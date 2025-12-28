Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Trên những thửa ruộng trồng đào tại xã Dương Nội (quận Hà Đông cũ), người dân đang tất bật tuốt lá, tỉa cành, đón thương lái vào tận vườn chọn hàng, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.

Nhiều hộ dân trồng đào tại Hà Đông hối hả tuốt lá canh đào nở đúng Tết.

Tại một vườn đào rộng hơn ba sào, với gần nghìn gốc đào của gia đình anh Hướng, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Chủ vườn vừa thoăn thoắt tỉa lá, vừa tranh thủ trò chuyện với phóng viên. Theo anh Hướng, gia đình anh đã theo nghề trồng đào nhiều năm nay, chủ yếu trồng đào cành dáng tròn. Những ngày này, toàn bộ nhân lực trong nhà đều được huy động ra vườn để tuốt lá, canh cho đào nở rộ đúng dịp Tết.

"Thời tiết năm nay khá ấm, nhiều hộ trồng đào lo đào dễ nở sớm nên chưa dám tuốt lá. Tuy nhiên, nhà tôi vẫn quyết định tuốt, hy vọng đào kịp ra hoa đúng dịp Tết", anh Hướng chia sẻ.

Cũng theo anh Hướng, giá đào năm nay nhìn chung không có nhiều biến động so với năm ngoái. Những cành đào nhỏ, dáng đơn giản có giá từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng. Các cành to, nhiều nụ, thế đẹp có thể đạt mức 400–500 nghìn đồng, thậm chí lên tới tiền triệu đối với những cành thật sự nổi bật. Tuy nhiên, giá bán còn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm: "Ai mua sớm thì giá cao hơn, còn mua sát Tết thì thường rẻ hơn".

Ngoài ra, giá đào Tết cũng phụ thuộc lớn vào buôn lái và thời điểm bán. Hiện nay, một số thương lái đã bắt đầu tìm đến các ruộng đào để thăm dò và đặt mua. Tuy vậy, theo nhận định của anh Hướng, nhiều buôn lái vẫn còn khá thận trọng, chờ thêm diễn biến thời tiết cũng như đánh giá chất lượng đào trước khi chốt đơn.

"Bây giờ người ta ít vào chọn lẻ từng cành, mà thương lái thường vào mua cả lô. Họ mua buôn rồi mang đi bán lại. Cứ cắt cành xong là giao luôn", anh Hướng nói.

Không chỉ là thời điểm mua bán, đây còn là giai đoạn quyết định chất lượng của cả vụ đào. Sau khi tuốt lá, người trồng phải theo dõi sát sao, tưới nước và điều chỉnh chế độ chăm sóc để hoa nở đúng dịp. Chỉ cần lệch vài ngày, hoa nở sớm hoặc muộn, cả vụ đào có thể mất giá. Những cành đạt độ to, dáng đẹp sẽ được cắt sớm để thương lái vận chuyển đi phân phối cho các chợ hoa và cửa hàng cây cảnh.

Năm ngoái, do mưa bão và thời tiết thất thường, nhiều vườn đào bị ảnh hưởng, hoa không đạt như kỳ vọng. Năm nay, theo các chủ vườn, thời tiết thuận lợi hơn, cây sinh trưởng tốt, nụ đều và đẹp hơn. "Năm nay đào nhìn chung đẹp hơn năm ngoái, chất lượng cũng tốt hơn", một chủ vườn nhận xét.

Hình ảnh một số cành đào nở sớm tại vườn đào khu vực xã Dương Nội, Hà Nội (tức quận Hà Đông cũ).

Dẫu vậy, trồng đào vẫn là nghề nhiều rủi ro. "Làm nông nghiệp là vất vả nhất. Cả năm trông vào mấy ngày Tết, được hay không phụ thuộc rất nhiều vào trời", chị Dương Thị Oanh, người trồng đào tại khu vực Hà Đông, chia sẻ. Một mình xoay xở cả vườn đào hàng nghìn gốc, từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, bán buôn, là câu chuyện quen thuộc ở các làng đào.

Giữa tiết trời cuối đông, những nụ đào hồng đang dần hé trên cành, mang theo không khí Tết lan tỏa khắp cánh đồng. Trong sự tất bật của người trồng và nhịp ra vào của thương lái, vườn đào những ngày vào vụ không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là nơi khởi nguồn cho sắc xuân sắp về trên từng mái nhà.

