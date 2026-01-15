Mới nhất
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Thứ năm, 12:30 15/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Xuất hiện trong những khung hình mới nhất, bà Mai Đoàn - mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu một lần nữa khiến mạng xã hội "dậy sóng" với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ khó tin ở tuổi U50.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Ở hình ảnh được chia sẻ, mẹ của Doãn Hải My xuất hiện trong trang phục đen - đỏ nổi bật, thiết kế tinh tế, phom dáng tôn trọn thần thái quý phái.

Mái tóc ngắn cá tính, phụ kiện ánh đỏ làm điểm nhấn cùng khí chất đằm thắm khiến nhiều người không tin đây là visual của một bà mẹ U50. Tổng thể vừa sang, vừa trẻ, lại có chút quyền lực - đúng kiểu "mẹ ngoại" đẹp nhất làng bóng đá Việt.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với phong cách thời trang sang chảnh ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Trong một outfit khác, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu xuất hiện sành điệu với set đồ nhung: Phối áo hai dây cùng váy da ngắn và áo choàng dáng dài.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với phong cách thời trang sang chảnh ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Bà ngoại 7X hoàn thiện tổng thể bằng kính râm bản lớn và boots da cổ cao ngang gối, tạo nên phong cách hiện đại, được nhiều khán giả khen "chất chơi".

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với phong cách thời trang sang chảnh ở tuổi U50 - Ảnh 3.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi "ngỡ ngàng tưởng nhầm là… chị gái của con gái", thậm chí xin vía trẻ lâu của mẹ vợ Văn Hậu.



