Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Chủ nhật, 06:46 18/01/2026 | Đẹp

Ở tuổi 45, nữ diễn viên này khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc vóc quyến rũ như gái đôi mươi.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 1.

NSƯT Kiều Anh đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim sóng giờ vàng "Gia đình trái dấu".

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 2.

Trong phim, Kiều Anh đóng vai bà Ánh - người phụ nữ tuổi trung niên, có hai con lớn nhưng tính cách hồn nhiên, vui tươi. Bà được chồng con cưng chiều như công chúa vì thế gặp nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 3.

Sau thời gian vắng bóng, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất linh hoạt, thể hiện trọn vẹn những chuyển biến nội tâm phức tạp của nhân vật.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 4.

Bên cạnh diễn xuất, điều khiến người xem không khỏi trầm trồ chính là nhan sắc dường như bị thời gian “bỏ quên” của nữ diễn viên ở tuổi U50.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 5.

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 6.

Dù xuất phát điểm là nghệ sĩ múa, nhưng Kiều Anh bén duyên với nghề diễn viên với nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình như "Phía trước là bầu trời", "Những công dân tập thể", "Giọt nước mắt muộn màng", "Hồ sơ cá sấu", "Ngày mai bình yên", "Gia đình mình vui bất thình lình"…

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 7.

Năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu NSƯT, với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 8.

Trong sự nghiệp, cô từng nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng của VTV Awards 2023 cho vai diễn trong "Gia đình mình vui bất thình lình".

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 9.

Ở tuổi 45, Kiều Anh vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ như gái đôi mươi, vóc dáng cân đối cùng gương mặt xinh đẹp. Nữ NSƯT cao 1m69 với số đo 3 vòng 85-67-89.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 10.

Đời thường, cô chuộng những lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt thanh tú vừa dịu dàng vừa gần gũi.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 11.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, nữ diễn viên 44 tuổi cho biết là nhờ tập yoga và chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 12.

Về đời tư, nữ NSƯT khá kín tiếng. Chỉ biết rằng, cô làm mẹ đơn thân, con trai hiện 12 tuổi. Nữ diễn viên từng tâm sự bị “ám ảnh” bởi mối tình sâu đậm năm 18 tuổi đến mức sau này không yêu được ai. Cũng theo lời Kiều Anh, con trai sốt ruột và luôn mong mẹ có người yêu.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của nữ NSƯT đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV - Ảnh 13.

Trải qua những biến cố hôn nhân, Kiều Anh đang có cuộc sống bình yên để làm nghề. Bên cạnh đó, lối sốnɡ cân ƅằnɡ, tɾẻ tɾunɡ và tích cực ɡiúρ Kiều Anh luôn lạc quan để xây dựnɡ một cuộc sống hạnh phúc cho hai mẹ con.

