Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng
GĐXH - Diện trang phục trẻ trung, vòng eo của Thanh Thủy - Hoa hậu quê Đà Nẵng - khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.
Từ sau khi hết nhiệm kỳ, thay vì những thiết kế dạ hội lộng lẫy, Thanh Thủy thường xuất hiện với trang phục tối giản, phóng khoáng, mang hơi thở đời sống. Vòng eo con kiến luôn là điểm nhấn trong các outfit đời thường của người đẹp này.
Người đẹp sinh năm 2002 thường xuyên lựa chọn croptop, quần ống rộng, váy dáng suông hay sneaker để tạo cảm giác trẻ trung, phù hợp với độ tuổi. Chính sự linh hoạt trong cách phối đồ giúp nàng hậu luôn mới mẻ, không bị “đóng khung” trong hình ảnh hoa hậu truyền thống.
GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.
Dầu ô liu từ lâu không chỉ được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Vậy dầu ô liu mang lại những lợi ích gì cho làn da và cần lưu ý gì khi sử dụng để đạt hiệu quả, an toàn?
GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.
GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.
Ở tuổi 45, nữ diễn viên này khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc vóc quyến rũ như gái đôi mươi.
GĐXH - Linh Trương sinh năm 2001 vừa xuất hiện trên MXH đã được nhiều khán giả nhận xét mang vẻ đẹp của Phạm Băng Băng. Ở đời thực, cô toát lên vẻ xinh đẹp, kiêu sa cùng khí chất sang chảnh.
GĐXH - Mỹ Tâm ở tuổi 45 khiến khán giả sốc khi khoe làn da cùng vóc dáng 'hack tuổi'. Nhiều khán giả còn không tin cô đã ở tuổi U50.
Trong xu hướng làm đẹp, trà xanh ngày càng được ưa chuộng nhờ những lợi ích đáng chú ý đối với làn da. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà xanh còn chứa nhiều hợp chất sinh học giúp hỗ trợ bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi sử dụng đúng cách.
Ra mắt hơn một năm, Ecochic nhanh chóng trở thành thương hiệu được nhiều phụ nữ Việt yêu thích nhờ triết lý thiết kế “High Casual”. Với form dáng tôn người Việt, chất liệu mềm mại, dễ mặc, Ecochic hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: trẻ trung, tự tin và năng động trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.
