành động, cách cư xử với Quỳnh Búp Bê.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 5.

Năm 2019, Doãn Quốc Đam bùng nổ tên tuổi khi góp mặt trong series phim Cảnh sát hình sự phần "Mê cung". Dự án phim đã giúp Doãn Quốc Đam nhận được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" tại Cánh Diều Vàng 2020. Tiếp theo đó là "Hồ sơ cá sấu", Doãn Quốc Đam xuất hiện với tạo hình bị hư một bên mắt đầy man rợ khi nhập vai Cương "chột".

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 6.

Bắt đầu từ năm 2021, Doãn Quốc Đam xuất hiện nhiều hơn ở tuyến vai chính, có thể kể đến các phim như: Mến trong "Phố trong làng", Phong trong "Thương ngày nắng về, Tuấn trong "Đấu trí", Thành trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Lâm trong "Mình yêu nhau, bình yên thôi"...

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 7.

Ở mảng điện ảnh, Doãn Quốc Đam lần đầu tham gia diễn xuất trong tác phẩm "Đào, Phở Và Piano", tái hiện những thước phim lịch sử hào hừng, khơi gợi lòng yêu nước. Bộ phim công chiếu vào năm 2023 được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 8.

Với vai Hồng ở dự án phim "Độc đạo" (2024), Doãn Quốc Đam đóng vai chính và gây sốt với những phân cảnh diễn xuất chất lượng, khiến người xem "nổi da gà". Nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, thông tin về anh và các vai diễn từng đảm nhận lọt top tìm kiếm.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 9.

Về đời tư, năm 2017, Doãn Quốc Đam tổ chức lễ cưới ở quê nhà Thái Nguyên. Vốn kín tiếng, nam diễn viên không công khai các hình ảnh về ngày trọng đại lên trang cá nhân. Tuy nhiên, bạn bè đồng nghiệp đã chia sẻ một số hình ảnh chụp tại hôn lễ lên mạng xã hội. Được biết, vợ Doãn Quốc Đam tên Thu Thảo, không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai quyết định về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 10.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Doãn Quốc Đam còn có cuộc sống đời tư hạnh phúc bên vợ xinh đẹp. Dù không chia sẻ nhiều về vợ nhưng có thể thấy Doãn Quốc Đam vẫn luôn yêu thương và dành cho người bạn đời một vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 11.

Trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng trên VTV3, Doãn Quốc Đam vào vai Đăng - là chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh đóng), giám đốc một công ty truyền thông - tổ chức sự kiện. Đăng là người có tài, có chí tiến thủ nhưng cũng có cái tôi lớn, đôi lúc nóng nảy và cảm tính. Anh cảm thấy bị lép vế trước người vợ quá tài giỏi và khôn khéo, tạo nên những dồn nén trong hôn nhân.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 12.

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Đăng và Mỹ Anh có cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong căn nhà nửa triệu USD và công ty riêng làm ăn phát đạt.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 13.

Dù hạnh phúc song cũng có những bất ngờ xảy ra, cũng như làm cho cuộc sống hôn nhân thêm thử thách đó là sự quan tâm quá đà của nữ nhân viên tới Đăng. Điều này khiến Mỹ Anh nhận ra và tìm cách "dằn mặt" nữ nhân viên của chồng.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 14.

Đây là lần thứ ba Doãn Quốc Đam đóng chung với Phương Oanh sau "Lặng yên dưới vực sâu" và "Quỳnh Búp Bê". Chia sẻ về lần tái hợp này với Phương Oanh khi cô đã lập gia đình, Doãn Quốc Đam cho biết, khi là diễn viên chuyên nghiệp thì sẽ dễ phân định giữa cuộc sống ngoài đời và chuyên môn diễn xuất. Vì thế, những cảnh thân mật với bạn diễn sẽ không thể làm khó hay khiến anh ngại ngùng.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?- Ảnh 15.

Trước dự án "Gió ngang khoảng trời xanh", Doãn Quốc Đam và Phương Oanh đã từng có cơ hội "nên duyên" trong hai bộ phim truyền hình đình đám. Đó là Lặng yên dưới vực sâu (2017) và Quỳnh búp bê (2018). Cả hai dự án sau đó đều nhận được tình cảm yêu mến của khán giả truyền hình.

