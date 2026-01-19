Mới nhất
Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Thứ hai, 15:30 19/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diện trang phục trẻ trung, vòng eo của Thanh Thủy - Hoa hậu quê Đà Nẵng - khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Hoa hậu Thanh Thủy là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp nhờ hình ảnh trong trẻo, hiện đại và ngày càng cá tính. Sau khi khép lại nhiệm kỳ quốc tế, nàng hậu liên tục gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung cùng thần thái ngày một tự tin.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Mới đây, nàng hậu quê Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh diện áo croptop trắng kết hợp cùng quần ống rộng màu nâu trầm. Thiết kế áo tay phồng nhẹ mang hơi hướng vintage nhưng điểm khiến fan sắc đẹp chú ý là khoe vòng eo siêu nhỏ, siêu cuốn hút của Thanh Thủy.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Chi tiết váy lưới mỏng layering bên ngoài càng làm bộ trang phục thêm phần mới mẻ, thể hiện gu thời trang có sự thử nghiệm nhưng không phô trương. Phụ kiện túi xách nhỏ gọn và giày sneaker đơn giản góp phần hoàn thiện hình ảnh năng động, gần gũi.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5.
Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6.

Từ sau khi hết nhiệm kỳ, thay vì những thiết kế dạ hội lộng lẫy, Thanh Thủy thường xuất hiện với trang phục tối giản, phóng khoáng, mang hơi thở đời sống. Vòng eo con kiến luôn là điểm nhấn trong các outfit đời thường của người đẹp này.

Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 7.
Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 8.
Vòng eo quyến rũ của Hoa hậu thanh thủy quê Đà Nẵng gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 9.

Người đẹp sinh năm 2002 thường xuyên lựa chọn croptop, quần ống rộng, váy dáng suông hay sneaker để tạo cảm giác trẻ trung, phù hợp với độ tuổi. Chính sự linh hoạt trong cách phối đồ giúp nàng hậu luôn mới mẻ, không bị “đóng khung” trong hình ảnh hoa hậu truyền thống.

