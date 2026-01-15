Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

1 ngày trước

Dâu tây không chỉ là loại trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn là dưỡng chất rất tốt cho làn da. Với hàm lượng vitamin và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào, việc sử dụng dâu tây trong quy trình chăm sóc da tại nhà sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ.