Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50
GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.
Mái tóc ngắn cá tính, phụ kiện ánh đỏ làm điểm nhấn cùng khí chất đằm thắm khiến nhiều người không tin đây là visual của một bà mẹ U50. Tổng thể vừa sang, vừa trẻ, lại có chút quyền lực - đúng kiểu "mẹ ngoại" đẹp nhất làng bóng đá Việt.
Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biếtChăm sóc da - 5 giờ trước
Những vùng da như đầu gối và khuỷu tay thường khô hơn nên cần được cung cấp độ ẩm đầy đủ bằng các sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu dày hơn so với kem dành cho mặt.
Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnhThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.
4 công thức từ quả dâu tây giúp chăm sóc da tại nhà trong ngày lạnhChăm sóc da - 1 ngày trước
Dâu tây không chỉ là loại trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn là dưỡng chất rất tốt cho làn da. Với hàm lượng vitamin và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào, việc sử dụng dâu tây trong quy trình chăm sóc da tại nhà sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ.
Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim "Lằn ranh". Nếu trên phim, chị hóa thân vào vai người vợ đảm đang hy sinh bản thân chăm lo cho gia đình thì ở ngoài đời chị biết yêu bản thân để luôn trẻ đẹp ở tuổi trung niên.
Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53Đẹp - 2 ngày trước
Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập.
Lisa (BLACKPINK) gây chú ý tại thảm đỏ Quả cầu vàng 2026Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Lisa (BLACKPINK) là một trong những ngôi sao nổi tiếng gây ấn tượng trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026.
Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa PaĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Có mặt tại Sa Pa làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.
Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.
Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ về diễn xuất mà còn có diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.
Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhàChăm sóc da - 5 ngày trước
Theo các chuyên gia da liễu, những nguyên liệu thiên nhiên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa có thể hỗ trợ làm sáng da, đều màu và nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong.
Người tình bí mật của NSND Trung Anh trong 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?Đẹp
GĐXH - Huyền Trang mới đây đã vào vai Mỹ Trinh - người tình bí mật của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim chính luận "Lằn ranh". Trên phim cô là nữ doanh nhân xinh đẹp thì ngoài đời sắc vóc của cô cũng rất nổi bật.