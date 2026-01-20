Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Tuổi 37 của Tóc Tiên

Thứ ba, 06:13 20/01/2026 | Đẹp

Từ hình ảnh cô bé tóc xù trong trẻo đến biểu tượng gợi cảm của Vpop, Tóc Tiên ghi dấu ấn bằng hành trình “lột xác” phong cách ấn tượng. Trên sân khấu, nữ ca sĩ bùng nổ với tạo hình quyến rũ, hiện đại, khẳng định cá tính và phong cách thời trang riêng.

Từ cô bé tóc xù...

Tóc Tiên khởi đầu sự nghiệp từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cô bước lên con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Giai đoạn 2007-2009, cô ghi dấu ấn với hai album Nụ cười nắng mai, Thiếu nữ , gắn liền hình ảnh trong trẻo, nữ tính, được nhớ đến với mái tóc xù tạo dấu ấn.

Bước ngoặt đến khi Tóc Tiên sang Mỹ du học, dần xây dựng hình tượng trưởng thành, gợi cảm. Năm 2014, cô về nước và “lột xác” với kiểu tóc pixie, thời trang hiện đại. Từ đây, phong cách của Tóc Tiên được định hình rõ rệt, thời thượng và cá tính.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 1.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 2.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 3.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 4.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 5.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 6.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 7.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 8.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 9.

Gợi cảm những có kiểm soát trên sân khấu

Trên sân khấu, Tóc Tiên xây dựng hình ảnh quyến rũ, hiện đại. Cô ưa chuộng corset trễ vai, đầm cúp ngực siết eo được xử lý tinh tế. Những thiết kế này giúp khoe trọn lợi thế hình thể với số đo 88-65-92 cm.

Tại Y Concert, Tóc Tiên gây chú ý khi phối nội y ren cùng áo đan dây và quần cạp thấp. Khán giả đánh giá cô là một trong những ca sĩ có phong cách nổi bật nhất sự kiện. Nữ ca sĩ theo đuổi tinh thần tự tin, tạo hình ảnh nhất quán qua từng lần xuất hiện.

Để duy trì vóc dáng, cô tập gym đều đặn. Với Tóc Tiên, luyện tập là lối sống. “Sức khỏe thể chất và tinh thần luôn song hành. Vẻ đẹp bên ngoài đến từ sự khỏe mạnh bên trong”, cô chia sẻ.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 10.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 11.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 12.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 13.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 14.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 15.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 16.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 17.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 18.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 19.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 20.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 21.

High fashion: Táo bạo, thời thượng

Ở mảng thời trang cao cấp, nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện trong những thiết kế cut-out táo bạo, phom dáng cấu trúc độc đáo. Trên sân khấu, cô từng diện catsuit metallic mang cảm hứng vị lai, khoe trọn đường cong nhưng vẫn giữ tinh thần thời thượng.

Một trong những lần gây chú ý là bộ đầm đen pha da và chiffon xếp tầng, phối cùng túi Louis Vuitton Capucines tua rua. Kiểu dáng cúp ngực giúp cô tôn vòng một đầy đặn, thể hiện phong thái “nữ hoàng gợi cảm”.

Trên Instagram với hơn 3,2 triệu người theo dõi, Tóc Tiên nhận nhiều lời khen là nghệ sĩ có gu thời trang ổn định, biết chọn lọc xu hướng phù hợp cá tính.

Tóc Tiên cho biết cô luôn sống đúng với bản thân, nữ ca sĩ hiểu rõ ưu - khuyết điểm để chọn đồ tôn dáng.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 22.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 23.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 24.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 25.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 26.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 27.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 28.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 29.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 30.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 31.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 32.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 33.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 34.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 35.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 36.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 37.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 38.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 39.

Đời thường: Tối giản, ưu tiên sự bền vững

Phong cách đời thường, Tóc Tiên vẫn có sự gợi cảm vừa đủ, hiện đại không phô trương. Cô ưa chuộng các thiết kế tôn dáng như crop top, váy mini, áo cổ khoét sâu giúp khoe vòng eo săn chắc và bờ vai thon. Trang phục thường mang phom dáng ôm gọn tạo cảm giác khỏe khoắn, thời thượng.

Nữ ca sĩ kết hợp áo crop top và chân váy đồng bộ, phối cùng túi xách hàng hiệu dáng nhỏ. Cách mix-match mang hơi hướm Y2K, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế nhờ bảng màu trầm và phom dáng gọn gàng. Trong các outfit khác, cô chuyển sang phong cách nữ tính hơn với áo len dệt mỏng, chân váy chữ A hoặc váy ôm dáng dài chấm gối. Họa tiết chấm bi, kẻ sọc được tiết chế, tạo điểm nhấn vừa phải, không làm tổng thể trở nên rối mắt.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 40.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 41.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 42.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 43.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 44.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 45.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 46.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 47.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 48.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 49.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 50.

