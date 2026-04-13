Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

Thứ hai, 14:02 13/04/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Doãn Quốc Đam đã có sự hợp tác thú vị với vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh trong bộ phim điện ảnh mang đậm màu sắc dân gian.

Sau khi hé lộ quá trình ghi hình đầy gian nan tại mảnh đất Phan Rang, bộ phim hài kết hợp yếu tố kỳ ảo duy nhất ra rạp vào dịp lễ 30/4 - Trùm Sò tiếp tục trình làng khán giả "vũ trụ" nhân vật độc đáo của Làng Sứa Đỏ trong video hậu trường thứ 2.

Tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm, với vai trò đạo diễn, đồng biên kịch (cùng với Hồ Hải) và đồng thời cũng là nhân vật trung tâm của phim, nghệ sĩ Đức Thịnh đã mang đến cho khán giả bộ phim hài sử dụng chất liệu dân gian mang tên Trùm Sò. Bên cạnh Đức Thịnh, tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài, Tam Triều Dâng… và cả gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Hoa hậu Mai Phương.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai sợ vợ trong phim của đạo diễn Đức Thịnh - Ảnh 2.

Hậu trường phim "Trùm Sò".

Trong phim, nghệ sĩ Đức Thịnh vào vai Trùm Sò "yêu tiền như mạng", bất ngờ bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền vàng là vốn liếng cả đời. Trong lúc nguy cấp, Tôm Hùm (Phương Nam thủ vai) - người bạn nối khố khi xưa của Trùm Sò bỗng quay trở về sau nhiều năm biệt tích, thề sẽ giúp gã lấy lại vàng.

Bên cạnh dàn nhân vật chính nghĩa, Trùm Sò còn mang đến những nhân tố khó đoán hơn, không rõ thuộc phe công lý hay phản diện. Tiêu biểu nhất phải kể đến vai Quan Chạch do Doãn Quốc Đam thể hiện – một vị quan huyện mang đậm tính châm biếm, vô cùng đam mê "marketing" và xây dựng "hình ảnh cá nhân" trước mặt dân chúng. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc quyền uy ấy, Quan Chạch lại là một người đàn ông cực kỳ sợ vợ.

Nghệ sĩ Đức Thịnh tiết lộ anh vô cùng tâm đắc với diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong Truy Tìm Long Diên Hương nên đã quyết định giao phó vai Quan Chạch cho nam diễn viên. Trong video hậu trường, Doãn Quốc Đam cũng tiết lộ một điểm trùng hợp là "Ngao – Sò - Ốc - Hến" cũng chính là vở kịch tốt nghiệp của anh thời đại học.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai sợ vợ trong phim của đạo diễn Đức Thịnh - Ảnh 3.

Doãn Quốc Đam và diễn viên Thanh Thúy.

"Vở 'Ngao – Sò - Ốc - Hến' vốn là một vở tuồng kinh điển. Đây cũng là vở kịch tốt nghiệp của tôi thời đi học. Vậy nên khi được mời tham gia dự án, tôi không bị ngợp hay lạ lẫm với các nhân vật", Doãn Quốc Đam nói.

Nhân vật Bào Ngư – người vợ "sư tử Hà Đông" của Quan Chạch do diễn viên Thanh Thúy thủ vai - dù chỉ xuất hiện trong ba phân đoạn ngắn ngủi nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong phim Trùm Sò, tạo nên điểm nhấn thú vị cho tác phẩm.

Đoạn video hậu trường thứ hai không chỉ khẳng định quy mô đầu tư của Trùm Sò về mặt tạo hình cùng những phân đoạn võ thuật chuyên nghiệp mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách xây dựng "mảng miếng" hài hước một cách tự nhiên, duyên dáng. Bộ phim khởi chiếu từ 24/4/2026 trên toàn quốc, sẵn sàng mang "băng nhóm hải sản" quậy tung rạp chiếu dịp lễ năm nay.

