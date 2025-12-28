Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi gió lạnh tràn về và nhịp sống bắt đầu hối hả hơn, các vườn đào ở khu vực các xã mới thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
Trên những thửa ruộng trồng đào tại xã Dương Nội (quận Hà Đông cũ), người dân đang tất bật tuốt lá, tỉa cành, đón thương lái vào tận vườn chọn hàng, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.
Tại một vườn đào rộng hơn ba sào, với gần nghìn gốc đào của gia đình anh Hướng, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Chủ vườn vừa thoăn thoắt tỉa lá, vừa tranh thủ trò chuyện với phóng viên. Theo anh Hướng, gia đình anh đã theo nghề trồng đào nhiều năm nay, chủ yếu trồng đào cành dáng tròn. Những ngày này, toàn bộ nhân lực trong nhà đều được huy động ra vườn để tuốt lá, canh cho đào nở rộ đúng dịp Tết.
"Thời tiết năm nay khá ấm, nhiều hộ trồng đào lo đào dễ nở sớm nên chưa dám tuốt lá. Tuy nhiên, nhà tôi vẫn quyết định tuốt, hy vọng đào kịp ra hoa đúng dịp Tết", anh Hướng chia sẻ.
Cũng theo anh Hướng, giá đào năm nay nhìn chung không có nhiều biến động so với năm ngoái. Những cành đào nhỏ, dáng đơn giản có giá từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng. Các cành to, nhiều nụ, thế đẹp có thể đạt mức 400–500 nghìn đồng, thậm chí lên tới tiền triệu đối với những cành thật sự nổi bật. Tuy nhiên, giá bán còn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm: "Ai mua sớm thì giá cao hơn, còn mua sát Tết thì thường rẻ hơn".
Ngoài ra, giá đào Tết cũng phụ thuộc lớn vào buôn lái và thời điểm bán. Hiện nay, một số thương lái đã bắt đầu tìm đến các ruộng đào để thăm dò và đặt mua. Tuy vậy, theo nhận định của anh Hướng, nhiều buôn lái vẫn còn khá thận trọng, chờ thêm diễn biến thời tiết cũng như đánh giá chất lượng đào trước khi chốt đơn.
"Bây giờ người ta ít vào chọn lẻ từng cành, mà thương lái thường vào mua cả lô. Họ mua buôn rồi mang đi bán lại. Cứ cắt cành xong là giao luôn", anh Hướng nói.
Không chỉ là thời điểm mua bán, đây còn là giai đoạn quyết định chất lượng của cả vụ đào. Sau khi tuốt lá, người trồng phải theo dõi sát sao, tưới nước và điều chỉnh chế độ chăm sóc để hoa nở đúng dịp. Chỉ cần lệch vài ngày, hoa nở sớm hoặc muộn, cả vụ đào có thể mất giá. Những cành đạt độ to, dáng đẹp sẽ được cắt sớm để thương lái vận chuyển đi phân phối cho các chợ hoa và cửa hàng cây cảnh.
Năm ngoái, do mưa bão và thời tiết thất thường, nhiều vườn đào bị ảnh hưởng, hoa không đạt như kỳ vọng. Năm nay, theo các chủ vườn, thời tiết thuận lợi hơn, cây sinh trưởng tốt, nụ đều và đẹp hơn. "Năm nay đào nhìn chung đẹp hơn năm ngoái, chất lượng cũng tốt hơn", một chủ vườn nhận xét.
Dẫu vậy, trồng đào vẫn là nghề nhiều rủi ro. "Làm nông nghiệp là vất vả nhất. Cả năm trông vào mấy ngày Tết, được hay không phụ thuộc rất nhiều vào trời", chị Dương Thị Oanh, người trồng đào tại khu vực Hà Đông, chia sẻ. Một mình xoay xở cả vườn đào hàng nghìn gốc, từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, bán buôn, là câu chuyện quen thuộc ở các làng đào.
Giữa tiết trời cuối đông, những nụ đào hồng đang dần hé trên cành, mang theo không khí Tết lan tỏa khắp cánh đồng. Trong sự tất bật của người trồng và nhịp ra vào của thương lái, vườn đào những ngày vào vụ không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là nơi khởi nguồn cho sắc xuân sắp về trên từng mái nhà.
SUV cỡ nhỏ đua giảm giá cuối năm tại Việt Nam, thậm chí chỉ ngang sedan hạng B: Suzuki Fronx, Hyundai Venue rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kích cầu dịp cuối năm không chỉ Kia Sonet hay Hyundai Venue mà ngay cả Suzuki Fronx mới ra mắt gần đây cũng được giảm giá mạnh.
Giá vàng hôm nay 28/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng, giảm ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị an toàn, công suất lớn, rẻ hơn Vision thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, trang bị an toàn đầy đủ cùng động cơ công suất lớn trong phân khúc đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho người dùng đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam thiết kế sang trọng, động cơ mạnh, pin bền rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu gây chú ý với thiết kế sang trọng, động cơ 1200W, tốc độ 60 km/h, nhiều tiện ích và mức giá dễ tiếp cận.
Đào sớm khoe sắc, phục vụ bà con chơi trước TếtSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, tại một số tuyến đường, khu chợ, hình ảnh những cành đào lác đác trổ bông được bày bán khiến nhiều người yêu hoa thích thú.
Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
Xã Đông Anh vượt mặt các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh về giá nhà phố thương mạiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 xã mới thuộc huyện Đông Anh cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá cho thuê chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh đang biến động như nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ huyện Đông Anh cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
'Ăn Cùng Bà Tuyết' - Vị ngon "quốc dân" chiếm sóng mọi nền tảng!Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Không chạy theo các công thức tiếp thị ngắn hạn, "Ăn Cùng Bà Tuyết" chọn cách đi chậm nhưng chắc.
SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.