Phụ kiện là yếu tố giúp hoàn thiện hình ảnh. Tóc Tiên ưu tiên túi xách size nhỏ, quai ngắn hoặc dây xích, giày cao gót mũi nhọn... Đây đều là những phụ kiện kinh điển, dễ ứng dụng, không chạy theo trào lưu ngắn hạn. Trang sức được chọn lọc tối giản như dây chuyền mảnh, đồng hồ kim loại, khuyên tai nhỏ, đủ tạo điểm nhấn mà không lấn át trang phục.

Nữ ca sĩ trung thành với layout trong trẻo với lớp nền mỏng, da căng bóng, má hồng nhẹ và son bóng hoặc son tin tự nhiên. Đời thường, Tóc Tiên mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin với cơ thể, biết cân bằng giữa gợi cảm và thanh lịch. Cô không quá cầu kỳ trong cách phối đồ nhưng luôn giữ được dấu ấn cá nhân.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 51.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 52.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 53.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 54.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 55.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 56.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 57.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 58.

Những lần khoe dáng cân đối với bikini

Tóc Tiên thường ưu ái bikini hai mảnh với phom dáng ôm sát, dây mảnh hoặc quấn cổ, giúp tôn vòng một và đường cong cơ thể. Nhờ duy trì thói quen tập gym và ăn uống lành mạnh, cô sở hữu vóc dáng săn chắc, ít mỡ thừa, tự tin diện đồ bơi.

Trong những chuyến du lịch biển, giọng ca sinh năm 1989 liên tục làm mới phong cách bằng loạt bikini màu sắc nổi bật như bạc ánh kim, neon hay pastel. Cô khéo léo phối phụ kiện như kính mát, vòng cổ, mũ rộng vành để tăng tính thời trang.

Với áo tắm một mảnh, nữ ca sĩ vẫn chọn kiểu dáng khoét sâu, hở lưng hoặc xẻ eo nhằm khoe lợi thế hình thể. Các chi tiết cut-out tinh tế giúp trang phục vừa quyến rũ, vừa cá tính.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 59.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 60.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 61.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 62.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 63.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 64.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 65.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 66.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 67.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 68.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 69.

Tóc Tiên dạo này...

Giọng ca Đậm đà hút hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội một phần nhờ phong cách thời thượng, gợi cảm, hình ảnh sạch. Tóc Tiên cũng tích cực đầu tư cho phần hình ảnh mỗi buổi biểu diễn hay những lần xuất hiện ở sự kiện.

Trở lại với cuộc sống độc thân, nữ ca sĩ 37 tuổi ngày càng thăng hạng nhan sắc, cá tính với những bộ cánh "nửa kín, nửa hở" nhưng không hề phản cảm.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 70.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 71.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 72.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 73.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 74.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 75.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 76.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 77.

Tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 78.

Hà Trang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Cảnh báo 'bẫy' thẩm mỹ cấp tốc: hệ lụy nhìn từ góc độ y khoa

Đẹp - 18 giờ trước

Trước thực trạng thị trường thẩm mỹ cuối năm diễn biến phức tạp với vô số quảng cáo làm đẹp "thần tốc", nhiều người dân vì tâm lý nóng vội đã sập bẫy các cơ sở thiếu uy tín. Bác sĩ Mã Thanh Sơn – chuyên gia Da liễu thẩm mỹ – đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến chứng y khoa và rủi ro pháp lý khi tin vào các phương pháp làm đẹp "đốt cháy giai đoạn".

Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Đẹp - 20 giờ trước

GĐXH - Diện trang phục trẻ trung, vòng eo của Thanh Thủy - Hoa hậu quê Đà Nẵng - khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Dầu ô liu từ lâu không chỉ được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Vậy dầu ô liu mang lại những lợi ích gì cho làn da và cần lưu ý gì khi sử dụng để đạt hiệu quả, an toàn?

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Đẹp - 2 ngày trước

Ở tuổi 45, nữ diễn viên này khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc vóc quyến rũ như gái đôi mươi.

Linh Trương - mỹ nhân được ví là 'Phạm Băng Băng Việt Nam' ở ngoài đời sắc vóc ra sao?

Linh Trương - mỹ nhân được ví là 'Phạm Băng Băng Việt Nam' ở ngoài đời sắc vóc ra sao?

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Linh Trương sinh năm 2001 vừa xuất hiện trên MXH đã được nhiều khán giả nhận xét mang vẻ đẹp của Phạm Băng Băng. Ở đời thực, cô toát lên vẻ xinh đẹp, kiêu sa cùng khí chất sang chảnh.

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm ở tuổi 45 khiến khán giả sốc khi khoe làn da cùng vóc dáng 'hack tuổi'. Nhiều khán giả còn không tin cô đã ở tuổi U50.

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Chăm sóc da - 4 ngày trước

Trong xu hướng làm đẹp, trà xanh ngày càng được ưa chuộng nhờ những lợi ích đáng chú ý đối với làn da. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà xanh còn chứa nhiều hợp chất sinh học giúp hỗ trợ bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi sử dụng đúng cách.

Xem nhiều

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Đẹp

GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top