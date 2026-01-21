Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Thuê đào chơi Tết lên ngôi, nhà vườn đổi cách làm để giữ khách

Những ngày gần tết Nguyên đán, vườn đào của anh Lê Văn Hoàn (SN 1971, trú khối Trung Liên, phường Vinh Hưng, Nghệ An) rộn ràng hơn thường lệ. Trong khoảng vườn rộng, hơn 140 cây đào thế cổ thụ trồng san sát, thân xù xì, rêu phong, cành được uốn thế công phu. Trên đầu cành, những nụ đào căng tròn, hứa hẹn bung nở đúng độ Xuân về.



Khu vườn hơn 140 cây đào thế cổ thụ của anh Lê Văn Hoàn vào những ngày cận Tết, nụ đào căng tròn, sẵn sàng bung nở đúng độ Xuân về.

Gắn bó với nghề cây cảnh, cây bóng mát và cây sân vườn hơn chục năm, anh Hoàn cho biết vài năm trở lại đây, nhu cầu thuê đào thế cổ thụ chơi Tết tăng rõ rệt. Không chỉ các gia đình khá giả, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn cũng chuộng hình thức này để trang trí không gian Xuân.

"Nếu mua hẳn một cây đào thế cổ thụ thì chi phí rất cao, trong khi người chơi không có kinh nghiệm chăm sóc, sau Tết cây dễ suy, thậm chí chết hoặc năm sau không ra hoa đúng dịp. Thuê đào thì khác, giá chỉ bằng khoảng một nửa giá trị thực của cây, hết Tết là trả lại, không lo hậu chăm sóc", anh Hoàn nói.

Những gốc đào cổ thụ thân xù xì, rêu phong được uốn thế công phu.

Từ nhu cầu thị trường, anh quyết định đầu tư bài bản. Đầu tiên cải tạo đất, mở rộng vườn, chuyên chăm sóc và cho thuê đào thế cổ thụ phục vụ Tết. Hiện mỗi cây đào tại vườn anh Hoàn được cho thuê với giá từ 5 - 20 triệu đồng trong 15 ngày Tết, tùy dáng thế, tuổi cây và kích thước. Ngoài ra, anh còn nhận chăm sóc đào thế cho người dân với tiền công 1,5 - 5 triệu đồng/cây/năm.

Với hơn 140 cây trong vườn, phần lớn đã có khách đặt cọc từ sớm, nghề cho thuê đào mang lại nguồn thu ổn định, cao hơn nhiều so với trồng các loại cây ngắn ngày. Dịp Tết năm nay, những gốc đào cổ thụ dự kiến giúp anh Hoàn thu về khoảng nửa tỷ đồng.

Nuôi quanh năm chờ 15 ngày Tết

Theo anh Hoàn, phía sau những cành đào nở rộ đúng Tết là một quá trình chăm sóc công phu, đòi hỏi kinh nghiệm và sự am hiểu sâu về sinh trưởng của cây. Sau Tết, toàn bộ đào được đưa trở lại vườn để phục hồi. Cây được cắt tỉa mạnh, thay đất, bón phân hữu cơ nhằm lấy lại sức.

Theo chủ vườn, mỗi cây đào thế cổ thụ được chăm sóc quanh năm, từ cắt tỉa, tạo tán đến hãm cây, tuốt lá để hoa nở đúng dịp Tết.

"Tính ra trong năm phải sửa cây khoảng 4 lần. Từ tháng 4 âm lịch bắt đầu tạo tán, chỉnh cành. Đến khoảng tháng 10 âm lịch thì hãm cây, đảo gốc, sau đó tuốt lá để cây tập trung nuôi hoa", anh Hoàn nói.

Việc chăm sóc đào cổ thụ còn phụ thuộc lớn vào thời tiết. Năm rét đến sớm hay nắng ấm kéo dài đều buộc người trồng phải điều chỉnh thời điểm tuốt lá, hãm cây cho phù hợp. "Chỉ cần lệch vài ngày, hoa có thể nở sớm hoặc muộn Tết, coi như mất mùa", anh Hoàn chia sẻ.

Năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão kéo dài nhiều đợt, khiến sinh trưởng của đào bị ảnh hưởng. Gần một tháng trở lại đây, nắng lên liên tục, nhiệt độ tăng cao làm tăng nguy cơ đào nở sớm. Để giữ nhịp cho cây, anh Hoàn phải theo sát từng gốc, điều chỉnh lượng nước, che chắn nắng và hãm cây kịp thời.

Đào cổ thụ được vận chuyển đến tận nơi cho khách thuê, phục vụ trang trí Tết tại gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Công việc của người trồng đào không dừng lại khi hoa bung nở. Từ giữa tháng Chạp, anh Hoàn đã chuẩn bị phương tiện, nhân công để vận chuyển đào đến tận nơi khách thuê. Nhiều cây đào cổ thụ nặng đến vài tạ, việc bốc xếp, cố định, đặt đúng vị trí theo yêu cầu khách hàng đều đòi hỏi sự cẩn trọng.

Đến Rằm tháng Giêng, lại thu hồi từng cây, đưa về vườn, bắt đầu một chu kỳ chăm sóc mới. "Hết Tết là lại vào vụ mới", anh Hoàn nói.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi Tết là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay.

"Cách làm này giúp nông dân giảm rủi ro so với bán đứt, kéo dài giá trị khai thác của cây, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Đây là mô hình đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng nếu làm bài bản sẽ mang lại nguồn thu ổn định và có khả năng nhân rộng", ông Hùng nhận định.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chuyển dần từ sở hữu sang sử dụng theo mùa, hình thức thuê đào cổ thụ chơi Tết ngoài đáp ứng nhu cầu thưởng hoa ngày Xuân còn tạo sinh kế mới cho người làm nghề cây cảnh, góp phần hình thành mô hình nông nghiệp linh hoạt, phù hợp với thị trường.