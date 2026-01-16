Mới nhất
45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

Thứ sáu, 07:43 16/01/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỹ Tâm ở tuổi 45 khiến khán giả sốc khi khoe làn da cùng vóc dáng 'hack tuổi'. Nhiều khán giả còn không tin cô đã ở tuổi U50.

Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mớiMỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

GĐXH - Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh Mai Tài Phến đầu năm mới. Cô khiến fan tò mò đồn đoán ngày đặc biệt về dự án hợp tác của cả hai.

Mỹ Tâm mới đây lại khoe loạt ảnh cận da mặt với người hâm mộ. Ai cũng xuýt soa vì cô quá trẻ trung và tươi tắn so với tuổi.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 6.

Cả làn da lẫn vóc dáng của Mỹ Tâm khiến khán giả không tin được cô đã bước sang tuổi 45.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 7.

Để có được nhan sắc gây viral như thế này, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đã phải rèn luyện rất nghiêm khắc.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 8.

Trong số những cách giảm cân, phương pháp hiệu quả nhất của Mỹ Tâm là chăm chỉ luyện vũ đạo. Có những ngày nữ ca sĩ đã phải tập luyện đến 5 tiếng/ngày.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 9.

Đây cũng là phương pháp tập luyện có hiệu quả đối với việc giảm cân, khiến thân hình của Mỹ Tâm ngày càng thon gọn hơn.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 10.

Theo kinh nghiệm giữ dáng của Mỹ Tâm, nhờ âm nhạc cuốn hút kết hợp với tác động lên hông, eo và ngực, tập luyện vũ đạo còn giúp Mỹ Tâm giảm đến 4kg chỉ trong vòng 2 tuần. Đối với nữ ca sĩ, đây là một con số khá ấn tượng.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 11.

Theo Mỹ Tâm, trong một giờ tập nhảy dance thông thường có thể giảm từ 400cal đến 800cal tùy thể loại. Thậm chí, đối với Dance Kpop bạn hoàn toàn có thể giảm từ 500 calo đến 700 calo trong một giờ cháy hết mình cùng vũ đạo và âm nhạc. Hơn nữa, các chuyển động của vũ đạo nữ mềm mại hơn thiên về sexy dance nên cũng khiến các bạn nữ trở nên uyển chuyển hơn và cơ thể cũng dẻo dai hơn.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 12.

Nhờ chăm chỉ tập luyện bằng âm nhạc nên Mỹ Tâm ở tuổi 45 vẫn giữ được vòng eo "con kiến" sexy.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 13.

Cô cũng tự tin khoe bờ vai thon, xương quai xanh gợi cảm với trang phục high fashion. Ngoài tập luyện với âm nhạc, Mỹ Tâm còn kết hợp tập gym và ăn uống khoa học để nhan sắc ngày càng trẻ đẹp.

Mỹ Tâm 44 vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp - Ảnh 14.

Nhờ tập luyện, ăn uống khoa học cùng tinh thần vui vẻ nên Mỹ Tâm luôn trẻ trung như cô gái đôi mươi dù đã bước sang tuổi 45.

Ảnh: FBNV

Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn?Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn?

GĐXH - Mỹ Tâm mới đây đã công khai tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn Mai Tài Phến làm đạo diễn. Lý do gì khiến nữ ca sĩ có quyết định này?

