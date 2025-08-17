Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Đây là lần thứ ba Doãn Quốc Đam đóng chung với Phương Oanh sau "Lặng yên dưới vực sâu" và "Quỳnh Búp Bê". Chia sẻ về lần tái hợp này với Phương Oanh khi cô đã lập gia đình, Doãn Quốc Đam cho biết, khi là diễn viên chuyên nghiệp thì sẽ dễ phân định giữa cuộc sống ngoài đời và chuyên môn diễn xuất. Vì thế, những cảnh thân mật với bạn diễn sẽ không thể làm khó hay khiến anh ngại ngùng.