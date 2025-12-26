Dự đoán thị trường đào Tết 2026 từ chủ vựa hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội

Theo ông ông Đinh Văn Chiến (Hà Đông, Hà Nội), chủ vựa đào quy mô hơn 1.000 gốc cho rằng thị trường đào Tết năm 2026, dù vườn đào năm nay vẫn đảm bảo chất lượng, song so với các năm trước, sức tiêu thụ nhìn chung có dấu hiệu chậm hơn. "Năm nay đào bán chậm lắm. Không phải vì đào xấu mà do nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm", ông Chiến nhận định.

Chia sẻ về kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, ông Chiến cho biết, hầu như năm nào các nhà vườn cũng có một lượng khách quen ổn định. Dù được mùa hay mất mùa, những khách hàng này vẫn duy trì mức mua đều đặn. Một số chuyến đào của gia đình ông đã được chuyển vào các tỉnh phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu phục vụ nhóm khách quen lâu năm.

Tuy nhiên, ông Chiến cho rằng với xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn của người dân, thị trường đào Tết năm 2026 khó có sự tăng giá mạnh. "Giá đào năm nay nhìn chung còn thấp hơn năm ngoái. Những cây tầm trung, cao khoảng 1,5–1,6m, giá phổ biến từ 5 đến 7 triệu đồng/cây. Cây nhỏ nhất cũng khoảng 2 triệu đồng. Còn cây to hay cổ thụ thì giá tùy thuộc khách, rất khó nói trước", ông chia sẻ.

Theo dự đoán của ông Chiến, nguồn cung đào năm 2026 sẽ khá dồi dào, giá bán nhiều khả năng vẫn giữ ở mức ổn định để phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân.

Hiện tại, các nhà vườn như gia đình ông Chiến vẫn đang trong giai đoạn đánh bầu, lên chậu và chuẩn bị cây cho vụ Tết. Một số cây ngắn ngày mới bắt đầu lên bầu, trong khi các cây dài ngày đã được xử lý từ sớm. Thời điểm này chủ yếu là bán buôn, khách đến xem cây, chốt giá và đặt trước; còn bán lẻ sẽ tập trung từ khoảng giữa tháng Chạp trở đi.

"Muốn định giá chính xác đào thì phải đến tận nơi, xem từng cây, từng dáng. Không thể nói chung chung được", ông Chiến nói thêm, đồng thời ông cũng cho rằng nghề trồng đào ngày càng đòi hỏi nhiều công chăm sóc, nhân lực và kinh nghiệm.

Từ thực tế sản xuất và tiêu thụ hiện nay, ông Chiến dự báo thị trường đào Tết 2026 sẽ tiếp tục theo xu hướng ổn định, không sốt giá, trong đó yếu tố khách quen và chất lượng cây vẫn đóng vai trò quyết định.

